Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control Los procedimientos se realizaron en distintos puntos del centro y la zona de la costa, en medio de la masiva celebración en el Parque Nacional a la Bandera. Uno de los demorados tenía antecedentes penales y dos condenas. 12 de noviembre 2026 · 14:25hs

Doce cuidacoches fueron demorados este miércoles por la noche en Rosario, durante una serie de operativos conjuntos entre la policía y agentes de la Secretaría de Control de la Municipalidad. Los procedimientos se realizaron en el marco de la Fiesta de Colectividades, que convoca a una multitud en el Parque Nacional a la Bandera, y tuvieron lugar en distintos sectores del centro y la zona de la costa. Todos los involucrados fueron trasladados a la Jefatura de la Unidad Regional II para su identificación.

Los controles se llevaron adelante a partir de requerimientos del municipio en Rioja al 700, avenida de la Libertad y Colón, y Santa Fe al 500, sectores cercanos al predio donde se desarrolla la tradicional celebración.

En esos puntos, los efectivos policiales demoraron a doce personas señaladas por ejercer la actividad de cuidacoches. Posteriormente, personal de la División Judicial las trasladó a Jefatura, donde quedaron a disposición de la Justicia.

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Entre los demorados se encontraba Franco Manuel D., de 35 años, quien registra múltiples antecedentes penales y dos condenas por delitos como robo, tentativa de robo, robo calificado, tentativa de hurto, amenazas simples, daños y resistencia a la autoridad. Durante las actuaciones, la policía constató que el pedido de captura que había pesado sobre el hombre ya se encontraba sin efecto.