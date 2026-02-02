La Capital | Salud | virus Nipah

Virus Nipah: qué es, cómo se transmite y cuáles son los síntomas

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica atípica, detectada en India y bajo vigilancia de los organismos internacionales. En esta nota, todos los detalles

2 de febrero 2026 · 11:18hs
El virus Nipah está calificado en el nivel cuatro de bioseguridad

El virus Nipah está calificado en el nivel cuatro de bioseguridad, la categoría más alta

El virus Nipah es una enfermedad zoonótica emergente que genera preocupación en la comunidad sanitaria internacional por su elevada tasa de mortalidad y la ausencia de tratamientos específicos. En las últimas semanas, autoridades sanitarias detectaron nuevos casos en la India, lo que reactivó los sistemas de monitoreo y prevención a nivel global.

Esta enfermedad recibió su nombre en la aldea de Malasia donde se identificó el primer caso humano. Pertenece a la misma familia de virus que el sarampión, aunque presenta una letalidad significativamente mayor.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) clasifican al Nipah como un virus zoonótico, ya que se transmite de animales a personas, con los murciélagos frugívoros y los cerdos como principales reservorios.

Cómo se transmite

Según los CDC, el contagio del virus Nipah ocurre principalmente por tres vías:

  • Contacto directo con cerdos o murciélagos infectados.

  • Consumo de frutas o productos derivados, como jugo crudo de dátil, contaminados con saliva u orina de murciélagos frugívoros.

  • Transmisión de persona a persona mediante contacto estrecho, especialmente en entornos familiares o sanitarios.

La propagación resulta más frecuente durante la temporada de reproducción de los murciélagos y la recolección de savia de palmera datilera, entre diciembre y mayo.

>> Leer más: Los casos de sífilis crecieron hasta 71% en 2025 y alcanzaron un récord en Argentina

Síntomas del virus Nipah

La Organización Mundial de la Salud (OMS) informa que los primeros síntomas suelen ser inespecíficos. En las etapas iniciales, los pacientes presentan:

  • Fiebre alta

  • Dolor de cabeza

  • Dolores musculares

  • Vómitos

  • Dolor de garganta

  • Problemas respiratorios

En los cuadros más graves, el virus ataca áreas del cerebro que regulan funciones vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el movimiento ocular. Estas complicaciones pueden causar daños neurológicos permanentes o la muerte.

Las personas que sobreviven suelen enfrentar secuelas prolongadas, entre ellas fatiga crónica y alteraciones del sistema nervioso, que persisten durante años.

Los CDC clasifican al virus Nipah en el nivel cuatro de bioseguridad, la categoría más alta, junto con patógenos como el ébola. Esta clasificación responde a varios factores: la alta tasa de mortalidad, la capacidad de transmisión entre personas, la falta de vacunas o tratamientos específicos y el potencial para generar brotes difíciles de contener.

El diagnóstico del virus Nipah se realiza mediante análisis de laboratorio, generalmente a partir de muestras de sangre, que permiten detectar y cuantificar proteínas específicas del virus.

Los brotes de Nipah se producen casi todos los años en algunas regiones de Asia, con mayor frecuencia en Bangladesh, India, Malasia, Filipinas y Singapur. Además, estudios detectaron el virus en murciélagos de países como Camboya, Tailandia, Madagascar y Ghana.

Noticias relacionadas
Se presentaron los resultados de un estudio que muestra las ventajas de una nueva terapia para controlar el cáncer de páncreas

Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

Durante las olas de calor hay que ser cuidadosos evitar problemas de salud, que pueden ser graves 

Ola de calor: cinco consejos para cuidar la salud neurológica

Los niños y niñas que practican deportes deben ser evaluados por especialistas antes de iniciar la actividad física 

¿Cuáles son los chequeos del corazón que pueden salvar vidas de niños y adolescentes?

Este sábado el jugador de Juan Cruz Komar recibió el apoyo y cariño de la hinchada de Central 

Juan Cruz Komar: por qué hay arritmias en gente joven y ¿siempre se operan?

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Lo último

Un ex-Central confesó que tiene miedo por las políticas migratorias en Estados Unidos

Un ex-Central confesó que tiene "miedo" por las políticas migratorias en Estados Unidos

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

La draga Ortelius de Jan De Nul Group inició tareas de mantenimiento en el astillero Tandanor

La draga Ortelius de Jan De Nul Group inició tareas de mantenimiento en el astillero Tandanor

Reforma laboral: la postura de Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

El gobernador Maximiliano Pullaro dice que la provincia se banca la ley incluso baja de recaudación por achique de Ganancias. La apuesta pyme y una diferencia

Reforma laboral: la postura de Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: La situación es compleja
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada
POLICIALES

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Ovación
El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño
Ovación

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

Saúl Salcedo y la bronca por la derrota de Newells: El árbitro cobró un penal que no existió

Saúl Salcedo y la bronca por la derrota de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

Di María analizó el duelo con River: El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo

Di María analizó el duelo con River: "El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo"

Policiales
Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

La Ciudad
Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: La situación es compleja
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas
Información General

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Por Pablo Mihal
Ovación

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Por Walter Palena

Ovación

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada
Policiales

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero
Información General

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump
Política

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Trump aseguró que está dialogando con los más altos mandos de Cuba
El Mundo

Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo
El Mundo

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
La Ciudad

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La ciudad

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Por Claudio Berón

Policiales

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente
LA CIUDAD

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales