Rosario despide a una histórica luchadora por los derechos humanos: murió Alicia Lesgart a los 76 años

Fue docente, militante gremial y referente de los organismos de derechos humanos. Durante la dictadura recopiló testimonios sobre el terrorismo de Estado que luego contribuyeron a los juicios contra los represores. Era madre del entrenador de fútbol Mariano Soso

Rosario perdió a una de sus históricas referentes de los derechos humanos. Alicia Lesgart , conocida afectuosamente como la Colo o la hormiga colorada de la memoria , murió este jueves a los 76 años . Maestra, militante gremial e integrante de organismos que enfrentaron el terrorismo de Estado, dedicó buena parte de su vida a reconstruir las historias de los desaparecidos y acompañar la búsqueda de justicia. Su compromiso comenzó mucho antes del regreso de la democracia, cuando reunir testimonios sobre la represión implicaba asumir enormes riesgos.

Aunque desde hacía un tiempo se había retirado de la actividad pública, su trayectoria dejó una huella profunda en los organismos de derechos humanos de Rosario, donde participó durante décadas de las luchas por la Memoria, la Verdad y la Justicia. También fue una activa dirigente del gremialismo docente y una presencia habitual en las movilizaciones de las Madres de Plaza 25 de Mayo mientras su salud se lo permitió.

Su historia estuvo atravesada por el impacto del terrorismo de Estado sobre su propia familia. Era prima de los hermanos Lesgart, oriundos de Córdoba, varios de los cuales fueron víctimas de la represión. Entre ellos se encontraba Susana Lesgart, fusilada durante la Masacre de Trelew en 1972, y sus hermanos Adriana, Rogelio y María Amelia, quienes fueron secuestrados y permanecen desaparecidos .

Una de las tareas más importantes de Alicia Lesgart se desarrolló durante los años de la última dictadura cívico-militar. Integró el grupo de militantes que, bajo la conducción de la abogada Delia Rodríguez Araya, recopiló testimonios de familiares y víctimas del terrorismo de Estado en Rosario.

Eran tiempos en los que documentar secuestros, desapariciones y otros delitos de la represión clandestina suponía enfrentar el aparato represivo todavía en funcionamiento. Aquella labor silenciosa permitió reunir información que, años después, se convertiría en una parte fundamental de las pruebas utilizadas en los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos en la región.

Por ese trabajo paciente y persistente, Lesgart fue reconocida como una de las hormigas de los organismos de derechos humanos. La denominación hacía referencia a quienes, lejos de los grandes discursos y de la exposición pública, dedicaban sus días a escuchar testimonios, reconstruir historias y preservar documentos.

Fue una de las integrantes de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Rosario y de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, organizaciones desde las que acompañó la búsqueda de las víctimas de la represión y el reclamo de justicia.

Su compromiso también se expresó en los tribunales. Brindó testimonio y acompañó los procesos judiciales contra los responsables de los crímenes de la dictadura, entre ellos la emblemática causa Díaz Bessone.

En los primeros juicios por delitos de lesa humanidad realizados en Rosario, la Colo fue una presencia constante. Participaba de las jornadas de acompañamiento a familiares y sobrevivientes, compartía recuerdos de aquellos años y seguía de cerca el desarrollo de las audiencias.

Quienes la conocieron recuerdan su manera de hablar, siempre en voz baja, sus numerosas anécdotas y sus opiniones firmes. Su presencia se convirtió en una referencia para distintas generaciones de militantes que participaron de las actividades de los organismos de derechos humanos.

Una vida dedicada a la docencia y la militancia gremial

La defensa de los derechos humanos no fue el único ámbito de participación de Lesgart. También desarrolló una extensa trayectoria como maestra y militante sindical, vinculada a las luchas de los trabajadores de la educación.

Participó activamente en Amsafé, donde sostuvo su compromiso con la organización colectiva y la defensa de los derechos laborales.

En el plano personal, Alicia fue compañera de vida de Domiciano "Indio" Rivero y madre de Berenice y de Mariano Soso, el reconocido entrenador de fútbol rosarino.

Su velatorio se realiza este jueves, hasta las 22, en la sala de Caramuto (Córdoba 2936).