Sobre la defensa de la Constitución nacional

La Constitución no tiene manos ni piernas ni dientes. No puede correr o saltar, ni siquiera puede moverse para esquivar una agresión. No golpea, no grita, no insulta, no ladra, no gruñe. No hay forma de que la Constitución sujete un palo o que tire una piedra, mucho menos que dispare un arma. La Constitución es un texto que no se impone por su propia fuerza, no puede cuidarse por sí sola: depende de que otros la defiendan.