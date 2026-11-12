Rosario tendrá el Paseo de los Campeones del Mundo, para homenajear a los que levantaron la Copa Son cinco plazas que rescatan las raíces barriales de los futbolistas rosarinos campeones con la albiceleste en 1978, 1986 y 2022 12 de noviembre 2026 · 19:51hs

El Concejo de Rosario aprobó la creación del Paseo de los Campeones del Mundo, con homenajes en cinco plazas que recuerdan a futbolistas de la ciudad que integraron las selecciones que conquistaron el título mundial en 1978, 1986 y 2022.

La primera etapa de la propuesta del concejal Pablo Gavira (Partido UNO e integrante del interbloque Unidos) incluirá cinco puntos de reconocimiento en distintos lugares de la ciudad que rescatan las raíces barriales de los futbolistas.

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César Luis Menotti será homenajeado en la plaza San Cayetano de Thiene, en Fisherton; Daniel Killer y Sergio Almirón en la plaza Demetria Barcia del parque Mitre (Cuatro Plazas), en avenida Provincias Unidas y Mendoza; Lionel Messi en la plaza José Hernández (junto a la escuela General Las Heras), en Azara entre Laprida y Buenos Aires; Ángel Di María en la plaza La Esperanza, y Ángel Correa en la plaza Nuestra Señora de Itatí, en barrio Las Flores.

Según se indicó, cada paseo contará con señalización, fotografías, una reseña biográfica y deportiva del homenajeado y códigos QR con contenidos históricos y audiovisuales. La iniciativa busca poner en valor la relación de los campeones con sus barrios y fortalecer los circuitos de turismo deportivo y memoria urbana, sin modificar los nombres oficiales de los espacios públicos.