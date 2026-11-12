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Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

Juan Carlos Morelli regresó a estudiar después de 53 años, aprobó con diez la única materia que le faltaba para recibirse y cumplió su sueño

12 de noviembre 2026 · 11:43hs
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Dejó una materia pendiente durante 53 años y a los 79 se recibió de ingeniero en la UNR

Dejó una materia pendiente durante 53 años y a los 79 se recibió de ingeniero en la UNR

Juan Carlos Morelli tiene 79 años y acaba de cumplir un sueño que había quedado pendiente durante más de cinco décadas: se recibió de Ingeniero Civil en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Después de 53 años, volvió a la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura para rendir la única materia que le faltaba y aprobó el examen final con una calificación de diez.

Oriundo de Acebal, había ingresado a la entonces Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura en 1966. Tenía prácticamente toda la carrera terminada, pero después de desaprobar tres veces el examen de una materia decidió regresar a su pueblo y comenzar una nueva etapa. Se casó, formó una familia y nacieron sus hijas. La graduación quedó postergada, aunque nunca dejó de pensar en ella.

"Me fui a mi pueblo de nuevo y empecé a trabajar haciendo otras cosas. Me casé, nacieron mis hijas y, cuando estaba todo en un momento quieto, dije: tengo que terminar lo que empecé", contó después de recibirse.

El deseo seguía presente en los encuentros con sus antiguos compañeros de Facultad, con quienes conserva una amistad de más de medio siglo. En esas reuniones, la carrera inconclusa y aquella materia pendiente aparecían una y otra vez en las conversaciones. Hasta que uno de ellos le habló del Programa Regresar, una iniciativa de la UNR destinada a acompañar a quienes interrumpieron sus estudios cuando estaban cerca de recibirse.

>> Leer más: La UNR ganó la olimpíada nacional de estudiantes de Medicina

"Nos juntamos con mis compañeros de Facultad, y siempre salía el tema. Un día me enteré por uno de ellos que estaba el Programa rEGRESAR, y me insistieron para que me anote. Me animé y acá estamos", relató Juan Carlos.

Un examen con sus amigos y familiares como testigos

El regreso a la Universidad también movilizó a sus antiguos compañeros, que quisieron acompañarlo en el momento más esperado. Juan Carlos era el único de aquel grupo de amigos que todavía no había obtenido el título. Por eso, cuando llegó el día de rendir, lo acompañaron hasta la Facultad y volvieron a recorrer juntos los pasillos que habían transitado durante su juventud.

Esta vez, sin embargo, el motivo era diferente: estar presentes cuando uno de ellos finalmente cumpliera su sueño. También estuvieron sus familiares, que compartieron la emoción de una graduación que había esperado durante 53 años.

Para preparar el examen, Juan Carlos contó con el acompañamiento de una tutora y de docentes de la Facultad, que lo ayudaron a organizar un cronograma de estudio y recuperar los conocimientos de la asignatura. En menos de tres meses volvió a ponerse frente a los libros y se preparó para rendir aquella materia que había quedado pendiente.

El resultado fue un diez. "Es una etapa, un eslabón de la vida que tenía que cerrar y cumplir, y lo hice", expresó con la satisfacción de haber completado finalmente el recorrido que había comenzado en 1966.

Durante todos esos años, además, Juan Carlos alentó a sus hijas a estudiar, formarse y convertirse en profesionales. Aunque su propio título había quedado pendiente, nunca dejó de valorar la experiencia universitaria y la importancia de la educación.

El programa de la UNR que ya permitió graduarse a 285 estudiantes

La historia de Juan Carlos es uno de los nuevos hitos del Programa rEGRESAR, una iniciativa que la Universidad Nacional de Rosario puso en marcha en 2023 para recuperar trayectorias académicas interrumpidas y acompañar a estudiantes que habían quedado cerca de finalizar sus carreras.

Con cuatro convocatorias realizadas, el programa ya permitió que 285 personas obtuvieran sus títulos universitarios y se acerca a una nueva meta: alcanzar los 300 egresados.

El rector de la UNR, Franco Bartolacci, destacó la importancia de estas experiencias y señaló que uno de los objetivos centrales de la iniciativa es volver a vincular a quienes habían interrumpido sus estudios cuando estaban cerca de graduarse. "La historia de Juan Carlos es un ejemplo para todos y nos produce mucho orgullo como Universidad", sostuvo.

También agradeció a quienes deciden regresar y destacó la confianza que representa volver a una institución después de tantos años. En ese sentido, invitó a quienes todavía no se animaron a retomar sus estudios a acercarse a la Universidad y conocer el programa.

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Bartolacci puso el foco, además, en las historias personales que hay detrás de cada título. "El Programa rEGRESAR nos deja historias emocionantes. En parte, cuando hablamos de devolverle legitimidad a lo público, hablamos de que hay que trabajar para dejar de construir instituciones sin corazón ni alma. Nosotros queremos que las y los estudiantes dejen de ser números de legajos, porque sabemos que cada una y cada uno es una historia particular de vida", afirmó.

Para el rector, la iniciativa también representa una definición sobre el modelo de universidad pública que se busca construir: una institución capaz de reconocer las dificultades de cada estudiante y generar herramientas para que pueda completar su formación.

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