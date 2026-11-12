Tarifas: Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación

El Indec informó que el Índice de Precios al Consumidor saltó al 2,2 %. Las tarifas y los precios estacionales impulsaron las alzas. Las canastas básicas de pobreza e indigencia crecieron 3,5 % y 3,1 %, respectivamente

Después de cinco meses, la inflación volvió a ubicarse por encima de 2 % en octubre, mes que además mostró una aceleración superior a la esperada por las consultoras privadas. El Indice de Precios al Consumidor (IPC) subió 2,2 %, traccionado por las tarifas, las verduras y las prendas de vestir. El indicador acumula un alza de 26,3 % en los primeros diez meses del año y del 33,1 % en doce meses.

El ministro de Economía, Luis Caputo, admitió que los cambios en el régimen tarifario de zona fría, una medida que quitó subsidios energéticos a millones de hogares, fueron determinantes para el resultado mensual de la inflación. Por otra parte, las canastas básicas de pobreza e indigencia crecieron 3,5 % y 3,1 %, respectivamente. Evolucionaron por encima del IPC.

Las mediciones y pronósticos que se conocen habitualmente días antes del informe oficial del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) giraban en torno del 1,9 % que arrojó el índice de precios de la ciudad de Buenos Aires. Esa cifra implicaba una aceleración casi imperceptible del nivel que venía registrando el IPC nacional en los seis meses anteriores. Pero en octubre se aceleró finalmente tres décimas por encima de septiembre.

Si la lupa se acerca a la inflación por regiones, el salto es mayor en la pampeana (2,6 %), la Patagonia (2,5 %) y Cuyo (2,3 %). Gran Buenos Aires mostró una suba de 2 %, mientras que el noroeste (1,7 %) y el noreste (1,5 %) se ubicaron por debajo.

Los motores de la inflación

La inflación del mes pasado es la más alta desde abril. Fue empujada por la división de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, cuyos precios aumentaron en promedio 4,2 %. Le siguió recreación y cultura (3,3 %), bienes y servicios (2,3 %), prendas de vestir (2,2 %) y transporte (2,1 %).

Alimentos y bebidas, junto con comunicación, presentaron alzas de 2 %, mientras que salud aumentó 1,7 %, restaurantes 1,5 %, equipamiento del hogar 1,4 %, educación 1,3 % y bebidas alcohólicas 0,8 %.

A nivel de las categorías, los precios del IPC Núcleo (1,5 %) tuvieron subas vinculadas a alquiler de la vivienda y restaurantes. Los principales aumentos en los precios estacionales (5,5 %) se registraron en verduras, tubérculos y legumbres. También influyó la estación en el incremento de prendas de vestir. Los precios regulados subieron 2,9 %, impulsado por el gas y combustibles para vehículos.

En un corte transversal de los diferentes rubros se puede observar que las verduras encabezaron el podio de aumentos en la región pampeana, con un 11,2%, seguidas por la tarifa de electricidad (10,9 %), servicios de recreación (6 %), alquiler (3,3 %), transporte público (2,7 %), combustibles (2,6 %) y prepagas (2,4 %).

La inflación nacional superó con creces a la de la ciudad de Buenos Aires, que se dio a conocer la semana pasada. Este indicador, que muchas veces funciona como anticipo, aumentó 1,9 %, por impulso de las subas en vivienda y alimentos. El 63 % del aumento estuvo determinado por el impacto conjunto de cuatro sectores determinantes: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; alimentos y bebidas no alcohólicas; salud; y restaurantes y hoteles.

Zona fría

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, explicó que los cambios en el régimen tarifario de zona fría fueron determinantes para el resultado mensual de la inflación. La medida, impulsada por el gobierno y aprobada por el oficialismo y sus aliados en el Congreso, quitó el subsidio y provocó el aumento del gas para millones de hogares.

El miércoles, el diputado provincial Joaquín Blanco y el economista de la consultora PxQ Emanuel Alvarez Agis presentaron un informe sobre la dinámica de la actividad económica y laboral en Rosario. Además de describir la fragilidad laboral que provocó el modelo económico nacional en la región durante los últimos años, detalló como se comprimió el ingreso disponible, por influencia del aumento de los servicios.

“El brusco encarecimiento de rubros inelásticos como alquileres (115,8 %) y servicios públicos (122 %) terminó por devorar el 99,4 % del salario formal promedio en la región”, señaló el reporte.

Según Alvarez Agis, el costo de vida “aumentó más rápidamente en Rosario que en otros centros urbanos del país, volviendo cada vez más difícil llegar a fin de mes, una expresión describe que los gastos fijos a saldar entre el 1 y el 10 de cada mes abarcan una proporción cada vez mayor de sus ingresos”. Estos compromisos iniciales superan el 25 % del presupuesto familiar medio en la ciudad. Sumado al costo del alquiler, imposibilita cubrir las necesidades de las últimas dos semanas del mes.

El economista explicó que el programa antiinflacionario también deja “ganadores y perdedores”. Sobre todo, los servicios públicos y el transporte, están aumentando muy por encima de los salarios.

Subieron las canastas

El Indec informó también el costo de las canastas básicas en octubre. Ambas registraron el mayor aumento desde inicios de año. Tanto la Canasta Básica Total (CBT), que determina la línea de pobreza, como la Canasta Básica Alimentaria (CBA), que mide la indigencia, subieron por encima de la inflación general. La CBT escaló 3,5 %, de modo que una familia compuesta por dos adultos jóvenes y dos niños en edad de primaria necesitó un ingreso mínimo de $ 1.690.000 para no ser considerada pobre. La CBA avanzó 3,1 %. Como consecuencia, el umbral necesario de una familia para cruzar la línea de indigencia fue de $ 761.261.

La CBA se determina en función de los requerimientos nutricionales imprescindibles y los hábitos de consumo de la población que surgen de la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (Engho) de 2004/2005. Esto último fue motivo de debate en los últimos meses, ya que muchos especialistas exigen la actualización de las mediciones a partir de las encuestas de 2017/2018. Para determinar la CBT, el Indec aplica un coeficiente a la canasta alimentaria.

Según el organismo estadístico, el IPC de octubre fue impulsado en su mayor parte por ajustes estacionales y en precios regulados por el gobierno. Resaltó los ascensos en verduras, indumentaria y tarifas.