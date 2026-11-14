Diez viajes para hacer después de los 50: destinos que invitan a descubrir el mundo de otra manera

Desde los paisajes argentinos hasta los rincones más fascinantes de Europa y Asia, una selección de propuestas para conocer culturas y recorrer cada región

Paisajes naturales, aventuras y propuestas culturales se entremezclan en estos diez destinos para disfrutar con calma y tiempo.

Cumplir 50 años puede ser una buena oportunidad para replantearse la manera de viajar. Con más experiencia y gustos definidos, aparecen otras prioridades: conocer lugares diferentes, disfrutar de la gastronomía , acercarse a nuevas culturas o dedicar varios días a descubrir un paisaje. No se trata de renunciar a la aventura, sino de elegir experiencias que realmente valgan la pena .

La Patagonia argentina ofrece propuestas para todos los gustos. El Calafate permite contemplar el imponente glaciar Perito Moreno, mientras que Bariloche combina lagos, montañas y gastronomía.

También hay navegaciones, excursiones panorámicas y recorridos por pueblos cordilleranos que permiten disfrutar de sus paisajes sin necesidad de realizar grandes travesías.

El tour en bicicleta por el Circuito Chico recorre una ruta de 32 kilómetros a la orilla del Lago Nahuel Huapi.

Esteros del Iberá, naturaleza en estado puro

En Corrientes, los Esteros del Iberá proponen una experiencia diferente. Los paseos en lancha permiten observar carpinchos, yacarés y numerosas especies de aves, mientras que los senderos acercan a uno de los grandes humedales de Sudamérica. Un destino para disfrutar de la naturaleza y descubrir la riqueza de su fauna.

Salta y Jujuy, cultura y paisajes

El norte argentino reúne algunos de los escenarios más impactantes del país. La Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y los Valles Calchaquíes combinan cerros de colores, pueblos históricos, artesanías y gastronomía regional. Un recorrido donde cada parada ofrece algo diferente.

Maimará es un pueblo que se encuentra a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy

Mendoza, entre viñedos y montañas

La provincia cuyana es ideal para combinar paisajes y buena mesa. Las bodegas de Luján de Cuyo y el Valle de Uco ofrecen degustaciones, recorridos y propuestas gastronómicas con vistas a la cordillera. También se pueden sumar excursiones por la alta montaña y visitas a pequeñas localidades.

El Camino de Santiago, una experiencia personal

No hace falta completar cientos de kilómetros para vivir esta experiencia. Es posible elegir tramos del Camino Francés o del Portugués, adaptar las etapas y disfrutar de pueblos, paisajes y encuentros con viajeros de distintas partes del mundo. Una combinación de actividad física, patrimonio histórico y descubrimiento personal.

Europa para recorrer sin apuros

Portugal y Roma son dos alternativas para quienes disfrutan de la historia, la arquitectura y la gastronomía. Lisboa y Oporto ofrecen barrios tradicionales y una atractiva vida cultural, mientras que el valle del Duero suma paisajes de viñedos. En la capital italiana, el Coliseo, el Vaticano y las grandes plazas conviven con rincones como Trastevere, mercados y pequeñas trattorias.

El Coliseo de Roma es uno de los monumentos más visitados por los turistas que se aventuran a Europa.

Japón, tradición y modernidad

Para quienes buscan un viaje diferente, Japón propone un universo cultural fascinante. Tokio sorprende con sus contrastes, mientras que Kioto conserva templos, jardines y construcciones tradicionales. Kanazawa y Takayama permiten descubrir otras facetas del país, con mercados, gastronomía y paisajes que cambian según la estación.

Islas Azores y fiordos noruegos, naturaleza espectacular

Dos destinos europeos que tienen al paisaje como protagonista. En las Azores, los escenarios volcánicos, las lagunas y las aguas termales ofrecen una experiencia singular, especialmente en la isla de São Miguel. Noruega, en tanto, sorprende con sus fiordos, cascadas y pequeñas poblaciones junto al agua. Las navegaciones permiten contemplar algunos de los paisajes más impactantes del norte europeo. Más que una lista de destinos obligatorios, estas propuestas son una invitación a seguir descubriendo. Porque cumplir 50 años no significa limitar las experiencias: puede ser una excelente etapa para elegir cada viaje con libertad y disfrutarlo de principio a fin.