El futolista llegó a México en julio, a préstamo y con una opción de compra, pero no rindió y los hinchas no lo quieren

Luciano Herrera, el día que marcó su único gol y le hizo gestos a los hinchas de Pumas. La ficha del jugador sigue siendo de Newell's.

En un pésimo 2025, cuando luchó por la permanencia en la Liga Profesional casi hasta el final, Newell's tuvo muy pocos futbolistas destacados. Uno de ellos fue Luciano Herrera, quien a mitad de año se fue al fútbol de México.

El pase de Herrera sigue siendo de Newell's, pero el futbolista está a préstamo con opción de compra en Pumas. Tiene contrato hasta el 30 de junio, pero la novedad es que el club mexicano ya decidió rescindirlo anticipadamente.

Herrera llegó a Pumas de la Unam a mediados de año y su campaña en el equipo mexicano no fue para nada buena. Participó en 15 partidos, aunque fue titular en apenas cinco. En esos juegos, marcó un único gol y dio una asistencia.

Leer más: El director técnico que más tiempo lleva al frente de un equipo en el país es rosarino

Además, el jujeño tiene una relación tensa con la hinchada del equipo de la Ciudad de México. Sus problemas de adaptación y sus bajos rendimientos hicieron que los simpatizantes lo miraran con desconfianza y muchos apoyas la posibilidad de que el club rescinda su contrato.

La relación fue conflictiva ya desde su debut en el equipo, que fue por la League Cup, de la que participan los equipos de la LigaMX y la Major League Soccer. Pumas quedó eliminado de la competencia y Herrera fue expulsado en ese partido.

Un sólo gol en 15 partidos

El único gol de Herrera con la camiseta de Pumas fue el 23 de agosto, por la quinta fecha del campeonato mexicano. Ese día el equipo igualó 1 a 1 con Querétaro y luego de convertir el ex-Newell's le hizo gestos a los hinchas. Y desde ese día la relación siempre fue tensa.

La prensa mexicana informó en las últimas horas que los directivos de Pumas ya decidieron desprenderse del jugador, pese a que todavía tiene un contrato vigente. La intención es encontrarle otro equipo y que ya no vuelva a jugar en Pumas.