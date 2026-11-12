El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

El fin de semana habría un leve descenso de la temperatura y seguiría inestable

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes 13 de noviembre en Rosario una jornada con una temperatura máxima de 31º, muchas nubes por la mañana y algunas chances de tormentas aisladas desde la tarde.

La madrugada del viernes llega con vientos moderados del noreste, un registro de 22º y cielo parcialmente nublado, que desde la mañana estaría mayormente nublado con los termómetros marcando 20º. Para la tarde hay entre 10 y 40 por ciento de probabilidades de tormentas aisladas con una máxima de 31º, y hacia la noche se mantendrían las chances de precipitaciones ya con una marca de 27º.

El sábado tendría tormentas en la madrugada y hay bajas posibilidades de tormentas aisladas en la mañana, y desde la tarde estaría parcialmente nublado. La temperatura oscilaría entre 28º y 20º.

El domingo habría otro descenso en los registros, con 26º de máxima y 16º de mínima, con cielo mayormente nublado a la mañana y posibles chaparrones vespertinos.

El lunes tiene hasta un 40 por ciento de chances de lluvias aisladas, con una máxima de 27º y una mínima de 19º.

Para el martes se anuncia cielo parcialmente nublado, 26º de máxima, 17º de mínima y fuertes ráfagas de viento desde la tarde.

El miércoles habría otra vez cielo parcialmente nublado, la máxima se mantendría en 26º y la mínima tendría un leve descenso hasta los 16º.