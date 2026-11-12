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Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

ATE Rosario presentó el informe “La política de la depresión”. Señala las consecuencias del plan económico en las condiciones de vida. Advierten sobre el crecimiento del endeudamiento y la morosidad entre los trabajadores

12 de noviembre 2026 · 21:11hs
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ATE Rosario intensifica las acciones para construir un paro regional.

ATE Rosario intensifica las acciones para construir un paro regional.

Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, cada trabajador estatal perdió un 21 %, equivalente a $17,5 millones. En ese contexto, una encuesta de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rosario señaló que sobre 8.673 personas afiliadas a esa seccional, el 89 % tiene deudas originadas en la necesidad de financiar gastos de consumo. La deuda total asciende a $42 mil millones y el 20,9 % está en mora. Esa es una parte de la descripción que realiza el informe “La política de la depresión”, que elaboró ese gremio para dar cuenta de la coyuntura.

El informe de ATE recopila información producida por el Mirador de la Actualidad, el Trabajo y la Economía (Mate), el Centro de Economía Política (Cepa), la Asociación de Empleados de Comercio (AEC) y relevamientos propios del gremio y la CTAA Rosario. Sus autores arrancan con una definición conceptual. Invitan a dejar de identificar la política del gobierno nacional con un mero ajuste para denunciarla como una transformación estructural del Estado, vinculada a “una enorme transferencia de ingresos desde los sectores populares a los concentrados de la economía”.

Los recortes

Además del caso de salud, que subrayan como emblemático, citan la reducción del 54 % en transferencia a las provincias y “la dramática disminución de partidas a programas sociales”. La ejecución del presupuesto mostró además una reducción del gasto en personal del 7,9 %, por la combinación de paritarias a la baja y despidos.

Estas transferencias aseguraron ganancias para el petróleo, la minería, el mercado externo y las finanzas pero no cumplieron la promesa de inflación. “El salario real en el sector privado quedó 7 % por debajo y cada trabajador acumula una pérdida de 3,3 millones de pesos y las personas que cobran la jubilación mínima (el 63 % del total de jubilados) perdieron el 30 % de su poder de compra”, señaló el informe.

Empleo, salario y deuda

En este contexto, la economía nacional pierde más de 370 empleos formales por día y la de Santa Fe, 18. “Rosario pasó de ser la capital nacional del paro en los noventa a la de la desocupación en la actualidad (11,5 %)”, apuntaron en ATE. Entre noviembre de 2023 y diciembre de 2025 hubo 9.358 puestos destruidos en la ciudad. En el mismo período el salario real de los trabajadores registrados privados cayó 8,6 % en el departamento.

ATE Rosario denunció, además, que “cada empleado provincial perdió 5,3 salarios desde que gobiernan Milei y Pullaro”. Y señaló que sobre 8.673 personas afiliadas al gremio, el 89 % tiene deudas. El 21 % de quienes deben no pueden pagar. Y la deuda total asciende a $42 mil millones. De todos los y las que deben, el 20,9 % está en mora, es decir, más de 90 días de retraso. El 71 % de ese universo de afiliadas son mujeres. En dos años se triplicó la cantidad de personas en mora en sólo dos años.

Ante este panorama, ATE Rosario resaltó que “la lucha por el salario y las condiciones de trabajo tienen como meca la realización de un paro regional”.

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