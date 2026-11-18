La foto con el gobernador Pullaro en la reciente reunión de gabinete en Rosario la coloca en el centro de la escena política en momentos tensos en Unidos

Segundos después de que el gobernador Maximiliano Pullaro se sentara en la mesa para encabezar la reunión de gabinete, la senadora nacional Carolina Losada hizo lo propio a su lado. Con esa invitación especial, la legisladora radical completó una minigira por Santa Fe en la que dio un paso al frente de Unidos.

No hubo casualidad en esa silla; no fue que justo había un lugar disponible a la izquierda del gobernador y se sentó. Fue oportuna la postal de secundar por primera vez al jefe de la Casa Gris frente al gabinete en un momento en que se observa con lupa la dinámica interna del frente oficialista .

Tampoco fue solo una foto. Losada estuvo reunida con Pullaro y repasaron la agenda legislativa y la relación con el gobierno nacional. En este momento, la conjunción de ambas cosas conduce inexorablemente a la suspensión de las Paso. Ambos coinciden en acompañar la iniciativa libertaria.

Unos días antes Losada estuvo en el nuevo Polo de la Niñez, junto a la ministra de Desarrollo Humano, Victoria Tejeda , y sumó un lugar al que destacó particularmente: una vuelta por El Infierno, la cárcel de máxima seguridad .

La senadora nacional durante la reunión de gabinete.

“Una medida clave en la lucha contra la inseguridad y para cuidar a la gente”, sumó al video en el que se la ve recorriendo el nuevo penal junto al diputado provincial Martín Rosúa; al secretario de Gestión Institucional de Seguridad, Federico Angelini, y al ministro de Seguridad y Justicia, Pablo Cococcioni.

¿Cómo se mueve?

Losada comulga con el gobierno nacional en cuestiones macro, pero con el margen necesario para correrse de medidas poco felices. Puede acompañar el cambio de las reglas de juego electoral o la reforma laboral de ADN mileísta, pero puede diferenciarse de los vetos con los que se envalentonó el presidente, como discapacidad y recorte universitario. Hasta la puerta del cementerio.

Hoy, gracias a esa plasticidad, la radical ha velado por algún tipo de acercamiento electoral eventual entre Unidos y La Libertad Avanza (LLA). No lo promueve abiertamente, mucho menos lo descarta.

Su perfil y posicionamiento propio la han llevado a no ser, como se dice vulgarmente, “una senadora de” Pullaro, pero transitan probablemente la mejor sintonía hasta el momento.

De hecho, toda la secuencia de recorridas mencionadas muestra un compromiso de aliada justo en un momento en el que el radicalismo tiene una marcada tensión con el socialismo.

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Socialistas y Losada están en veredas ideológicas bastante distintas. Por lo que toma más sentido la visita a El Infierno, porque refuerza cierta identidad que el pullarismo busca acentuar: no ceder en tema seguridad. "¿Cuál es el preso de alto perfil?", le da el pie a Cococcioni. "Aquel que tuvo la posibilidad de reinsertarse y lo desperdició. No pensamos en que aprenda un oficio y sea mejor el día de mañana; estamos en una lógica defensiva", responde.

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Luego de la reunión de gabinete, afirmó: “Sabemos que todavía falta, pero tenemos claro que vamos hacia una provincia más segura, con más oportunidades y un futuro mejor para todos los santafesinos”.

No dijo dónde estará ella en ese rumbo “claro” que menciona. La colocan en innumerables casilleros: otro mandato en el Senado nacional, diputada provincial -en ese caso iría por la Presidencia de la Cámara baja y ya habría que ir alquilando balcones- y vicegobernadora. También la mencionaron para la Intendencia de Rosario.

"Me siento súper halagada, obviamente, de que se hable de mí para un montón de lugares. No voy a decir que no. Pero no estoy pensando en nada hoy", desinfló. Por lo pronto, Losada se arrima a la primera fila, algo que no es menor.