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¿León XIV conducción? Quién puede convertir su mensaje en votos

Milei puso la otra mejilla frente a una agenda papal incómoda que también interpeló al peronismo. Pero la calma duró poco: la Casa Rosada ya acelera por las Paso, tensa con Bullrich y negocia con los gobernadores. Pullaro da señales a aliados y administra los tiempos

Mariano D'Arrigo

Por Mariano D'Arrigo

15 de noviembre 2026 · 06:00hs
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El papa León XIV y Javier Milei: dos miradas sobre la economía

El papa León XIV y Javier Milei: dos miradas sobre la economía, la inclusión social y el ejercicio del poder.

La visita del Papa dejó a la política argentina en un estado de perplejidad. Por el mensaje, el tono y la masividad de la convocatoria. La pregunta es si el paso de León XIV por el país fue un paréntesis o si marcó un quiebre en la vida pública argentina.

Por lo pronto, los niveles de agresividad entre los distintos actores políticos bajaron al mínimo.

Se verá cuánto dura la calma. Pero con el año electoral ya en el horizonte la polarización y la confrontación pueden ser tentaciones muy difíciles de resistir. Incluso para los más creyentes en el mensaje de concordia que trajo el Papa desde Roma.

La política tiene una dinámica propia muy difícil de modificar, hasta para un líder religioso mundial.

Como se preveía, la agenda fue incómoda para Javier Milei. León XIV pidió proteger el trabajo, las personas con discapacidad, los adultos mayores y las universidades. También advirtió sobre los riesgos de la inteligencia artificial y pidió cuidar la palabra. El contraste con las prioridades y el estilo libertarios fue claro.

El mensaje fue quirúrgico. Cada discurso se construyó en un largo ida y vuelta entre la Iglesia argentina y el Vaticano.

La visión de León XIV desborda la división entre derecha e izquierda. Actualiza la doctrina social de la Iglesia, que tuvo un hito en Rerum novarum. En esa encíclica de 1891, León XIII defendió la propiedad privada y reclamó protección para los trabajadores.

En una era marcada por el poder de las tecnológicas y el credo desregulador de Milei, el llamado de León XIV a poner límites al mercado resulta contracultural.

Paradojas de la historia, ante el vacío de referentes globales muchos progresistas se abrazan a la figura del Papa, la cabeza de una institución tantas veces señalada como retrógrada.

Con otro estilo, León XIV prolonga la agenda social de Francisco. El desafío de Prevost es consolidar los cambios que impulsó Jorge Bergoglio.

Milei y las principales figuras de La Libertad Avanza evitaron responder a los cuestionamientos de León XIV. Todos pusieron la otra mejilla.

Confrontar con una figura tan popular tiene un costo elevado. Según la consultora Zuban Córdoba, la imagen positiva del Papa escaló en noviembre al 88,2%.

Leer más: Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó mayor atención a los sectores vulnerables

En un mar de diferencias, el gobierno encontró una isla de coincidencia con León XIV: el rechazo al aborto.

Los hermanos Milei también pueden festejar que la organización funcionó. La tarea fue compartida con la Iglesia y los gobiernos locales. Los actos reunieron a millones de personas y transcurrieron sin grandes desbordes.

El pueblo católico y la interpelación al peronismo

La multitud reunió a personas de distintas clases sociales, edades y lugares del país. Una marea humana en la que se mezclaron quienes fueron por su cuenta y grupos organizados.

La popularidad del Papa no implica apoyo a todas sus posiciones. Y coincidir con su mensaje no equivale a votar a una misma fuerza política.

Aunque su mensaje cuestiona al gobierno, el Papa también podría darle aire a Milei. Si sus palabras ayudan a los votantes del presidente a mantener la esperanza, podrían prolongar la paciencia con el ajuste. Pero la fe también puede fortalecer el reclamo para que el sacrificio termine.

Uno de los grandes interrogantes es si algún opositor puede capitalizar la visita de León XIV.

El peronismo siente una cercanía natural. Por los temas que puso León XIV sobre la mesa y porque el justicialismo se nutrió históricamente de la doctrina social de la Iglesia.

El problema es que carga con el desgaste de sus gobiernos y parte de la responsabilidad por la situación social que cuestiona el Papa. Compartir su mensaje no alcanza para recuperar la confianza.

