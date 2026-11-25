En el marco del premio “Camino de la Malta”, ambas compañías distinguieron a Garfin Agro S.A. por su compromiso con una agricultura responsable y sostenible, destacando su contribución a una producción de cebada cervecera más sustentable.

Buenos Aires, noviembre de 2026. — La calidad y sustentabilidad de una cerveza comienzan en el campo, donde se cultiva la cebada que luego se transforma en malta. Bajo esta premisa, CCU Argentina, junto a su socio estratégico Boortmalt, impulsó la primera edición de “Malting Barley Award”, un reconocimiento a los productores que busca destacar las buenas prácticas agrícolas y promover una cadena de valor cada vez más responsable y sostenible.

En esta edición, el productor Garfin Agro S.A. fue distinguido por su compromiso con una agricultura responsable y sostenible . Con una década de trayectoria produciendo cebada para Boortmalt en el norte y noroeste de la Pampa Húmeda, la empresa fue pionera en la certificación SAI de cebada y la primera en incorporarse, junto a Boortmalt, al programa de Agricultura Regenerativa de Louis Dreyfus Company (LDC).

Para definir al ganador, se evaluaron cuatro criterios con igual ponderación: certificación SAI FSA 3.0, descarbonización y agricultura regenerativa, inocuidad y calidad, y estabilidad como proveedor . El análisis contempló las últimas cuatro campañas productivas y permitió identificar a nueve productores que calificaron para el reconocimiento por su participación en programas de sustentabilidad.

“Para CCU, la sustentabilidad se construye en cada etapa de nuestra cadena de valor. Reconocer a productores como Garfin Agro, que incorporan buenas prácticas y apuestan a la mejora continua, nos permite elaborar cervezas de calidad, cuidando cada detalle, desde el origen en el campo”, señaló Juan Pablo Barrale, Gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina .

Por otra parte, Agustín Zaffora, Gerente de Calidad, Innovación y Logística de Boortmalt LATAM agregó: “En Boortmalt estamos convencidos de que la calidad de nuestra malta comienza en el campo. Por eso, trabajamos codo a codo con nuestros productores, impulsando prácticas agrícolas sostenibles y buscando siempre los más altos estándares de calidad. Hoy, reconocer a Garfin Agro es también reconocer el valor de trabajar juntos, construir relaciones de confianza a largo plazo y apostar a la mejora continua”.

DEL CAMPO A LA CERVEZA: UN COMPROMISO CON TODA LA CADENA DE VALOR

Actualmente, CCU trabaja junto a Boortmalt y más de 50 productores locales para fortalecer el abastecimiento de cebada bajo estándares de calidad y sustentabilidad, promoviendo prácticas agrícolas responsables y una mayor trazabilidad de la materia prima.

Hoy, el 38% de la malta utilizada por CCU cuenta con certificación bajo el estándar FSA de SAI Platform y, hacia 2030, la compañía proyecta alcanzar al menos un 50% de materias primas certificadas.

Con iniciativas como “Camino de la Malta”, CCU reafirma su compromiso con una cadena de valor que integra calidad, innovación y sustentabilidad, reconociendo a quienes hacen posible una producción más responsable desde su origen.

Acerca de CCU Argentina

CCU Argentina (www.ccu.com.ar) es una compañía multi categoría de bebidas. En Argentina, la segunda más grande del mercado cervecero, líder en los mercados de sidras y aguas puras y saborizadas, y un actor relevante en licores, destilados y vinos.

Su portfolio de marcas incluye las cervezas Schneider, Heineken, Miller, Imperial, Amstel, Blue Moon, Grolsch, Warsteiner, Isenbeck, Santa Fe, Salta, Córdoba, Norte, Palermo, Salta Cautiva y Kunstmann; las sidras Real, La Victoria y 1888; los vinos La Celia, Graffigna, Colón y Ö-61; los piscos Mistral y Control C; y en la categoría de analcohólicos, las aguas puras y saborizadas Villavicencio, Villa del Sur, Levité, Ser y Brío, y las bebidas isotónicas Full Sport.

Inspirada en crear experiencias para compartir juntos un mejor vivir, en todas las ocasiones de consumo y con marcas de alta calidad, CCU Argentina emplea a más de 2.000 personas de manera directa, posee 7 plantas industriales, 6 centros de distribución propios y trabaja con una red de más de 100 distribuidores.

Contactos de prensa - CCU

Juan Pablo Barrale | [email protected]

Carola Mc Garrell | [email protected]

Acerca de Boormalt

BOORTMALT es una compañía maltera global con una capacidad de producción de 3,1 millones de toneladas. El grupo está presente en 5 continentes con 27 plantas malteras. Su experiencia es ampliamente reconocida por cervecerías, destilerías y la industria alimentaria, que confían en el suministro de maltas de cebada de la más alta calidad.

En Latinoamérica, Boortmalt opera dos plantas malteras estratégicamente ubicadas en Argentina, país donde se produce el 75% de la cebada que abastece a toda la industria cervecera de la región. Punta Alvear, la segunda planta mas grande del grupo, se encuentra en la región centro; mientras que Bahía Blanca está situada al sur de la provincia de Buenos Aires, principal zona de producción sustentable de cebada del país.

Contactos de prensa - BOORTMALT

Gerente de Comunicación del Grupo - Sebastien GARNIER [email protected]