El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico, dijo que la empresa sólo recurrirá al mercado mayorista para abastecer algunas instalaciones

Los directivos de Aguas Santafesinas SA (Assa) empezaron a considerar un cambio en el suministro eléctrico con el fin de mantener las cuentas equilibradas. Sin embargo, fuentes oficiales aclararon este miércoles que la firma no dejará de contar con los servicios de la Empresa Provincial de la Energía (EPE) en este proceso.

El ministro de Obras Públicas de la provincia, Lisandro Enrico , remarcó que la modificación es un paso más dentro de un plan de reordenamiento que comenzó hace tres años. Ante la consulta de LT8 , explicó que la contratación directa en el mercado mayorista sólo está en carpeta para la conexión de "algunos medidores que tienen mucho costo" .

Por otra parte, el funcionario no quiso atribuirle el aumento de los gastos a las actualizaciones tarifarias de la EPE . En cambio, sostuvo que esta variación es producto de los incrementos que pagan las distribuidoras de distintos puntos del país.

El exsenador del departamento General López reconoció que Assa está barajando la opción de recurrir al mercado eléctrico mayorista sin intermediarios para resolver "casos puntuales" . "En todo lo que podamos encontrar maneras de ahorrar, siempre lo vamos a estar analizando", sostuvo.

El titular de la cartera de Obras Públicas apuntó que la empresa "tiene más de 50 medidores en toda la provincia", desde Rufino hasta Reconquista. Salvo alguna excepción eventual, la mayoría seguirán siendo clientes de la EPE, la otra firma controlada por el gobierno de Santa Fe.

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El funcionario recordó que la política de Aguas Santafesinas consiste en reducir los costos de funcionamiento para que el presupuesto disponible se invierta en obras. De acuerdo a su análisis, el balance "está acercándose al punto de equilibrio" y añadió que el de 2025 fue el primero que cerró sin déficit en su historia.

Finalmente, el ministro confirmó que la tarifa de Assa no sufrirá nuevos aumentos en lo que resta del año. A su vez, anticipó que en diciembre se llevará a cabo una audiencia pública para discutir sobre la prestación de los servicios y evaluar futuras actualizaciones en la boleta.