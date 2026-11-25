Antes de la convocatoria del 19 de diciembre, el exgobernador se muestra dispuesto a discutir la unidad aunque no dio señales de candidaturas. "Revancha", dicen

El diputado provincial y exgobernador Omar Perotti vuelve a escena en un momento en que el peronismo santafesino busca salir de su dispersión y empezar a ordenar una estrategia hacia 2027. Sin definiciones, y con su habitual moderación impenetrable, mostró voluntad de unidad aunque reconoció que el PJ aún está “revuelto”.

Si bien mantiene su actividad en la Legislatura y se ha mostrado en distintos actos públicos, como el de este martes en el edificio propio para la Escuela Esteban Echeverría, en la ciudad de Santa Fe, no tenía un constante contacto público con los micrófonos. Ahora el clima preelectoral empieza a tomar color y cambia los planes.

El 11 de diciembre habrá reunión en Santa Fe para tratar los temas para el congreso partidario que, como adelantó La Capital , tendrá lugar el 19 de ese mes. Será una jornada clave para definir estrategias comunes de cara a la elección de 2027 en la que el peronismo quiere recuperar terreno luego de la dura derrota en 2023.

“Esperemos que el peronismo tenga una actitud madura en relación a ayudar a la gente. Las postulaciones serán para otra instancia . (...) Si se ponen las candidaturas delante, es difícil que haya acuerdo”, dijo a modo de aviso.

¿Cómo congeniará el perottismo con algunos sectores con los que desde hace tiempo tiene diferencias profundas? Por ejemplo, los senadores encabezados por Armando Traferri y también el rossismo. Con Marcelo Lewandowski tiene idas y vueltas.

Su frase de que el peronismo “quebrado nunca, revuelto siempre”, funciona como una síntesis del estado interno del PJ. En ese marco, sostuvo que “tiene que haber voluntad de conjunto, voluntad colectiva para expresar lo que muchos dicen: la gente quiere un cambio y progresar de otra manera”.

Respecto de su futuro, Perotti volvió esconder las cartas. “Uno quiere ayudar, y estaré ayudando, colaborando para tener la mejor estrategia”.

La incógnita es si Perotti pretende ser un articulador de la unidad o si está preparando su propio regreso al centro de la escena. En agosto se escribió en este espacio que el exgobernador pisaba la cancha pero no tenía la pelota. Sigue igual.

Perotti en la inauguración del edificio propio de la Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 481, invitado por la Gobernación de Santa Fe. Foto: Gobierno de Santa Fe

Su moderación pública contrasta con las expectativas de una segunda oportunidad que circulan en su entorno. Es que, cerca del exgobernador, hablan de “ganas de revancha”. Consideran que Perotti asumió en 2019 en un escenario complejo, atravesado por problemas de inseguridad, dificultades económicas provinciales y de endeudamiento, al que luego se sumaron la pandemia y la sequía.

“¿Por qué no un nuevo desafío en la Gobernación?”, sueltan como un aviso interno. También su nombre vuelve a sonar para repetir en la Cámara de Diputados provincial, apostando, esta vez, a que la aplicación del sistema D’Hondt en el reparto de bancas lo pueda colocar como presidente del cuerpo.

Por último, el exgobernador afirmó que deben trabajar para “contribuir a un proyecto provincial con fortaleza que tenga proyección nacional y voluntad de expresarse nacionalmente y cambiar ese escenario nacional”.

Es decir: no alambra, en este caso, la elección provincial. ¿Se jugará en la previa electoral por Sergio Massa o Axel Kicillof, hoy los grandes candidatos? ¿O a ninguno para hacer equilibrio? La semana próxima vendrá el gobernador bonaerense a la provincia y, poco después, el tigrense.

Su reaparición tiene un valor político: el perottismo no quiere quedar relegado en el reordenamiento del PJ y busca hacer valer el peso de quien ya gobernó la provincia.

La discusión del congreso provincial justicialista será una primera prueba para medir cuánto conserva de aquel peso y hasta dónde está dispuesto a jugar.