El peronismo, dividido entre Kicillof y el cristinismo, enfrenta otra dificultad: cómo convocar al diálogo si no logra acordar quién lo conduce.

Las urgencias de los hermanos Milei

Tras la partida del Papa, la política parece volver a su programación habitual.

El jueves, en la gala de Endeavor, Milei reafirmó su confianza en la tecnología y la desregulación. “Nuestro trabajo es poner reglas claras y corrernos”, dijo. El Papa pone el acento en proteger a quienes pueden quedar al margen. El presidente confía en que la mayor productividad mejorará la vida de todos.

El gobierno tampoco dio señales de convocar a toda la oposición a un gran acuerdo político. Ni de cambiar el presupuesto para atender las prioridades que marcó León XIV, como las universidades.

Por lo pronto, la Casa Rosada busca acuerdos para suspender las Paso. El diálogo avanza cuando están en juego los intereses electorales.

Milei busca quitarle al peronismo un instrumento para ordenarse y reducir el riesgo de que una derrota en las primarias provoque un sacudón económico, como le sucedió a Mauricio Macri en agosto de 2019.

Karina y los Menem pisaron el acelerador. Este martes se reunirá la comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

El movimiento puede leerse como un ultimátum para Patricia Bullrich. En la Casa Rosada desconfían de la jefa del bloque.

Milei compartió en Instagram una historia sugestiva. Se ve una embarcación en llamas y un texto que dice “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta que no podrá ser el capitán”. En medio de las tensiones internas, el mensaje pareció dirigido a Bullrich.

La senadora también publicó un tuit en el que aseguró que están los votos para tratar la ley de discapacidad. Dijo además que se puede solucionar el problema “hablando” y que el país que vienen construyendo es “con todos los argentinos, sin que nadie quede afuera”.

El tuit puede leerse en dos sentidos. Por un lado, busca conectar con el llamado al diálogo que dejó León XIV.

Por el otro, les dice a los Milei que ella sirve al proyecto y que, cuando un tema tiene consenso, los votos están. Una forma de evitar que le atribuyan la derrota si la suspensión de las Paso naufraga en el Senado.

El gobierno confía en que tendrá los votos para emitir dictamen. “Van a arreglar con los gobernadores que nadie les compita. Y ahí entran todos”, dice una voz del Congreso que acompaña la suspensión de las primarias.

Los cálcullos que hacen en Santa Fe

Maximiliano Pullaro ya se pronunció a favor de desactivar las Paso a nivel nacional. El gobernador santafesino tiene línea directa con la Casa Rosada. En los últimos meses hubo gestos de ambos lados.

Legisladores santafesinos acompañaron al gobierno en el Congreso con la idea de darle estabilidad y la Casa Rosada liberó fondos a la provincia.

En Santa Fe hay dos acuerdos posibles para las elecciones provinciales: que LLA compita a media máquina o que no presente listas. En el primer caso, el mileísmo se expone a una derrota antes de las elecciones nacionales. En el segundo, resigna presencia en la provincia.

En el entorno de Pullaro se muestran confiados. “La definición va a depender de ellos. Nosotros no vemos incomodidad en ningún escenario”, sostienen.

Después de una semana de alta tensión con el socialismo, la espuma bajó en Unidos. El propio gobernador le hizo un gesto a su principal socio al reconocer las gestiones del PS en salud.

“Son cosas de la Legislatura. Estamos más cerca de las definiciones electorales y cada uno necesita consolidar su identidad”, lee uno de los más experimentados de la alianza.

En Unidos todavía no quieren adelantar definiciones electorales. No se sabe cuáles serán las reglas de juego ni cómo será el clima social en los próximos meses. Aunque son niveles diferentes, en la mesa chica algunos creen que la suspensión de las Paso a nivel nacional podría acelerar la fragmentación del peronismo santafesino.

Por ahora, son todas hipótesis. Lo cierto es que al largo 2027 electoral que aparece cargado de interrogantes se suma el impacto del mensaje del Papa.

La visita de León XIV puso en evidencia las deudas de la dirigencia. Ahora, no se trata de quién se pone el crucifijo más grande o quién se saca más selfies con personas vulnerables. La pregunta es si alguien puede estar a la altura de esa referencia moral y convertir el mensaje de unidad e inclusión en una propuesta política.

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