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Brasil vuelve a ganar terreno entre los argentinos tras la caída del real

La depreciación de la moneda brasileña reactivó las consultas por los destinos de playa y disparó las búsquedas de algunos lugares por encima del 100%

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

7 de noviembre 2026 · 07:00hs
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La caída del real beneficia gastos de estadía como comidasy traslados

La caída del real beneficia gastos de estadía como comidasy traslados, pero no pasajes o alojamientos cotizados en dólares.

La caída del real brasileño después del balotaje presidencial renovó el interés de los argentinos por pasar sus próximas vacaciones en las playas del país vecino. En los días posteriores a las elecciones, las plataformas de viajes registraron un fuerte crecimiento de las consultas, con destinos que llegaron a duplicar las búsquedas respecto de la semana anterior. El movimiento volvió a colocar a Brasil entre las alternativas para el verano 2027, aunque todavía es prematuro determinar si se traducirá en un aumento sostenido de las reservas.

Tras conocerse el resultado electoral, el real perdió cerca de un 8 % de su valor frente al dólar, una depreciación que puede mejorar la capacidad de compra de los turistas argentinos durante su estadía, especialmente en los gastos cotidianos expresados en moneda brasileña.

Los primeros relevamientos mostraron la velocidad de la reacción. Según datos de Despegar, las búsquedas de Camboriú crecieron un 112 % en la semana posterior al balotaje, mientras que Búzios registró un incremento del 75 %. También avanzó el interés por el nordeste brasileño: Maragogi tuvo una suba del 80 %, Pipa del 68 % y Fortaleza del 56 %. Porto de Galinhas, por su parte, registró un aumento del 114,6 % en las consultas relevadas por Booking.

Primeras señales, sin tendencia confirmada

Las cifras corresponden a los primeros días posteriores al movimiento cambiario y reflejan una reacción inicial, más que una tendencia consolidada. De todos modos, muestran que Brasil volvió a ganar protagonismo entre las opciones para las próximas vacaciones.

Dónde puede sentirse el ahorro

La mejora cambiaria beneficia principalmente los consumos durante la estadía, como las comidas, las bebidas, los traslados locales y los servicios de playa. En cambio, los pasajes aéreos y los alojamientos, que representan una parte importante del presupuesto, se comercializan mayormente en dólares. Por eso, la depreciación del real no genera una reducción automática de esas tarifas, muchas de las cuales ya fueron definidas para la temporada alta.

Las playas de Florian&oacute;polis son muy visitadas por turistas argentinos que buscan conocer Brasil.

Las playas de Florianópolis son muy visitadas por turistas argentinos que buscan conocer Brasil.

Así, aunque Brasil pueda ofrecer mejores condiciones para los gastos cotidianos, el costo total de las vacaciones dependerá también del transporte, la categoría del alojamiento y el momento en que se concrete la compra.

El interés crece, pero faltan las reservas

Los paquetes que combinan transporte y alojamiento concentran alrededor del 53 % de la demanda hacia Brasil, de acuerdo con datos de Despegar. Esta modalidad permite contratar conjuntamente dos de los principales componentes del viaje y tener mayor previsibilidad sobre el presupuesto.

Sin embargo, el aumento de las consultas no implica necesariamente que los viajeros estén concretando sus compras. Las reservas hacia Brasil representaban cerca del 15 % de las operaciones comercializadas para el verano, una participación similar a la del año pasado.

También influye la relación de precios entre ambos países. Durante el verano de 2025, alrededor de 1,3 millones de argentinos viajaron a Brasil, en un contexto cambiario que favorecía la elección de sus playas. Los analistas advierten que el país vecino todavía no recuperó necesariamente aquellas condiciones de competitividad y que los costos internos en dólares de Argentina siguen siendo elevados.

La depreciación del real volvió a despertar el interés por las playas brasileñas justo cuando comienzan a definirse las vacaciones. La incógnita es cuánto durará ese efecto y si alcanzará para modificar las decisiones de compra. Por ahora, Brasil recupera atractivo, aunque viajar más barato dependerá de algo más que el movimiento de su moneda.

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