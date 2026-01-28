Un descubrimiento español puede cambiar la historia del cáncer de páncreas

Es una combinación de tres drogas que eliminó por completo los tumores en animales. En Argentina se diagnostican alrededor de 5 mil casos por año

Se presentaron los resultados de un estudio que muestra las ventajas de una nueva terapia para controlar el cáncer de páncreas

Esta semana en Madrid, España, se presentaron los resultados de un estudio liderado por el doctor Mariano Barbacid sobre un prometedor tratamiento para el cáncer de páncreas que combina tres drogas y ha demostrado en modelos animales que puede eliminar por completo los tumores en este órgano. Además, la terapia no demostró efectos secundarios importantes en esta etapa de la investigación. ¿Puede ser este el camino que cambie la historia de la enfermedad? En la Argentina, alrededor de 5 mil personas reciben este diagnóstico cada año . El pronóstico no suele ser bueno ya que los síntomas aparecen en etapas avanzadas. Por eso, este anuncio genera expectativas en la comunidad médica que podría tener más opciones para ofrecerles a los pacientes en un futuro.

El estudio, publicado recientemente en la revista especializada Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, muestra los resultados, por ahora no probados en humanos, de una estrategia terapéutica basada en tres compuestos dirigidos contra mecanismos fundamentales para el crecimiento de las células tumorales en el páncreas : uno contra el oncogén Kras (gestor principal del cáncer de páncreas) y otros dos que "apuntan" a dos proteínas implicadas en este tipo de tumores: EGFR y el STAT3.

Luis Fein, miembro fundador de Gaico (Grupo Argentino de Investigación Clínica en Oncología) , quien tiene décadas de experiencia en ensayos clínicos, dijo que se trata de una buena noticia pero puso el acento en la prudencia que hay que tener frente a este tipo de noticias , teniendo en cuenta que la terapia no se probó todavía en pacientes. "Es cierto que el cáncer de páncreas tiene alta mortalidad porque se detecta tardíamente y solo un pequeño porcentaje puede operarse. Entonces, como se encuentra en estadios localmente muy avanzados o metastásicos en general se procede a un tratamiento paliativo con quimioterapia", dijo, en primer lugar, poniendo en contexto el panorama de esta enfermedad.

El doctor Mariano Barbacid.

El especialista rosarino agregó: "Ahora, frente a esta novedad que se inscribe dentro de la medicina personalizada, vemos la posibilidad de un tratamiento prometedor que apunte a los blancos específicos que tienen las células tumorales y que no tienen las células normales. Es lo que llamamos medicina de precisión, que permite apuntar a los drivers (alteraciones genéticas). En este caso, según la información publicada, utilizan tres de estos drivers, algunos comunes a otros tumores y otros propios, para bloquearlos simultáneamente impidiendo que el cáncer siga creciendo".

"Parece muy prometedor pero también es complejo porque implica una toxicidad importante más allá de que en esta etapa de la investigación en células y animales no haya mostrado tales efectos... y si todo sale bien está luego la cuestión de la aprobación específica, el acceso, los costos, en fin, hay que ser prudentes porque es algo inicial", enfatizó el oncólogo.

Quién es Mariano Barbacid

Mariano Barbacid, nacido el 4 de octubre de 1949, ha sido reconocido con distintos galardones por sus aportes a la oncología molecular gracias a descubrimientos sobre los mecanismos genéticos del cáncer. Es famoso por aislar el primer oncogén humano en los años 80.

El equipo que lidera actualmente funciona dentro del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, en España, en el que destacan Vasiliki Liaki y Sara Barrambana, y que apunta al abordaje de uno de los cánceres más complejos para su tratamiento, el de páncreas. La terapia presentada esta semana es la primera llevada a cabo que ha curado completamente la enfermedad a escala experimental.

El tipo de cáncer de páncreas que investigó en ratones el equipo de Barbacid es el más habitual y el de peor pronóstico, el adenocarcinoma ductal. Suele diagnosticarse tarde, y por ello, apenas un 5 % de los pacientes sobrevive más allá de los 5 años. Para lograrlo, el equipo recurrió a esta novedosa terapia combinada de tres fármacos que ha causado impacto en todo el mundo por las esperanzas que genera.