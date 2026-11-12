Extienden Colectividades: la tradicional fiesta suma un día y termina el próximo lunes

La cita frente al río suspendió su edición este martes debido al mal tiempo. Las autoridades definieron que el cierre no sea el domingo y agregaron una jornada

Un día más para disfrutar de la fiesta más tradicional de la ciudad. El Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades 2026 , que comenzó el viernes 6 de noviembre, se extenderá una jornada más y finalizará recién el lunes 16 de noviembre , no el domingo 15 como se había planteado originalmente. La convocante cita, que tiene como escenario el Parque Nacional a la Bandera , se propone como una ventana a diferentes culturas, danzas y sabores de todo el planeta.

Organizado de forma conjunta por la Municipalidad y la Asociación de Colectividades Extranjeras, la 42ª edición debió suspenderse este martes por un alerta meteorológico pero ahora recuperará esa jornada. De hecho, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional advierte que, desde este viernes, Rosario enfrentará varios días de lluvia. En este marco, recomiendan estar atentos a las notificaciones oficiales en caso de que se deban decidir nuevas suspensiones.

Con 56 agrupaciones que despliegan sus tradiciones, la Fiesta de Colectividades 2026 es uno de los eventos más populares de cierre del año en Rosario . Hay 49 colectividades que tienen presencia con stands y propuestas artísticas, mientras que otras 7 participan solo con espectáculos sobre el escenario.

Desde su primera edición en 1985, la fiesta se consolidó como uno de los acontecimientos más representativos de la identidad rosarina, poniendo en valor el aporte de las comunidades inmigrantes a la historia y el desarrollo de la ciudad.

Este año, el predio tiene un acceso principal con doble pórtico ubicado frente al mástil del Monumento Nacional a la Bandera. Además, se mantienen los dos ingresos secundarios, situados en los extremos norte y sur. El escenario principal conserva su orientación hacia el río Paraná, aunque estará desplazado levemente hacia el sector del Cenotafio a los Caídos en Malvinas. Para facilitar los recorridos, el público podrá consultar el mapa interactivo de Colectividades 2026, con la ubicación de los distintos sectores del predio.

La fiesta abre todos los días a partir de las 19 con diferentes horarios de cierre. De domingos a jueves, las cajas cierran a la medianochey los stands 0:30. En tanto que viernes y sábados, todo se corre: cierre de cajas a la 1 y cierre de stands 1:30.

¿Cuánto sale comer y beber en Colectividades?

¿Cuánto cuesta comer y beber este año? Como ya es costumbre, la gastronomía internacional se ubica en el centro de la escena y, en esta oportunidad, la organización implementó una unificación en el cuadro tarifario general de bebidas.

Además, se dieron a conocer los valores de referencia para algunos de los platos tradicionales más demandados. A continuación, el listado para planificar los consumos.

Opciones sin alcohol

Gaseosa (500 cc): $3.500

$3.500 Agua saborizada (500 cc): $3.500

$3.500 Agua mineral (500 cc): $3.500

$3.500 Gaseosa (1,5 litros): $9.000

Cervezas y chopps

Quilmes de 473 cc (Lager, Stout, IPA o sin alcohol): $5.000

$5.000 Michelob Ultra de 473 cc: $5.000

$5.000 Stella Artois 0.0 de 473 cc: $5.000

$5.000 Stella Pure Gold de 473 cc: $7.000

$7.000 Chopp Stella de 500 ml: $8.000

$8.000 Chopp Patagonia de 500 ml: $9.000

Platos típicos de referencia

Paella: $20.000

$20.000 Rabas: $20.000

$20.000 Shawarma: $18.000

$18.000 Tortillas: $15.000

$15.000 Pizza doble queso: $15.000

$15.000 Tres crispelle (Calabria): $10.000

$10.000 Suvlaki (Grecia): $15.000

$15.000 Musaka (Grecia): $15.000

$15.000 Anticucho para dos personas (Perú): $20.000

$20.000 Ceviche simple para dos personas (Perú): $28.000

$28.000 Ceviche mixto para dos personas (Perú): $35.000

Cabe destacar que se comercializarán vasos reutilizables oficiales a un valor de $2.000 en los puestos de información con el objetivo de reducir los residuos en el predio.

