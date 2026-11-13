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La fuerte revelación de un ex-Newell's: "Casi morí por una sobredosis de cocaína"

Era delantero y fue una gran figura en Europa, donde hizo muchos goles. Tuvo un paso fugaz por el Rojinegro, donde no pudo marcar

13 de noviembre 2026 · 15:20hs
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Mario Jardel

Mario Jardel, con la camiseta del Porto. Luego tendría un poco feliz paso por Newell's.

Mario Jardel fue un gran delantero y goleador brasileño. Fue figura en su país y también en Europa, a fines de los años 90 y principios de los 2000. Jugó en grandes equipos y tuvo un fugaz paso por Newell's, donde participó en tres partidos pero no marcó ningún gol.

Jardel ganó dos Botas de Oro, se convirtió en ídolo del Porto y del Sporting de Lisboa y despertó el interés de clubes como Barcelona y Milan. Aun así, pese a sus números goleadores, nunca pudo disputar un Mundial con la selección de Brasil.

En una entrevista con el diario italiano La Gazzetta dello Sprt, el delantero recordó cómo lo afectó aquella ausencia y contó el duro momento personal que atravesó después: “A partir de ese momento, mi vida se acabó”, dijo.

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No ir al Mundial 2002 lo deprimió

Jardel dice que todavía no encuentra una explicación para la decisión de Luiz Felipe Scolari de no convocarlo para la Copa del Mundo de 2002, que se jugó en Corea-Japón. En aquel momento atravesaba uno de los mejores períodos de su carrera y consideraba que sus números justificaban un lugar en el plantel.

“Marcaba más goles que nadie hacia y todavía no me explico por qué Scolari decidió no convocarme”, recordó. Y repasó sus estadísticas: había marcado 168 goles en 175 partidos con el Porto y, en la temporada previa al torneo, había convertido 55 tantos en 42 encuentros con el Sporting de Lisboa.

Cocaína y sobredosis

Después de alcanzar su mejor nivel entre 1996 y 2002, la carrera de Jardel entró en una etapa muy complicada. Pasó por ocho países y perdió la estabilidad que había conseguido durante sus años de mayor éxito. Uno de esos destinos fue Italia, donde jugó en el Ancona durante la temporada 2003-2004.

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Luego vino a Newell's, aunque casi no jugó. Y pronto entró en una gran crisis personal. Jardel contó que comenzó a consumir cocaína en el verano de 2003 y describió cómo la sustancia afectó su vida. “Me gustaba, me hacía sentir vivo y no deprimido. Una vez estuve despierto durante una semana entera”, relató.

El período de su adicción coincide con la época en la que pasó por Newell's, entre 2004 y 2005. De hecho, él mismo contó que por esa época atravesó momentos dramáticos por una sobredosis que estuvo a punto de matarlo: “Me salvó un amigo que estaba conmigo. Ahí toqué fondo”, confesó.

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