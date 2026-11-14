Por primera vez, Rosario enviará dos equipos universitarios al certamen de programación más prestigioso del mundo

Uno de los conjuntos pertenece a la UNR, mientras que el otro es de la UTN. De qué se trata esta competencia que pone a Rosario ante los ojos del mundo

Por primera vez en la historia, Rosario enviará dos equipos de dos instituciones diferentes a la final de la Competencia Universitaria Internacional de Programación (ICPC por sus siglas en inglés). El histórico logro fue alcanzado por una terna de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y otra de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura (Fceia) de la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Ambas participarán en la instancia continental que se desarrollará en julio de 2027 en Monterrey, México , posicionando una vez más la excelencia académica de la universidad pública local en la región.

La ICPC, del inglés International Collegiate Programming Contest (Competencia Universitaria Internacional de Programación) , se creó en 1970. Es la competencia de programación y resolución de problemas algorítmicos más antigua y prestigiosa del mundo para estudiantes universitarios, donde los estudiantes rosarinos participarán en julio del año que viene en Monterrey, México.

En la misma compiten tres estudiantes que representan a una institución superior, pero el dato cualitativo es que en este caso participarán dos ternas rosarinas, una de la UTN en su primera ocasión, y otra de la UNR.

Uno de los profesores que entrena a estos jóvenes estudiantes, Sergio Milardovich, celebró este logro obtenido el pasado sábado 7 de noviembre en la ciudad de Santa Fe en la competencia Regional Latinoamericana de ICPC, que le valió la clasificación y los dejó a un paso del Mundial al participar en simultáneo con 18 países de Latinoamérica, en un total de 500 equipos.

Allí participaron tres equipos de la UNR y otros dos de la UTN. De allí, el equipo de la UNR integrado por Gastón Martínez Castro, Milagros Osimi y Matías Álvarez Oviedo, denominado "Para toda la pda", quedó cuarto a nivel latinoamericano tras resolver 11 de 13 problemas al cabo de las cinco horas. La UNR fue la única universidad de latinoamérica que resolvió uno de los problemas que ningún otro equipo pudo lograr.

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Mientras que la terna de la UTN, apodado "Pan't con manteca", se compone por Kimey Jeandrevin, Emanuel Salomón y Juan Pablo Santos y alcanzó el 55º puesto del ranking y así clasificó por primera vez en su historia.

De esta manera clasificó por primera vez a la Copa Programadores de América, algo así como la Copa Libertadores en términos futbolísticos. Resolvió 8 de los 13 problemas y terminó en el puesto 55 del ranking general, octavo entre los equipos argentinos y cuarto entre las universidades del país.

"Será la primera vez que Rosario envía dos equipos distintos a una final latinoamericana de programación, ya que desde allí hay chances de clasificar al Mundial de la especialidad", valoró Milardovich, quien es profesor de la cátedra de Programación Competitiva, Algoritmo y Estructura de Datos y entrena a los alumnos junto a Mariano Crosetti (UTN y UNR) y Sebastián Mestre (UNR).

En qué consiste la prueba

El certamen es un verdadero desafío que pone a prueba la cohesión grupal en el que cada integrante es un pilar fundamental, puesto que no está permitido el acceso a internet ni inteligencia artificial y sólo se pueden utilizar apuntes o libros en base a un destacado y mancomunado trabajo en equipo.

"Los problemas generalmente se resuelven con algún algoritmo, puesto que son problemas de lógica y matemática, básicamente son problemas de ingenio. Por eso el trabajo en equipo es fundamental, ya que se deben optimizar los recursos porque cuentan con una sola computadora", describió el docente.

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Milardovich destacó el nivel académico de los estudiantes que asisten a sendas universidades locales al asegurar que "no tiene nada que envidiarle a otras facultades del país y la región".

"La verdad que el nivel es muy bueno, tuvimos muchos campeones latinoamericanos. Hay gente que le fue muy bien y es realmente talentosa en estas disciplinas. En el caso de los chicos, suelen juntarse los fines de semana a simular pruebas de años anteriores a modo de simulacro y así entrenan para la final", destacó.

Cómo participar

El docente explicó que tanto la UNR como la UTN ofrecen taller gratuitos y abiertos a la comunidad los lunes y miércoles en la sede de la UTN en calle Zeballos al 1400 y martes en la UNR (Pellegrini 250), a las 19.

En el caso de la UTN el taller se convirtió en una materia electiva, de modo que a muchos alumnos y alumnas les sirve como materia optativa para sumar puntos de quienes estudian Ingeniería en Sistemas.