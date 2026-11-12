"Alma misionera": una argentina reclama la autoría del hit que muchos atribuyen a un mexicano

Mónica de la Canal contó que compuso la canción en 1981. Tras la repercusión que tuvo en la visita de León XIV, busca que la Justicia reconozca su autoría porque hay otros que aseguran haberla escrito

La canción "Alma misionera" emocionó a miles de personas durante las actividades del papa León XIV en su visita a la Argentina. Sin embargo, detrás de uno de los himnos más populares de la música cristiana latinoamericana existe una historia poco conocida: su autora es Mónica De la Canal, una compositora oriunda de Chascomús que asegura que escribió la obra cuando tenía apenas 18 años .

La pieza, cuyo título original es "Toma mi vida nueva" y también se conoce como "Canción del misionero", volvió a cobrar protagonismo después de que el Pontífice la cantara durante su visita al país. Antes, Soledad y Natalia Pastorutti también la interpretaron durante la vigilia en Buenos Aires. También fue cantada luego por otros artistas y coreada por la gente e incluso el mismo Papa.

En una entrevista con Telenoche, De la Canal sostuvo: "Por fin, después de 45 años, podemos sacarlo a la luz y decir que es una canción argentina ".

Mónica de la Canal tenía 18 años cuando compuso la letra y la música de la canción "Alma misionera" . En aquella época participaba de las actividades de la parroquia del Corazón de María, en Chascomús, donde cantaba en misas, encuentros y retiros.

El contacto con los misioneros claretianos y el trabajo social que realizaban junto a familias de bajos recursos inspiraron la composición. "Esa entrega, ese compromiso, me marcó mucho en la adolescencia", recordó la autora.

Según explicó, la canción refleja el espíritu de servicio y la vocación pastoral de los misioneros claretianos del Corazón de María. Su estreno tuvo lugar durante un retiro en Gándara, una localidad cercana a Chascomús. Después llegó a La Plata y comenzó a difundirse en otras comunidades religiosas. "Después tomó vuelo sola, atravesó fronteras", contó De la Canal.

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La disputa por la autoría de "Alma misionera"

La difusión internacional de la canción también abrió una controversia sobre su origen. Durante años, distintos cancioneros atribuyeron la composición al seminarista mexicano Enrique García Vélez, quien presentó una obra con ese nombre en un encuentro religioso realizado en Guanajuato en 1993.

De la Canal sostiene que compuso la letra y la melodía en 1981, más de una década antes de aquella presentación. En ese sentido, explicó por qué no reconoció su autoría antes: "Siempre pensé que las canciones de iglesia no tenían un dueño, un autor", sostuvo.

Ahora, la compositora impulsa una presentación judicial para que reconozcan su autoría. Como parte de las pruebas, conserva el manuscrito original que escribió durante su juventud.

"Resistió muchas mudanzas, debo admitir. Pero por suerte tengo de puño y letra el manuscrito de la canción", contó durante la entrevista. Además, sostiene que integrantes de la comunidad religiosa de Chascomús pueden dar testimonio de que la obra ya circulaba allí antes de su difusión en México.

Sobre el reclamo legal, agregó: "Ya se pedirá a la Justicia cuando tenga que hacerlo. Tenemos las pruebas".

De la Canal decidió formalizar la canción este año: "Sin siquiera sospechar la visita del Papa, decidí registrarla después de tantos años de sentir que era de la gente la canción".

La obra tuvo exposición pública cuando León XIV la cantó junto a residentes y trabajadores del Pequeño Cottolengo Don Orione. Además, el Sumo Sacerdote la volvió a entonar la canción durante una vigilia juvenil frente al Monumento de los Españoles ante una multitud de fieles.

Con una melodía sencilla y un estribillo fácil de recordar, "Alma misionera" se convirtió en una de las canciones religiosas más difundidas de América Latina. Su letra expresa una oración de entrega y compromiso con quienes necesitan acompañamiento y esperanza.