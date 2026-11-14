El futsal de Newell's juega la final de la Copa de Plata y la clasificación a la Supercopa 2027

El técnico de la primera división de futsal de Newell's, Daniel Puntonillo, palpitó con Ovación la final ante Estudiantil Porteño en el Claudio Newell.

El equipo completo de futsal de Newell's, que va por una conquista que lo eleva.

El futsal de Newell's tendrá este sábado a las 19.30, otra cita con una historia de crecimiento constante. En el Claudio Newell, la Lepra enfrentará a Estudiantil Porteño por la Copa de Plata y el pase a la Supercopa 2027.

"La final de Copa de Plata es un premio y un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo del plantel durante todo el año" explicó el entrenador Rojinegro Daniel Puntonillo, detallando el gran momento que pasa el futsal de Newell's desde ya hace varios años a esta parte, más allá de los cambios dirigenciales y modificaciones en la estructura de la disciplina.

El DT leproso agregó sobre la evolución constante de la modalidad deportiva en el club: "Es validar la continuidad de un proyecto en una disciplina como el Futsal, que cuenta con una estructura sólida, que trabaja en conjunto para dejar al club siempre en lo más alto".

El entrenador, remarcó la importancia de poder lograr un triunfo el próximo sábado en el estadio cubierto y el pasaje que ganaría para uno de los grandes torneos de AFA del año. "Institucionalmente, nos daría la posibilidad de competir en la Supercopa 2027 (Título oficial que disputan todos los campeones de A. F. A. de todas las Divisiones), si bien Newell's llegó a dos finales, desde el año 1994 que no disputa una final estando en Primera " manifestó.

>>Leer más: El equipo de futsal del Club Regatas será distinguido por el Concejo Municipal de Rosario

"Este certamen, al disputarse en febrero, te permite arrancar la temporada con cierto rodaje y compitiendo desde el inicio con equipos muy importantes", explicó el técnico de la Lepra advirtiendo la trascendencia de quedarse con ese premio.

Para la disciplina, enfrentar grandes desafíos es doble mérito ante las complicaciones económicas que afronta la institución. "Sabemos lo difícil que es sostenerse en la élite de Argentina y en una de las ligas más competitivas del mundo, sin embargo luego del ascenso del 2024, el club pudo mantenerse en el 2025 ocupando el 10° puesto, y este año repetir ubicación", dijo Puntonillo.

Finalizando la charla con Ovación, quien prepara al equipo agregó un doble mérito porque el plantel se consolidó en la categoría y disputa una final "con un plantel conformado en su ochenta por ciento con jugadores de Rosario, con la particularidad de que once chicos debutaron en AFA durante este 2026".

Cómo llegan los equipos a la final

Los del Parque Independencia terminaron décimos en la fase regular y tendrán la ventaja de definir en condición de local por haber conseguido una mejor ubicación en el torneo. Para llegar a esta instancia, la Lepra derrotó a Glorias 5 a 3 en cuartos de final y a Camioneros 2 a 1 en semifinales.

Estudiantil Porteño, por su parte, tuvo una muy buena actuación en su primer año en la primera división. El conjunto de Ramos Mejía finalizó en la decimotercer posición en la tabla y consiguió el pasaporte a la final por lograr sendos triunfos ante Pinocho por 2 a 1 en cuartos de final y Racing 4 a 3 en semifinales.

La venta de entradas en el estadio

Para comprar las entradas y asistir al Claudio Newell, las mismas se adquieren en las boleterías del cubierto. Para los socios, el valor será de 5.000 pesos, mientras que los no socios lo podrán adquirir por 8.000 pesos.