A qué edad se infartan los rosarinos, y cómo funciona la Red pública de Infartos

Al cumplirse 30 años del servicio de Hemodinamia del Hospital Centenario se brindaron datos sobre el sistema que logró acortar tiempos de espera para intervenir al paciente

Los problemas cardíacos aumentan de la mano de las enfermedades como la diabetes, la dislipidemia (aumento del colesterol y triglicéridos) y también la vida sedentaria y el tabaquismo . El estrés permanente también juega un rol importante ya que favorece la inflamación sistémica, el aumento de la presión y las arritmias. Por eso, en la ciudad se creó la Red Pública provincial y municipal de Infartos para dar respuesta en forma rápida a quienes están teniendo una crisis cardíaca, asistirlos de inmediato e intervenirlos en forma adecuada para poder salvarles la vida. Esa Red, que incluso se extiende a otras localidades cercanas a Rosario, ya cumplió 12 años, y tiene su "base" en el Servicio de Hemodinamia del Hospital Centenario que está cumpliendo 30 años en este noviembre.

Pedro Zangroniz, jefe del servicio, explicó cómo funciona la red, las edades promedio de las personas que sufren un infarto, qué factores de riesgo tienen, y los síntomas de alarma que son fundamentales conocer.

En el marco de conmemoraciones por los 30 años de actividad, se realizó el Simposio de Hemodinamia del Centenario y 6to Encuentro de Residentes y ex residentes de cardiología del hospital donde se repasaron todos los datos desde el inicio de las actividades de la Red.

En la ciudad "hay más de mil infartados por año por oclusión completa de una arteria coronaria", detalló Zangroniz.

La edad promedio es de 57 años, y el 83 por ciento de los ingresados en el servicio, son varones. "Aunque vemos que está aumentando mucho en las mujeres", dijo el especialista.

No siempre las personas que sufren un infarto tienen conciencia de que cuentan con factores de riesgo como el colesterol elevado, la presión arterial alta, diabetes. Por eso es clave que se realicen los chequeos médicos anuales que incluyan una evaluación general, un control cardiológico completo, análisis de laboratorio. El sobrepeso es otro aspecto que juega en contra, por lo tanto, una buena alimentación y actividad física, ayudan a evitar problemas en el corazón.

En la Argentina la principal causa de muerte son las enfermedades cardiovasculares.

Cómo funciona la Red: desde la llamada a la intervención

La red pública provincial y municipal de atención del infarto agudo de miocardio comenzó a funcionar hace 30 años. En una primera etapa, explicó el profesional, "diferentes hospitales de la ciudad decidieron empezar a trabajar en equipo para detectar precozmente a los pacientes con infarto, y trasladarlos, a través del SIES (Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria), al Hospital Provincial del Centenario".

¿Por qué centralizar en este nosocomio? "El hospital ya tenía funcionando un servicio de Hemodinamia, donde estos pacientes pueden ser tratados mediante una angioplastia coronaria con implante de stent en forma rápida y con un equipo de expertos, entrenados para estos procedimientos". Que el paciente no esté "dando vueltas" por centros de salud u hospitales que no están preparados para este fin puede complejizar el cuadro.

Actuar por medio de la cardiología intervencionista, de acuerdo a la necesidad de cada paciente, "tiene como finalidad disminuir el tamaño del infarto y, de esa manera, reducir las secuelas y la mortalidad", detalló el médico.

Los profesionales que "transformaron" el servicio de Hemodinamia del Hospital Centenario. Un referente de la región. Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

No solo en Rosario

"La atención rápida y el tratamiento correcto para alguien con un infarto de miocardio pueden ayudar, y mucho, para que una persona sobreviva. A lo largo de estos últimos 12 años, la red se fortaleció y expandió hacia diferentes localidades (no solo ya la ciudad de Rosario), cuyos pacientes tenían, en años anteriores, importantes dificultades para ser trasladados a un centro de mayor complejidad".

Los resultados

Desde que funciona la Red se incrementó el 250% el número de pacientes tratados con intervención coronaria percutánea (más conocida como angioplastia) en personas con infarto agudo de miocardio y se redujeron los tiempos de atención desde la llegada del paciente al hospital hasta su intervención. "Además de ser tratados con el mejor método, también se consiguió hacerlo en el menor tiempo posible".

Cómo actuar ante el dolor o malestar

Hay dos problemas centrales en el tratamiento del infarto, que pueden comprometer la vida del paciente: la demora en la llegada de la persona a un centro de salud cuando tiene un infarto, y el hecho de que no arribe a un hospital que pueda brindarle una angioplastia de urgencia, detalló el cardiólogo.

Desde el inicio de los síntomas el tiempo es oro. "El dolor en el pecho, que se siente como una opresión, es una primera llamada de atención. Y hay que actuar sin demoras. El dolor puede o no irradiarse hacia el brazo izquierdo. Hay quienes además tienen palpitaciones, dificultad para respirar y mareos". Pero en todos los casos, es necesario hacer una llamada veloz al servicio de emergencia o concurrir a una guardia médica, ante la sospecha de un infarto. Los médicos harán una evaluación y un electrocardiograma que determinará la gravedad del cuadro.

Llegar rápido y tener un diagnóstico certero que permita intervenir al paciente, puede cambiar drásticamente el panorama

El tiempo de traslado y del inicio del procedimiento cardiológico adecuado es fundamental. "Con la puesta en marcha de esta red operativa se logró reducir en 147 minutos el tiempo de actuación, contado desde que llega el paciente hasta que se inicia la angioplastia que le puede salvar la vida".

Forman parte de la Red de Infarto 25 hospitales y centros de salud de la región, desde Villa Constitución al sur hasta Timbués al norte. "Cuando una persona llama (o lo hace un familiar o amigo o vecino) al 107 se activa un protocolo que permite actuar con la mayor rapidez y que el paciente llegue a tiempo al servicio para una angioplastia", dijo el médico.

Todo el procedimiento realizado de la manera correcta permite que ese paciente tenga la oportunidad de salvar su vida, quedar con menos consecuencias y vivir mejor, de allí en más, con nuevas conductas y buenos hábitos, y el seguimiento médico, enfatizó el profesional.