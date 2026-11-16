¡Mirá mamá, ando sin manos!

La previa electoral empezó en Santa Fe. Los dirigentes buscan instalar nombres, construir volumen y mejorar su posición de negociación. La estrategia del ruido

La Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley de seguridad que envió el Poder Ejecutivo, pero con un costo interno en Unidos

Faltan solo 45 días para terminar el año, de los cuales muchos se consumen con las fiestas y otros en el entusiasmo del inicio del verano. Sin embargo, hay margen para los posicionamientos, la rosca y la estrategia electoral de la política santafesina , sobre todo porque en febrero hay cierre de listas.

De a poco toma color la etapa en que empiezan a moverse individualmente y a tomar impulso dentro los sectores políticos. Algunos como tarea de posicionamiento en el escenario, otros como contraste y destaque interno para tener otra consideración cuando llegue la hora señalada. En definitiva, llamar la atención .

Por ejemplo, empezó a hacerlo Diego Giuliano con la posibilidad de resaltar mostrándose como posible candidato a gobernador ante un peronismo que especula y espera. No logró imponerse, pero está ahí.

El caso de Juan Monteverde es otro. Ya se da como candidato a intendente de Rosario, levantando las manos y la voz desde su plataforma de Ciudad Futura en los distritos de Rosario, pero con un pequeño detalle: ya es parte del peronismo.

El haber competido por el justicialismo lo obliga a pensar los engranajes que requeriría en un eventual gobierno más que seguir levantando la voz en modo Giros. No la tendrá fácil en la general.

Unidos y el PS

El socialismo es el caso más evidente de posicionamiento interno, dentro de la alianza Unidos. A partir de las diferencias por la reforma de seguridad empezó a darle volumen discursivo a su peso histórico, territorial, valores, a lo que representa dentro del frente.

Pero a la par sumó diferenciación ante algunos gestos del radicalismo hacia La Libertad Avanza por un eventual acuerdo electoral, que nadie confirma ni muestra señales concretas. Esta nebulosa es ideal para intentar marcar la cancha.

>>> Leer más: La reforma que deforma a Unidos

Lo hizo esta semana el ex gobernador y actual diputado socialista Antonio Bonfatti en un comunicado rechazando un eventual acuerdo de Unidos con Milei al decir que Unidos “es la antípoda” y que “un frente solo para ganar una elección no sirve” como pasó con la Alianza”.

Claro que generó en los memoriosos, tanto radicales como peronistas, una mueca risueña al recordar que en 2021 el exgobernador había renegado del “frente de frentes” que terminó siendo Unidos.

“Que nadie se confunda yo no planteo una alianza con el PRO (...) No creo que con el partido de Macri nosotros podamos compartir muchas cosas”, ironizó en su momento.

El diputado provincial Joaquín Blanco al frente de la estrategia del socialismo

Por su parte el diputado provincial y secretario general del PS Santa Fe, Joaquín Blanco, llevó el tema al Foro de Autoridades Locales del socialismo.

“Cuando termine esta aventura y experimento social con tanta fragmentación y dolor (mileísmo), el PS va a poder exhibir coherencia, que nunca coqueteó, que nunca especuló y que nunca quiso compartir espacio con un sector político que está destruyendo al empleo y a la sociedad argentina”.

Clara García, presidenta de la Cámara de Diputados, sumó: “No hay que moverse ni un cachito, aunque algún viento pueda correr para otro lado". El socialismo intenta evitar que su pertenencia a Unidos termine diluyendo su identidad.

El radicalismo

En el radicalismo entienden que si los movimientos del socialismo tendría un verdadero fin hostil “no tendría racionalidad alguna”.

Es evidente que, al menos por ahora, no pasa a mayores. Que se trata de los juegos propios de la Legislatura, de lógicas de negociación y diferenciación, y posicionamiento. Sin embargo, hay cierta lectura radical que entiende que hicieron una de más.

“Si la discusión fuese de fondo, la interna debería ser a gobernador”, agregó con picante el secretario general de Gobernación, Juan Cruz Cándido en la televisión. En limpio: si el socialismo realmente considera que existen diferencias irreconciliables con el radicalismo, debería estar dispuesto a disputar la conducción política, es decir, a Pullaro.

Por lo pronto no lo creen y lo enmarcan en la plasticidad lógica de una alianza porque aseguran que nadie está incómodo en la gestión, ni nadie siente que se desnaturaliza o que tenga que renunciar a sus banderas.

De hecho sostienen que el gobierno provincial propiamente dicho queda afuera de esa discusión política.

“Acá los funcionarios funcionan, sea cual sea el partido”, sueltan y dan vuelta la frase de Cristina Fernández cuando el Frente de Todos crujía a inicios de la década.

Un dirigente joven pero de años de militancia y de política simplifica los ensayos individuales para resaltar en los diferentes espacios con una figura pintoresca: "¡Mirá mamá, ando sin manos!".

Quedan 45 días para seguir viendo cuánto más se estira el juego político para luego empezar la negociación.