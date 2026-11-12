Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

Los profesores nucleados en Coad realizarán una medida de fuerza del lunes 16 al sábado 21 de noviembre. Exigen el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario. También organizarán un cabildo abierto.

Los docentes de la UNR reclaman por mejores salarios y más presupuesto para las universidades nacionales.

Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad realizarán un paro de semana completa desde este lunes 16 al sábado 21 de noviembre en reclamo del cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, que fue sancionada hace más de un año. Los profesores convocaron además a un cabildo abierto para el viernes 20.

En la misma protesta exigen la convocatoria "urgente" a la paritaria nacional por una recomposición salarial que el gremio reclamó en reiteradas oportunidades.

Desde la organización sindical indicaron además que otras asociaciones de base pertenecientes a Conadu Histórica se encontraban en plena medida de fuerza desde este mismo jueves y hasta el 18 de noviembre.

Incluso, el personal no docente nucleado en Fatun también había lanzado un paro que contemplaba la no asistencia a lugares de trabajo durante este jueves 12 de noviembre y el lunes 16.

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Desde Coad recalcaron que la resolución tomada por el Congreso de Delegados está basada en los mandatos establecidos por las votaciones docentes y asambleas realizadas durante este año.

Cabildo abierto

A su vez, convocaron a un Cabildo Abierto el viernes 20 de noviembre en la Plaza San Martín, en horario a confirmar, en unidad con organizaciones sindicales, movimientos sociales y centros de estudiantes de Rosario.

La premisa de esa convocatoria es discutir y elaborar un programa de todos los sectores que se encuentran en lucha contra el modelo económico llevado adelante por el gobierno nacional.

El eje del conflicto

El eje de la huelga de los docentes universitarios de la UNR obedece al incumplimiento del gobierno nacional, que no acató en su totalidad la ley de financiamiento universitario, pese a la cautelar sancionada por la Justicia federal.

La cuestión en disputa radica en los artículos 5 y 6 de la norma, pese a que el plazo indicado por el juez Cormick ya venció y el gobierno nacional no lo acató. Esos artículos refieren a salarios y becas estudiantiles.

El último paro de semana completa había sido el pasado 28 de septiembre al sábado 3 de octubre, a pesar de que el mandato que había llevado Coad al plenario de secretarios generales de Conadu era de "paro por tiempo indeterminado".

Es por eso que tanto Coad como otras siete organizaciones de base comenzaron a ensayar otras alternativas para mantener el plan de lucha, a diferencia de Conadu Histórica.

Entre otros reclamos, la docencia universitaria reclama una recomposición inmediata que rondaba el 32 por ciento para recuperar el poder adquisitivo al nivel que tenía en noviembre de 2023. Además, el pago equivalente a cinco salarios en concepto de la masa salarial adeudada desde que Nación incumple la ley.

A raíz de eso, en consonancia con la docencia de la Universidad Nacional de Río Cuarto, General Sarmiento y Quilmes.