Un invernadero en el corazón de Córdoba: tres espacios para descubrir los sabores del territorio

Azur Hotel & Spa abrió una nueva etapa de La Despensa de Azur , integrada por El Invernadero, El Secadero y La Cava

Se trata de una propuesta que combina cocina al fuego, investigación de aromas serranos y productos regionales.

El fuego es el elemento que define su identidad gastronómica. Brasas, leña, parrilla, chapa y distintas técnicas de cocción directa forman parte de una propuesta que pone el foco en el producto, su temporalidad y el trabajo de los productores.

Vegetales, carnes, quesos, hongos y otros ingredientes de estación encuentran en estas técnicas una manera de expresar sus características, con una cocina que busca dar protagonismo a la materia prima y a su procedencia.

Para desarrollar este concepto, Azur convocó al chef Lucas Olcese , con trayectoria en la gastronomía mendocina y vinculado a proyectos reconocidos por la Guía MICHELIN . Su trabajo en Fogón de Bodega Lagarde y otros emprendimientos de Mendoza está relacionado con una cocina que integra fuego, territorio y productores, una línea que ahora encuentra una nueva interpretación en Córdoba.

Uno de los aspectos más singulares de la propuesta es El Secadero , concebido como un espacio de investigación y experimentación con la flora cordobesa .

Allí se estudian los procesos de secado y conservación de plantas y hierbas del paisaje serrano, además de sus perfiles aromáticos y posibles aplicaciones. La intención es construir progresivamente una suerte de biblioteca de aromas de Córdoba.

Especies como peperina, cedrón y poleo dejan de ser solamente referencias al paisaje para convertirse en ingredientes con distintas posibilidades de utilización.

Algunas podrán incorporarse a preparaciones gastronómicas, otras a infusiones y coctelería, mientras que también se contempla su aplicación en experiencias de bienestar dentro del hotel.

La propuesta busca explorar una dimensión menos evidente de la identidad regional: los aromas que forman parte de la memoria de un territorio.

La Cava: vinos, quesos y productos que llevan tiempo

El tercer espacio es La Cava, un ambiente más íntimo dedicado a vinos, quesos, charcutería, conservas y otros productos en los que la transformación y el paso del tiempo forman parte de su elaboración.

La selección prestará especial atención a los vinos y productores de Córdoba, junto con etiquetas de otras regiones del país. El espacio podrá funcionar de manera independiente o como complemento de una comida en El Invernadero.

Los tres ambientes responden a distintas formas de transformación: el fuego modifica los productos, el secado concentra los aromas de las plantas y el tiempo permite desarrollar las características de los vinos y alimentos de la cava.

Una arquitectura pensada como un árbol

La propuesta también se integra a una concepción arquitectónica que atraviesa todo el hotel. Azur funciona en una antigua casa del Centro Histórico de Córdoba, a pocos metros de la Manzana Jesuítica, donde conviven elementos históricos y diseño contemporáneo.

El proyecto de los nuevos espacios fue desarrollado por Estudio Montevideo, con una arquitectura que interpreta el edificio como un árbol. Las raíces y el agua se encuentran en el subsuelo, donde funcionan los Baños de Azur; la antigua casa representa el tronco y la memoria, mientras que el invernadero de la terraza constituye la copa que se abre al cielo.

La nueva etapa de La Despensa completa una experiencia que busca vincular la hospitalidad con los elementos que identifican al destino: tierra, agua, vegetación, gastronomía y producción regional.

«No queríamos abrir simplemente un restaurante. Queríamos pensar qué podía contar Córdoba desde una mesa», explica Ramiro Rodríguez Sperat, director de Azur Hotel & Spa. El proyecto busca poner en valor el fuego, las plantas serranas, los productores, los vinos y los rituales que forman parte de la identidad provincial.

La apertura encuentra al establecimiento en un momento destacado, luego de haber sido seleccionado para formar parte de la Guía MICHELIN 2026, que reconoció su combinación de arquitectura histórica, diseño contemporáneo, spa subterráneo y experiencias vinculadas con el destino.

La Despensa de Azur

La propuesta está abierta todos los días, tanto para huéspedes del hotel como para residentes y visitantes de Córdoba.

Con El Invernadero, El Secadero y La Cava, Azur incorpora una nueva dimensión a su propuesta hotelera: un recorrido gastronómico que toma elementos del paisaje cordobés y los transforma en una experiencia alrededor de la mesa.

Ubicación: San Jerónimo 243/257, Centro Histórico, Córdoba.

Web: azurrealhotel.com

Instagram: @azurhotel