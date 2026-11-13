El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

La advertencia incluye a todo el centro y el sur de la provincia, área en la que se esperan acumulados considerables de precipitaciones y vientos con ráfagas

El Servicio Meteorológico Nacional (SNM) emitió un alerta naranja por tormentas fuertes para Rosario . En el reporte se incluye, además, a todo el centro y el sur de la provincia, donde se pueden dar grandes acumulados de precipitaciones, vientos con ráfagas y ocasional caída de granizo.

El informe del SMN sobre el evento indica que en los departamentos Rosario, San Lorenzo, Constitución e Iriondo se darán tormentas fuertes y que algunas de ellas serán severas, a lo que se pueden sumar "abundantes precipitaciones, granizo de diversos tamaños, ráfagas intensas que pueden exceder los 90 km/h y frecuente actividad eléctrica".

"Se esperan valores de precipitación acumulada entre 80 y 120 mm, que pueden ser superados de manera puntual", agregaron.

Este mismo viernes y antes de que se emita el alerta vigente, desde la Municipalidad resolvieron suspender la jornada de Colectividades , que concluirán el lunes en vez del domingo como estaba estipulado.

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Recomendaciones ante un alerta naranja por tormentas

El alerta naranja señala fenómenos meteorológicos que representan la posibilidad de que se desarrollen riesgos significativos para la población, el ambiente y los bienes materiales. Cuando las tormentas llevan un alerta naranja, se deben esperar vientos intensos, lluvias torrenciales e incluso la posibilidad de que caiga granizo, en niveles capaces de generar situaciones de emergencia.

Es por esto que los alertas naranjas tornan fundamental el seguimiento de las recomendaciones de las autoridades por parte de la población. Algunas de las más importantes son:

Permanecer en lugares seguros . Mantenerse refugiado del exterior en este tipo de alertas es fundamental. En la intemperie pueden amenazar las caídas de árboles o estructuras inestables, así como peligros en torno a los postes de luz y fuentes de electricidad.

. Mantenerse refugiado del exterior en este tipo de alertas es fundamental. En la intemperie pueden amenazar las caídas de árboles o estructuras inestables, así como peligros en torno a los postes de luz y fuentes de electricidad. Evitar la circulación por calles inundadas. El uso de los vehículos con ruedas bajo estas condiciones climáticas representa riesgos importantes. La cantidad de agua en las calles afecta considerablemente el control del vehículo y la visibilidad, como también puede dejarlo atrapado.

El uso de los vehículos con ruedas bajo estas condiciones climáticas representa riesgos importantes. La cantidad de agua en las calles afecta considerablemente el control del vehículo y la visibilidad, como también puede dejarlo atrapado. Desconectar los artefactos eléctricos . En el caso de que exista riesgo de inundación de la vivienda, es importante desenchufar los electrodomésticos y artefactos eléctricos, ya que de esta forma se evitan los posibles cortocircuitos o electrocuciones.

. En el caso de que exista riesgo de inundación de la vivienda, es importante desenchufar los electrodomésticos y artefactos eléctricos, ya que de esta forma se evitan los posibles cortocircuitos o electrocuciones. Conocer los sitios de evacuación y refugios cercanos. En caso de que el fenómeno empeore y se vuelva necesario abandonar la vivienda, es aconsejable conocer de antemano los refugios más cercanos a los cuales dirigirse.

En caso de que el fenómeno empeore y se vuelva necesario abandonar la vivienda, es aconsejable conocer de antemano los refugios más cercanos a los cuales dirigirse. Mantenerse informado. Durante estos fenómenos, la situación meteorológica puede cambiar rápidamente, por lo que es necesario mantener la atención a las actualizaciones oficiales. El alerta naranja puede mutar a roja.

Las consecuencias de los fenómenos catalogados con alerta naranja pueden tener consecuencias severas. Por eso, se debe asumir responsabilidad, seguir las instrucciones y jamás subestimar los efectos del evento climático.