"Hicimos lo máximo para mantener los valores del año pasado, al menos en las comidas más típicas", contó a La Capital Ana, referente de la colectividad helénica. Por su parte, Tony, responsable de la Asociación Familia Calabresa, detalló que "la idea es que una familia (cuatro personas) pueda comer por 30 mil pesos".

La fiesta abrirá sus puertas todos los días a partir de las 19. Los visitantes se encontrarán con un escenario mayor totalmente renovado, donde se presentarán espectáculos musicales y cuerpos de baile tradicionales de decenas de países. Además, el tradicional stand argentino brindará una propuesta dedicada en exclusiva al folclore y la identidad local.

En simultáneo, el Mercado de Frutos Culturales (ubicado en los galpones 15 y 17) se integrará al circuito oficial ofreciendo diseño local de 19 a 23 durante los fines de semana.

¿Dónde hay cortes de tránsito por Colectividades?

Los cortes de tránsito se programaron desde las primeras horas de la tarde. La circulación recién se libera tras el final de las actividades en Colectividades, un horario que puede extenderse hasta la 1.30 de la mañana los viernes, sábados y visperas de feriado. El mapa abarca las siguientes intersecciones:

Avenida Belgrano y San Juan

Avenida Libertad y San Juan

Avenida Belgrano y Rioja (La Fluvial)

Avenida Belgrano y Buenos Aires

Avenida Belgrano y Laprida

Avenida Belgrano y Sargento Cabral

Avenida Belgrano y Paseo de las Artes

Estévez Boero, a la altura del predio

Estévez Boero y camino de los Inmigrantes

1° de Mayo y Rioja

Córdoba y Juan Manuel de Rosas

Buenos Aires y Santa Fe

San Lorenzo y Laprida

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En lo que respecta al servicio de transporte público, la parada de taxis se ubica en Córdoba y 1° de Mayo, a metros del Concejo Municipal y el Monumento Nacional a la Bandera. En tanto, algunas líneas de colectivos llegarán hasta el mismo sector, frente a la plaza Barranca de las Ceibas. El resto de los ómnibus tomarán avenida de la Libertad y saldrán por Leandro N. Alem.

¿Cuánto cuesta estacionar en Colectividades?

Según fuentes oficiales, el estacionamiento del encuentro cuenta con un bono contribución de 6.000 pesos por día. El dinero quedará en manos de la Asociación Cooperadora del Hospital Alberdi, uno de los principales centros de salud pública de la zona norte de Rosario.

El personal a cargo de cobrar debe contar con una pechera identificatoria vinculada a la entidad recaudadora y a Colectividades. Los voluntarios tienen que colocar un ticket en el parabrisas del vehículo luego del pago.

Colectividades 2026 estacionamiento Foto: Municipalidad de Rosario.

Los autos particulares pueden ubicarse sobre avenida Belgrano, entre Pellegrini y San Juan. También se habilitó otro sector al norte del predio, desde la bajada Sargento Cabral hasta la calle Buenos aires.

Por último, el corredor de estacionamiento cuenta con sectores exclusivos para motocicletas y personas con discapacidad.

En tanto, en otros tramos de avenida Belgrano, entre Buenos Aires y San Juan, también habrá lugares de estacionamiento exclusivo para personas con discapacidad y quienes vayan en motocicleta. En este último caso se permite dejar el rodado sobre avenida Belgrano y Alem. Lo mismo ocurre en 1° de Mayo entre Rioja y Córdoba.

Colectivos, taxis y bicis para ir a Colectividades

Para garantizar una llegada y salida fluida, la Secretaría de Movilidad dispuso un esquema especial con refuerzos en los servicios públicos: