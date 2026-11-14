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Diez viajes para hacer después de los 50: destinos que invitan a descubrir el mundo de otra manera

Desde los paisajes argentinos hasta los rincones más fascinantes de Europa y Asia, una selección de propuestas para conocer culturas y recorrer cada región

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

14 de noviembre 2026 · 07:00hs
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Paisajes naturales

Paisajes naturales, aventuras y propuestas culturales se entremezclan en estos diez destinos para disfrutar con calma y tiempo.

Cumplir 50 años puede ser una buena oportunidad para replantearse la manera de viajar. Con más experiencia y gustos definidos, aparecen otras prioridades: conocer lugares diferentes, disfrutar de la gastronomía, acercarse a nuevas culturas o dedicar varios días a descubrir un paisaje. No se trata de renunciar a la aventura, sino de elegir experiencias que realmente valgan la pena.

Desde escapadas nacionales hasta grandes recorridos internacionales, estos diez destinos ofrecen distintas maneras de disfrutar el mundo.

Patagonia, mucho más que aventura

La Patagonia argentina ofrece propuestas para todos los gustos. El Calafate permite contemplar el imponente glaciar Perito Moreno, mientras que Bariloche combina lagos, montañas y gastronomía.

También hay navegaciones, excursiones panorámicas y recorridos por pueblos cordilleranos que permiten disfrutar de sus paisajes sin necesidad de realizar grandes travesías.

El tour en bicicleta por el Circuito Chico recorre una ruta de 32 kil&oacute;metros a la orilla del Lago Nahuel Huapi.

El tour en bicicleta por el Circuito Chico recorre una ruta de 32 kilómetros a la orilla del Lago Nahuel Huapi.

Esteros del Iberá, naturaleza en estado puro

En Corrientes, los Esteros del Iberá proponen una experiencia diferente. Los paseos en lancha permiten observar carpinchos, yacarés y numerosas especies de aves, mientras que los senderos acercan a uno de los grandes humedales de Sudamérica. Un destino para disfrutar de la naturaleza y descubrir la riqueza de su fauna.

Salta y Jujuy, cultura y paisajes

El norte argentino reúne algunos de los escenarios más impactantes del país. La Quebrada de Humahuaca, Purmamarca, Tilcara y los Valles Calchaquíes combinan cerros de colores, pueblos históricos, artesanías y gastronomía regional. Un recorrido donde cada parada ofrece algo diferente.

Maimará es un pueblo que se encuentra a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy

Maimará es un pueblo que se encuentra a 77 kilómetros de San Salvador de Jujuy

Mendoza, entre viñedos y montañas

La provincia cuyana es ideal para combinar paisajes y buena mesa. Las bodegas de Luján de Cuyo y el Valle de Uco ofrecen degustaciones, recorridos y propuestas gastronómicas con vistas a la cordillera. También se pueden sumar excursiones por la alta montaña y visitas a pequeñas localidades.

El Camino de Santiago, una experiencia personal

No hace falta completar cientos de kilómetros para vivir esta experiencia. Es posible elegir tramos del Camino Francés o del Portugués, adaptar las etapas y disfrutar de pueblos, paisajes y encuentros con viajeros de distintas partes del mundo. Una combinación de actividad física, patrimonio histórico y descubrimiento personal.

Europa para recorrer sin apuros

Portugal y Roma son dos alternativas para quienes disfrutan de la historia, la arquitectura y la gastronomía. Lisboa y Oporto ofrecen barrios tradicionales y una atractiva vida cultural, mientras que el valle del Duero suma paisajes de viñedos. En la capital italiana, el Coliseo, el Vaticano y las grandes plazas conviven con rincones como Trastevere, mercados y pequeñas trattorias.

El Coliseo de Roma es uno de los monumentos m&aacute;s visitados por los turistas que se aventuran a Europa.

El Coliseo de Roma es uno de los monumentos más visitados por los turistas que se aventuran a Europa.

Japón, tradición y modernidad

Para quienes buscan un viaje diferente, Japón propone un universo cultural fascinante. Tokio sorprende con sus contrastes, mientras que Kioto conserva templos, jardines y construcciones tradicionales. Kanazawa y Takayama permiten descubrir otras facetas del país, con mercados, gastronomía y paisajes que cambian según la estación.

Islas Azores y fiordos noruegos, naturaleza espectacular

Dos destinos europeos que tienen al paisaje como protagonista. En las Azores, los escenarios volcánicos, las lagunas y las aguas termales ofrecen una experiencia singular, especialmente en la isla de São Miguel. Noruega, en tanto, sorprende con sus fiordos, cascadas y pequeñas poblaciones junto al agua. Las navegaciones permiten contemplar algunos de los paisajes más impactantes del norte europeo. Más que una lista de destinos obligatorios, estas propuestas son una invitación a seguir descubriendo. Porque cumplir 50 años no significa limitar las experiencias: puede ser una excelente etapa para elegir cada viaje con libertad y disfrutarlo de principio a fin.

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