Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Lo anunció este jueves el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. "Es donde quería estar", dijo el entrenador

Lionel Scaloni seguirá siendo el entrenador de la selección argentina hasta el Mundial de 2020.

Lionel Scaloni no se va. El entrenador nacido en Pujato, campeón del mundo en 2022 en Qatar con la selección argentina, seguirá al frente del equipo nacional hasta fines de 2030. Significa que será el técnico en el Mundial de ese año.

"Es un día muy especial para toda la familia del fútbol argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina", expresó Tapia en una conferencia de prensa.

Y agregó: "Vamos a anunciar oficialmente la renovación del cuerpo técnico de Lionel Scaloni por el período 27 al 30 al mando de la selección argentina. Es una alegría para todos los que componen el Comité Ejecutivo de la AFA y para todos los argentinos".

Lionel Scaloni: "Es lo que quería"

"Es un anuncio importantísimo. Son ocho años, más cuatro más. Se va a convertir en el técnico de esta asociación con más mundiales dirigidos y él va a tener la responsabilidad de dirigir tres", completó el presidente de AFA.

A su lado en la sala de conferencias del predio de la AFA en Ezeiza, Scaloni se mostró ilusionado con esta renovación: "Agradezco al presidente y todo el mundo de la AFA por confiar en mí, es lo que queríamos todos en este momento", dijo el ex-Newell's.

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Scaloni agregó, con pesar, que Walter Samuel no seguirá en su equipo, ya que iniciará su carrera como entrenador en solitario, por lo que continuará con Roberto Ayala a su lado.