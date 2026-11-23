A poco más de dos meses del cierre de listas, en el PJ disputan nombres antes que estrategia. El congreso partidario de diciembre será una primera prueba. Perotti quiere "revancha"

“Entramos en la etapa en que todos se suben el precio, ese es el gran problema hoy” , describe un dirigente que, pese a su experimentada historia en cierres, no tiene en claro por dónde tomar las astas de ese toro movedizo que es el peronismo santafesino .

Hablar de estrategia común en este momento suena lejano. Claro, hay reuniones, mediciones y cálculos porque el tiempo de descuento, de a poco, empezó a acercarse.

El cierre de listas será el 12 de febrero próximo , una eternidad para la política y más para el antecedente inmediato del peronismo, que abrochó la última candidatura a gobernador en los últimos minutos del límite legal. Pero también en un mes serán las fiestas, luego las vacaciones y, en un abrir y cerrar de ojos, mediados de enero.

Llegar a esa fecha sin mínimas definiciones parece complejo frente a un oficialismo que camina derecho con el gobernador Maximiliano Pullaro como candidato y que, por ahora, tampoco encuentra una amenaza libertaria que pueda dividirle el electorado.

En ese contexto, se sacan cuentas sobre las posibilidades. Ese es el punto en este momento: las chances. Ordenar una interna sin saber si puede ganar es complejo.

Están los optimistas que entienden que, si algunas variables se acomodan, el peronismo unido y con una Paso fuerte es competitivo, como ocurrió en 2019.

Los moderados piensan que, para eso, deberían alinearse los planetas. Y los pesimistas plantean una visión más amplia: “2027 puede servir como una transición”. Algo así como apuntar a una elección decorosa. Pero, ¿quién querrá ser el decoroso en vez del ganador?

Para esta aspiración sin demasiado vuelo, un buen negocio sería hacerse fuerte en Diputados, ahora que habrá sistema de reparto D’Hondt. Es decir: ganar posiciones, atravesar una derrota sin mayores daños y preparar una reconstrucción posterior. Otros no quieren ni oír este tipo de cosas.

El congreso del Partido Justicialista está pensado para el 19 de diciembre. Falta oficializarlo. Foto: Archivo / La Capital

Un mojón importante será el congreso del Partido Justicialista pensado para mediados de diciembre, probablemente el 19, al límite de la Navidad, pero sin garantías de brindis. Memoria y balance en la agenda, pero también se espera que haya alguna discusión sobre los lineamientos políticos y electorales.

“El tema es cómo movemos todas las piezas para ser competitivos, tiene que haber acuerdos atrás”, reconocen en uno de los espacios.

Sin embargo, la voluntad de ordenar las diferencias convive con una disputa por los lugares y las candidaturas. Los nombres primero, aunque digan lo contrario.

Lo del empresario Federico Pucciariello está frío, frío. Marcelo Lewandowski tiene varias cartas en la mano, no descarta nada, confía en sus números en la provincia -que dice es el que más mide- y también en Rosario. Esta última plaza se supone que equivaldría a una interna frente a Juan Monteverde, quien pica en punta.

Diego Giuliano sigue insistiendo con su candidatura y, hasta ahora, es el único que blanqueó. Quizás si todos siguen sin definiciones, y hay carambolas, termina siendo el candidato.

El perottismo, por su parte, trabaja para recuperar protagonismo y consolidar su estructura. La estrategia incluye posicionamientos territoriales —como el movimiento alrededor de Sonia Martorano en Rosario— y un reclamo de mayor participación en las decisiones partidarias.

La reivindicación de la gestión anterior también forma parte de esa construcción. Son reivindicaciones propias, excluyentemente propias.

Revancha

En ese sentido, cerca del exgobernador hablan de “ganas de revancha”. Consideran que Perotti asumió en 2019 en un escenario complejo, atravesado por problemas de inseguridad, dificultades económicas provinciales y de endeudamiento, al que luego se sumaron la pandemia y la sequía.

“¿Por qué no un nuevo desafío en la Gobernación?”, sueltan, intentando convencerse y para enviar un mensaje. “Omar es el que más expectativas despierta”, juran en su entorno. En el resto del peronismo no aplica esa definición.

El posicionamiento del perottismo tampoco está exento de tensiones. Algunas voces en la Legislatura cuentan diferencias cada vez más marcadas entre los exministros y actuales diputados Marcos Corach y Walter Agosto. Un tema de autonomía, protagonismo y reportes. Los más maliciosos lo llaman simplemente celos.

En definitiva, el congreso de diciembre será una primera prueba. Aunque el verdadero desafío será una estrategia colectiva, como todos dicen que se debe priorizar, antes del cierre de listas.

El peronismo todavía no está discutiendo cómo ganar, sino si puede ganar.