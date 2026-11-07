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Los 10 países que marcan el pulso de los viajes alrededor del mundo

Francia y España encabezan las preferencias, mientras destinos de América y Asia combinan grandes atractivos, gastronomía y experiencias culturales

Redaccion Comercial

Por Redaccion Comercial

7 de noviembre 2026 · 07:00hs
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En 2025

En 2025, el turismo internacional alcanzó unos 1.520 millones de llegadas y consolidó su recuperación.

Viajar es mucho más que visitar un monumento o fotografiar un paisaje. También implica sentarse en una terraza, recorrer un mercado, probar sabores desconocidos y descubrir cómo transcurre la vida cotidiana en otro lugar. Esa combinación explica por qué algunos países mantienen su protagonismo turístico, con propuestas que van desde grandes capitales hasta playas, pueblos históricos y escenarios naturales.

Según ONU Turismo, las llegadas internacionales alcanzaron unos 1.520 millones en 2025, un 4 % más que en 2024. Europa conserva un papel central en ese movimiento, aunque Asia y América también convocan a millones de viajeros gracias a su diversidad cultural, sus paisajes y una oferta que se adapta a distintos intereses.

Los destinos que lideran el ranking

Estas son las diez naciones destacadas por la cantidad de visitantes internacionales recibidos en 2024, según las cifras del material de referencia:

1. Francia: 102 millones. París concentra grandes atractivos, como la Torre Eiffel, el Louvre y los paseos junto al Sena. Lyon, Niza y Estrasburgo suman patrimonio, gastronomía y recorridos urbanos con otra escala.

2. España: 93,8 millones. Barcelona y Madrid fusionan arquitectura, museos y mercados. Las playas mediterráneas, los pueblos históricos y la gastronomía completan una propuesta que invita a extender los recorridos.

3. Estados Unidos: 72,4 millones. Nueva York y San Francisco conviven con parques nacionales como el Gran Cañón. La variedad de grandes ciudades y paisajes naturales permite combinar experiencias urbanas con actividades al aire libre.

4. China: 64,9 millones. La Gran Muralla, los vestigios imperiales y las grandes metrópolis forman parte de una oferta que reúne patrimonio milenario y desarrollo contemporáneo.

5. Turquía: 57,8 millones. Estambul concentra mezquitas, mercados y barrios donde se cruzan influencias europeas y asiáticas. Las costas y los sitios arqueológicos amplían una propuesta marcada por la historia y los paisajes.

6. Italia: 60,6 millones. Roma reúne ruinas antiguas, plazas y cafeterías; Venecia conserva sus canales, mientras la Costa Amalfitana suma pueblos junto al mar y caminos panorámicos.

7. México: 45 millones. Las playas del Caribe atraen a quienes buscan descanso, mientras Ciudad de México ofrece museos, mercados, barrios tradicionales y una gastronomía reconocida internacionalmente.

8. Reino Unido: 41,8 millones. Londres concentra museos, teatros y edificios históricos. Escocia y otras regiones suman castillos, ciudades tradicionales y paisajes rurales.

9. Alemania: 37,5 millones. Berlín combina historia y cultura, mientras los castillos y pueblos medievales invitan a descubrir otras regiones. Su infraestructura facilita los desplazamientos.

10. Japón: 36,9 millones. Tokio sorprende con su ritmo urbano, sus restaurantes y sus barrios iluminados; Kioto ofrece templos, jardines y calles tradicionales.

Más allá de los monumentos

Los grandes emblemas siguen convocando visitantes, pero la experiencia turística también se construye en los mercados, los pequeños comercios y los barrios donde transcurre la vida cotidiana. Esos recorridos permiten conocer otras facetas de cada destino y sumar experiencias al itinerario.

La conectividad, los servicios y la facilidad para trasladarse también influyen en la elección. En un escenario de crecimiento del turismo internacional, la suma de infraestructura, identidad cultural y propuestas variadas sigue siendo clave para atraer viajeros de distintas partes del mundo.

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