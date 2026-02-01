La Capital | Ovación | Quini 6

Quini 6 Rosario Challenger de tenis: de los rosarinos, solo Luciano Ambrogi sigue en la qualy

Luciano Ambrogi ganó cómodo y vuelve a jugar este lunes para clasificar al cuadro principal del Quini 6 Rosario Challenger que se juega en el Jockey Club

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

1 de febrero 2026 · 23:15hs
Luciano Ambrogi se lució en el inicio del Rosario Challenger con una victoria inobjetable. Fue ante el chileno Nicolás Bruna por un sólido 6/1 y 6/2. Ahora

Luciano Ambrogi se lució en el inicio del Rosario Challenger con una victoria inobjetable. Fue ante el chileno Nicolás Bruna por un sólido 6/1 y 6/2. Ahora, ante Lucio Ratti. CREDITO: GUSTAVO ABBATE/Prensa FST
Dante Pagani dio hasta la última gota de sudor pero no pudo pasar ante Santiago De la Fuente. Cayó por 7/6 (6)

Dante Pagani dio hasta la última gota de sudor pero no pudo pasar ante Santiago De la Fuente. Cayó por 7/6 (6), 2-6 y  6-2 en uno de los partidos más largos del domingo. CREDITO: GUSTAVO ABBATE/Prensa FST
Tomás Re dio pelea

Tomás Re dio pelea, sobre todo en el primer set que terminó perdiendo por 6/4. Luego Carlos María Zárate ganó el segundo 6/2 y sacó al rosarino de competencia. CREDITO: GUSTAVO ABBATE/Prensa FST
Intensa primera jornada en el Jockey Club

Intensa primera jornada en el Jockey Club, que terminó hasta bien entrada la noche con el rosarino Dante Pagani. GENTILEZA: GUSTAVO ABBATE/Prensa FST

El momento esperado llegó. Nuevamente las canchas del Jockey Club se vistieron de gala y arrancó el Quini 6 Rosario Challenger, presentado por el gobierno de la provincia de Santa Fe, el único torneo de categoría 125 del país y uno de los más importantes que tiene la región. Y el único rosarino que avanzó en la qualy fue Luciano Ambrogi.

A las tres de la tarde, cuando el sol partía la tierra y el polvo de ladrillo se asemejaba más a un pedazo de desierto que a una cancha de tenis, los primeros jugadores en buscar la clasificación al cuadro principal saltaron a la cancha, entre ellos Tomás Re, el primero de los jugadores de la Federación Santafesina (FST) en salir a escena. Más tarde, con un clima no tan hostil, jugó Luciano Ambrogi en uno de los partidos que convocó más gente y en el último turno lo hizo Dante Pagani. De los tres solamente Ambrogi continuará dando batalla, dado que Re y Pagani cayeron en sus respectivos compromisos.

Luciano Ambrogi venció sin problemas al chileno Nicolás Bruna por 6/1 y 6/2 y enfrentará a Lucio Ratti, que derrotó al brasileño Wilson Leite 6/3 y 6/1.

Tomás Re, rosarino de 17 años que disputa el circuito junior, hizo su debut como profesional al recibir la cuarta y última invitación por parte de la organización y pagó el precio de su inexperiencia. Cayó ante Carlos María Zárate por 6/4 y 6/2 y se despidió de la competencia organizada por la empresa Torneos. Zárate se medirá hoy con Juan Estévez, que superó a Valentín Garay por 6/1 y 6/1.

Dante Pagani, en tanto, cayó ante Santiago de la Fuente 7/6, 2/6 y 6/2. Buscando su ingreso al main draw, De la Fuente se cruzará con Hernán Casanova vencedor ante Lautaro Agustín Falabella por 6/3, 0/6 y 6/2.

En la pelea por conseguir uno de los seis cupos disponibles en el main draw que se disputará hasta el 8 de febrero, el brasileño Igor Marcondes venció al ucraniano Tymur Bieldiugin 6/3 y 6/1 y enfrentará a Valerio Aboian, que superó a Máximo Zeitune 1/6, 6/4 y 6/4.

Guido Iván Justo derrotó a Tomás Farjat 6/7, 6/2 y 6/1 tras dos horas y veinte de juego, y ahora enfrentará al ganador del encuentro entre Ezequiel Monferrer y el peruano Conner Huertas del Pino quienes también jugaban al cierre.

Finalmente, Juan Manuel La Serna superó a Mateo Del Pino por 6/4 y 7/5 y enfrentará al brasileño Bruno Fernandez quien en el partido más largo de la primera jornada le ganó a su compatriota Paulo Andre Saraiva Dos Santos 6/3, 4/6 y 7/6 tras 2 horas 53 minutos de juego.

Arranca el cuadro principal del Rosario Challenger

Después de los partidos que definirán los que ingresen al cuadro principal, este lunes comenzará el torneo propiamente dicho. Y desde el mismo arranque el torneo ya ofrece un menú imperdible ya que habrá cruces en la cancha central donde jugarán los finalistas del pasado Buenos Aires Challenger.

Desde las 18.30, Alex Barrena se medirá con Juan Bautista Torres, el bonaerense de 23 años que ostenta dos títulos en este nivel (Troyes 2022 y Dobrich 2024, ambos sobre polvo de ladrillo) y fue el último invitado por la organización. Román Burruchaga se enfrentará con Lautaro Midón, otras de las promesas del tenis nacional.

Los otros representantes nacionales que se presentarán este lunes en los courts del Jockey serán Facundo Mena, quien se medirá con el brasileño Thiago Monteiro en la cancha 1, y Andrea Collarini, quien debutará ante el español Nikolas Sánchez Izquierdo en la cancha 2.

También habrá albicelestes en el dobles. Santiago Rodríguez Taverna y el ítalo-argentino Franco Agamenone (campeón del Buenos Aires Challenger), enfrentará a Carlos María Zárate (jugará antes por su pase al main draw de singles) y el brasileño Bruno Fernández.

