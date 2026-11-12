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Prisión preventiva para la banda de los tucumanos por una ola de salideras bancarias en Rosario

La Justicia dictó dos años de prisión preventiva para siete acusados de integrar una organización que operaba en el centro y macrocentro. Entre los golpes investigados figura una salidera de $28 millones y una serie de robos a automovilistas

12 de noviembre 2026 · 17:45hs
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En uno de los hechos rompieron un auto estacionado en una cochera

En uno de los hechos rompieron un auto estacionado en una cochera

El juez Alejandro Negroni dictó la prisión preventiva por dos años para siete integrantes de una banda acusada de cometer salideras bancarias en el centro y macrocentro de Rosario, además de robos en viviendas bajo la modalidad conocida como "escruche". La medida alcanzó a Víctor A., Cristian S., Javier U., Fabricio H., Martina A., Facundo Q. y Ricardo A., quienes fueron imputados por el fiscal David Carizza.

La organización, identificada por la Justicia como "la banda de los tucumanos", debido a que varios de sus integrantes son oriundos de esa provincia, está acusada de conformar una asociación ilícita dedicada a cometer delitos contra la propiedad. Según la investigación, operó al menos desde junio de 2026 hasta el 4 de noviembre de este año, principalmente en la zona céntrica de Rosario, donde seleccionaba a personas que trasladaban importantes sumas de dinero para luego asaltarlas.

De acuerdo con la acusación, los integrantes tenían funciones específicas dentro de la organización. Algunos se encargaban de identificar a las posibles víctimas y vigilar sus movimientos, mientras que otros realizaban los seguimientos, ejecutaban los robos o facilitaban la fuga. Para concretar los golpes utilizaban motocicletas y automóviles, además de contar con una estructura logística que incluía distintos vehículos, lugares de estacionamiento y alojamientos temporarios.

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La Fiscalía atribuyó a la banda una extensa serie de hechos ocurridos entre junio y octubre. Entre los primeros figuran episodios registrados el 10 de junio en Rioja al 2800, el 16 de junio en San Lorenzo al 1200 y el 24 de junio en una cochera de Mitre al 1000. También se investigan robos cometidos el 15 de julio en Corrientes al 200, el 31 de julio en Italia al 700, el 4 de agosto en Santa Fe y Paraguay, y el 30 de septiembre en Moreno y Wheelwright.

La actividad delictiva atribuida a la organización se intensificó durante octubre, con hechos denunciados el 14 en bulevar Oroño y 3 de Febrero; el 19 en Paraguay y Tucumán; el 22 en una cochera de Rioja al 1800; y el 23 en Omar Carrasco al 2400 y en bulevar Oroño, entre Córdoba y Rioja. A esa lista se suman episodios del 27 de octubre en Oroño y Zeballos, y del 29 de octubre en San Martín y Urquiza y en un sector comprendido entre Dorrego e Italia, entre otros hechos que forman parte de la investigación.

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Tareas de inteligencia

A Cristian S., Ricardo A. y Facundo Q. se les atribuyó haber participado, junto con otros dos hombres aún no identificados, en un robo cometido el 22 de octubre de 2026, alrededor de las 13.45, en una cochera ubicada en Rioja al 1800. Según la acusación, la víctima ingresó al estacionamiento a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok, luego de haber sido seguida por dos hombres en motocicleta. Una vez dentro del establecimiento, uno de los sospechosos se acercó al empleado de la cochera, mientras que su acompañante descendió de la moto y simuló estar armado. Acto seguido, rompió el vidrio trasero izquierdo de la camioneta y se apoderó de una mochila negra que contenía dinero en efectivo, dos cheques por un total de $2.299.000, documentación y otros objetos personales. Ambos escaparon en la motocicleta.

Por otra parte, Martina A. y Víctor A. fueron imputados por su presunta participación en una salidera ocurrida el 29 de octubre, alrededor de las 14.40, en avenida Arturo Illia, entre Dorrego e Italia, en pleno centro de Rosario.

En esa oportunidad, la víctima circulaba en un automóvil Audi cuando fue interceptada por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta de gran cilindrada. Uno de los asaltantes descendió del rodado, rompió el vidrio trasero del lado del acompañante y robó una mochila de cuero marrón que contenía 28 millones de pesos, además de una camiseta de Vélez Sarsfield, un llavero, medicamentos, un recipiente plástico y anteojos. Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon en la moto, circulando en contramano hacia el Monumento Nacional a la Bandera.

Luego de escuchar las imputaciones formuladas por la Fiscalía y los planteos de las partes, el juez Alejandro Negroni dispuso la prisión preventiva por el plazo de dos años para los siete acusados de integrar la denominada "banda de los tucumanos", investigada por una serie de salideras bancarias y robos en distintos sectores de Rosario.

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