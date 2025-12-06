En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027

El espacio que conduce el exgobernador cerró el año en Rosario, donde fijó su objetivo de tallar con fuerza en el armado del peronismo provincial para la próxima puja por la Casa Gris

Hacemos Santa Fe, el espacio que conduce el exgobernador Omar Perotti , realizó en Rosario su último cónclave del año junto a legisladores, exfuncionarios, equipos técnicos y gremialistas, marco en el cual fijó su objetivo de tallar con fuerza en el armado del peronismo provincial de cara a 2027 .

Al cierre de un año signado por varias citas en las urnas, en Hacemos avisan que, si bien el PJ de Santa Fe tiene su piso, no alcanza para ganar . Por ese motivo, buscan acelerar la discusión de cara a los comicios por venir .

“ Vamos a estar participando en 2027. En lo personal, creo que Perotti sería un excelente candidato a gobernador . Por experiencia, porque tiene equipos y porque permanentemente está pensando en innovar, en mirar la realidad y la sociedad actual“, aseguró a La Capital el secretario de organización del justicialismo provincial y referente de Hacemos, Juan Manuel Pusineri , quien tras el encuentro realizado este viernes en el camping de Luz y Fuerza destacó el acompañamiento de “jóvenes con ganas de contribuir”.

A la convocatoria rosarina, que tuvo como eje temático el aprendizaje sobre inteligencia artificial (IA), se sumaron referentes clave de Hacemos como los diputados provinciales Celia Arena, Sonia Martorano y Marcos Corach , entre otros. El cierre del encuentro fue con las palabras de Perotti.

Los resultados oficiales de las elecciones de medio término del 26 de octubre pasado confirmaron que, de las nueve bancas que Santa Fe puso en juego en la Cámara de Diputados nacional, La Libertad Avanza (LLA) se llevó cuatro, Fuerza Patria (FP) tres y Provincias Unidas (PU) dos.

La lista de FP encabezada por Caren Tepp(Ciudad Futura) no pudo eludir la ola violeta que cubrió gran parte de la Argentina y, pocas horas después de los comicios, en el peronismo santafesino se amplificó una demanda de renovación y respeto a la esencia de esa fuerza, como también de sostenimiento de la unidad para garantizar la competitividad en un escenario de tercios en la provincia.

OP3 Celia Arena, quien acompañó a Perotti en Rosario, cuestionó la intención del oficialismo de prorrogar parcialmente la emergencia en seguridad. Foto: Archivo / La Capital.

Pese a que Hacemos había denunciado su exclusión de la construcción electoral para los últimos comicios legislativos nacionales, el espacio no se alejó de la estructura partidaria.

“No tenemos ningún problema con el PJ, de hecho conversamos con muchos sectores sobre la necesidad de que existan mecanismos democráticos para la toma de decisiones. Sí, claramente, hay diferencias con la conducción, que es la que digita las listas y la estrategia sin consulta”, explicó Pusineri.

El dirigente completó al respecto: “Los resultados son los conocidos. Por eso, en Hacemos vamos por ampliar y discutir las cuestiones de fondo. No estamos en la rosca por un carguito".

La conducción del peronismo de la provincia recae institucionalmente sobre el sector de los senadores santafesinos -que representa Guillermo Cornaglia, presidente del partido- y el acompañamiento del rossismo, entre otros.

“Cerramos el año en Rosario con el mismo impulso que encendimos en Santa Fe y Calchaquí (convocatorias previas del sector): meterle cabeza en serio, aprender todo el tiempo y debatir sin vueltas sobre el futuro de la provincia”, destacó, a su turno, Arena a través de su cuenta en la red social X.

Hacemos Santa Fe y sus reproches a la Casa Gris

La toma de impulso de Hacemos también tiene su correlato en la Legislatura santafesina, donde el perottismo acaba de cuestionar la prórroga parcial de la emergencia en seguridad que promueve el gobierno de Maximiliano Pullaro para debatir en Diputados durante las sesiones extraordinarias.

Es que el proyecto de la administración de Unidos elimina la comisión bicameral de seguimiento del tema. La supuesta intención de eludir el control parlamentario ya detonó pronunciamientos críticos de Arena y Corach y una réplica del jefe de la Casa Gris en redes sociales en la que mencionó una “etapa oscura” que “no vuelve nunca más” a la provincia. Incluso, apeló a la consigna “paz y orden” que Perotti utilizó en su campaña electoral de 2019.