Navidad en El Calafate y Año Nuevo en Ushuaia: dos opciones para celebrar en la Patagonia

Cenas especiales, productos regionales, cocina de autor y brindis forman parte de las experiencias que ofrecen Cerro Calafate Hotel y Hotel del Glaciar

Se proponen cenas especiales de Navidad y Año Nuevo en El Calafate y Ushuaia.

Las fiestas de fin de año pueden ser también una oportunidad para descubrir otros paisajes y cambiar el escenario de los encuentros tradicionales. En la Patagonia austral , donde las montañas, los lagos y la inmensidad de los paisajes acompañan las jornadas del verano, dos establecimientos hoteleros preparan celebraciones especiales para despedir 2026 y recibir 2027.

En El Calafate y Ushuaia , las propuestas combinan recetas clásicas de las mesas festivas argentinas con preparaciones de autor, productos regionales y una selección de bebidas para acompañar los brindis. Las experiencias contemplan tanto la cena de Nochebuena como la de Año Nuevo, con menús diferentes para cada fecha.

En Cerro Calafate Hotel , las celebraciones del 24 y el 31 de diciembre tendrán como eje dos experiencias gastronómicas que recuperan sabores tradicionales y los combinan con una propuesta de cocina contemporánea .

La cena de Navidad comenzará con una recepción buffet que reunirá vitel toné, lengua a la vinagreta, matambre de ternera y pollo, ternera a la provenzal, peceto con salsa criolla, quesos, fiambres, terrina de vegetales, cóctel de langostinos, piononos, huevos y tomates rellenos, ensaladas y vegetales asados.

Como plato principal se servirá bondiola braseada con cremoso de coliflor y boniato, vegetales glaseados y crocante de nueces y almendras. También habrá una alternativa vegetariana a base de tofu grillado, acompañado por las mismas guarniciones.

Menú de Navidad: postres y brindis

El postre será un entremet de chocolate y frutos rojos, elaborado con base de brownie, mousse de chocolate y coulis de frutos rojos. La mesa dulce incluirá lemon pie, tartas frutales, tarta Havannet, ginger cookies, cupcakes, pan dulce, budines artesanales, confituras y frutos secos. El brindis será con espumante Álamos Extra Brut.

Para la cena de Año Nuevo, la recepción buffet mantendrá una selección de clásicos, con fiambres, quesos, preparaciones frías, vegetales y cóctel de langostinos. El principal será lomo rosado sobre milhojas crocante, acompañado de espárragos grillados, aceite de ciboulette y tierra de hongos. La alternativa vegetariana consistirá en tournedó de legumbres con las mismas guarniciones.

El postre combinará chocolate blanco y maracuyá en un semifrío con crocante de pistacho o almendras. La mesa dulce y el espumante para el brindis completarán la propuesta.

Tarifas y servicios

La cena del 24 de diciembre cuesta $220.000 por adulto y $170.000 por menor. Para el 31, los valores son de $250.000 y $190.000, respectivamente.

Ambas celebraciones incluyen vinos Saint Felicien, bebidas sin alcohol y espumante para el brindis. También se ofrecen menús infantiles, con milanesa de ojo de bife rellena de jamón y cheddar con papas noisette y postre, además de alternativas vegetarianas y preparaciones aptas para celíacos.

El hotel cuenta, además, con un espacio de bienestar que incluye piscina climatizada interior, jacuzzi con techo de vidrio y vistas panorámicas, sauna y ducha escocesa. Nativo Lobby Bar completa los espacios de encuentro del establecimiento.

Más info: Mail: [email protected]. WhatsApp: 11 7137 0112.

Dirección: Calle 998 N.º 36, El Calafate.

Ushuaia: sabores fueguinos para recibir el nuevo año

En el Fin del Mundo, Hotel del Glaciar propone celebrar las fiestas en su restaurante Temaukel, con dos menús que incorporan productos patagónicos y preparaciones especialmente pensadas para las noches del 24 y el 31 de diciembre.

El Hotel Glaciar en Ushuaia destaca por sus vistas panorámicas tanto hacia las montañas como hacia el Canal Beagle y la ciudad.

La cena de Nochebuena se desarrollará entre las 20 y la 1.00. La recepción incluirá una copa de espumante Nina Extra Brut y una selección de bocaditos fríos y calientes con dips.

La entrada será trucha fueguina ahumada con crema de hinojo, pickles de estación y pan de campo tibio. Como plato principal se servirá ternera braseada lentamente en su jugo, con cremoso de batatas y vegetales glaseados. El postre tendrá como protagonista al calafate, con helado artesanal y frutos rojos.

Bebidas y propuesta para Nochebuena

La mesa dulce reunirá pan dulce, budines, mini tortas, turrones, garrapiñadas, confites y frutos secos. El brindis se realizará a la medianoche.

Entre las bebidas incluidas figuran vinos Nina Gold, en sus variedades Torrontés, Cabernet Franc y Petit Verdot; espumante Nina Extra Brut, cerveza Beagle tirada, gin tonic tradicional y de calafate, además de bebidas sin alcohol.

Para despedir el año, la cena del 31 de diciembre se extenderá desde las 20 hasta la 1.30. La bienvenida también incluirá espumante y bocaditos, mientras que la entrada estará compuesta por salmón ahumado y camarones de la Patagonia con cítricos, hojas verdes y vinagreta de hierbas.

Menú de Año Nuevo y festejo de medianoche

El principal será ternera braseada al Malbec, acompañada de milhojas de papas y su jugo de cocción. Para el postre se ofrecerá helado de crema americana con frutos rojos y crocante de almendras.

Después de la medianoche, la celebración continuará con DJ, baile y cotillón. La propuesta de bebidas contempla Nina Gran Malbec, Nina Gold Torrontés, espumante Nina Extra Brut, cerveza Beagle tirada, gin tonic tradicional y de calafate, y bebidas sin alcohol.

Tarifas y condiciones

La cena de Navidad tiene un valor de USD 130 por adulto y USD 85 para menores de 6 a 17 años. Para Año Nuevo, los precios son de USD 160 y USD 100, respectivamente. Los chicos de hasta 5 años participan sin cargo.

Las dos experiencias contemplan alternativas veganas, sin gluten y para otras restricciones alimentarias, siempre que se soliciten previamente. Los residentes de Tierra del Fuego acceden a un descuento del 20 % en venta directa, presentando DNI. El beneficio no es acumulable con otras promociones.

Los cupos son limitados y la reserva queda confirmada mediante el pago. Para Año Nuevo se dispondrán mesas redondas compartidas. La carta de vinos de alta gama estará disponible con costo adicional.

Hotel del Glaciar, avenida Luis Fernando Martial 2355, Ushuaia.

Sitio web: hoteldelglaciar.com

Reservas: hoteldelglaciar.reservadirecto.com

Teléfono y WhatsApp: +54 9 2901 52-8221

Correo electrónico: [email protected]

Con propuestas que combinan cocina regional, recetas tradicionales y celebraciones especialmente diseñadas para cada fecha, El Calafate y Ushuaia ofrecen dos maneras de vivir las fiestas en el sur argentino. Una invitación a compartir la mesa y sumar al encuentro la experiencia de viajar a algunos de los paisajes más característicos de la Patagonia.