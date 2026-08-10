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Perotti pisa la cancha, pero no tiene la pelota

El exgobernador pide una interna con múltiples candidatos peronistas como en 2019 aunque no define si será candidato. Diferencias en el PJ que pesan

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

10 de agosto 2026 · 06:05hs
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Omar Perotti quiere tallar en las definiciones del peronismo de Santa Fe para las elecciones. 

Foto: La Capital / Marcelo Bustamante

Omar Perotti quiere tallar en las definiciones del peronismo de Santa Fe para las elecciones. 

Omar Perotti avisa que se está moviendo. Para qué lo hace aún es una incógnita, pero muestra estar en una etapa en la que no evita coquetear con ser de nuevo candidato a gobernador, a tres años de haber dejado el poder. Esa indefinición le sirve para tallar hacia dentro de un peronismo dividido y que empieza a darse cuenta que debe arreglar internamente.

Por ahora es solo eso: una estrategia de posicionamiento o, mejor dicho, de atracción por peso propio al resto para lograr centralizar el diseño del peronismo 2027.

Lo que está haciendo es venderse como el único que en el interior de la provincia le puede hacer fuerza a Maximiliano Pullaro, según sostiene.

Perotti y sus votos

El exgobernador sabe que su fortaleza reside fuera de los cinco grandes centros urbanos. En Rosario no hace pie, seguramente por los resultados de seguridad. Sin embargo, dice medir por encima de la media en el resto de la provincia.

Su bloque en la Legislatura es hoy su única trinchera, desde donde marca una posición opositora firme frente a una gestión oficialista que, según la visión perottista, muestra problemas en áreas críticas como salud, e incluso hasta apunta a la seguridad.

La diputada provincial de Hacemos Celia Arena sostuvo esta semana que era mentira que Rosario había quedado con apenas una veintena de móviles al asumir Pullaro, como el oficialismo ha acusado y actuado en consecuencia.

“Está transitando su tercer año de mandato y no solucionó el tema de seguridad”, agregan. Pero luego sostienen que si ha mejorado la seguridad es porque el gobierno anterior le dejó una base de recursos y porque le votó la emergencia en la materia.

Hablan de la licencia activada del 911, nuevos chalecos blindados, patrulleros comprados y de ingresos de policías. ¿Por qué entonces no pudo bajar la inseguridad y violencia? Por tiempo, medio mandato se lo licuó la pandemia, sostienen.

Podría decirse que Perotti se mira en el espejo de Eduardo Duhalde. Así como se le reconoce al expresidente que hizo el trabajo más complejo sin llevarse los méritos para la reconstrucción pos 2001, y que la economía en marcha la agarrara Néstor Kirchner, en el entorno del rafaelino dicen que el exgobernador dejó algunos pilotes en materia seguridad para los logros actuales.

Perotti hace fuerza desde el bloque peronista de siete miembros en Diputados de Santa Fe.

Perotti hace fuerza desde el bloque peronista de siete miembros en Diputados de Santa Fe.

Es llamativo como estrategia política que desde hace un breve tiempo el perottismo tome la seguridad para confrontar al pullarismo, que tuvo logros palpables en la materia, a diferencia del gobierno anterior. Dicen que no disputan ese tema, pero que quieren contar toda la película.

En cambio, el pullarismo sostiene que con un fotograma alcanza: esta semana el secretario de la Gobernación, Juan Cruz Cándido, publicó en X una foto de Perotti saliendo escoltado de una marcha sobre seguridad en Rosario.

Es una primera muestra de lo picante que será la campaña a jefe de la Casa Gris con el tema seguridad.

Elecciones y peronismo

Para el peronismo el peor escenario es un mano a mano polarizado. Es claro que su apuesta es un escenario de tercios, donde un candidato fuerte pueda sumar voluntades e imponerse sobre Unidos y La libertad Avanza (LLA).

En este juego, Perotti apela a "que cada espacio se fortalezca" para que el peronismo tenga una estrategia conjunta, coordinada y que pesen los liderazgos más importantes para encabezar los distintos procesos. En limpio: que pese el que más votos tenga que, por caso, se supone que es Perotti.

La operación incluye un delicado equilibrio de poder. En el entorno sostienen que parece imposible encauzar el diálogo con el sector de los senadores provinciales encabezado por Armando Traferri y el diputado nacional Agustín Rossi.

Eso no significa que no lo cuenten en su ideal de gran interna, explican. Suena curioso compartir una alianza de gobierno sin hablarse entre ellos.

¿Perotti candidato a gobernador? No se sabe. Dan a entender que sí y, al mismo tiempo, que no. Una posición resbalosa que ya es todo un sello en el exgobernador.

Es más: dicen que será “protagonista”, ya sea encabezando el proceso, tomando decisiones desde adentro o simplemente operando como el elector del espacio. El Senado nacional hoy no es una opción. "Lo noté vidrioso”, apunta un nuevo dirigente.

En fin, la premisa es que, para que el peronismo sea competitivo, debe absorber a todos los sectores. La hoja de ruta perottista apunta a finales de este año para tener algo en limpio en el PJ. En febrero cierran las listas. Trata de generar un “efecto de movilización que le dé volumen al espacio”, aunque por ahora las tribus no hablan el mismo idioma.

Perotti quiere un 2019, un escenario que lo llevó al triunfo en medio de diferencias. El nudo de la discordia está difícil de desatar más que aquella vez .

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