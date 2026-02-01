El uno x uno de Newell's: apenas las corridas de Guch y las ganas de Luciano en la Bombonera

Es muy poco lo que puede valorarse del desempeño individuad de Newell's en la derrota por 2 a 0 frente a Boca en la Bombonera

El once de Newell's, que enfrentó a Boca en La Bombonera.

Tan flojo fue el desempeño de Newell's en la Bombonera que cuesta encontrar futbolistas de nivel relevante. Se rescatan las gambetas y corridas de Facundo Guch, además de las ganas de Martín Luciano. Pero ni lo de ellos fue de gran trascendencia. Lo que refleja lo poco que hizo la Lepra. La consecuencia: perdió 2 a 0 con Boca.

Gabriel Arias 5: dio un rebote innecesario en un tiro de Ander Herrera, pero acertó en un anticipo a Ascacibar y en un corte a Zeballos.

Armando Méndez 3,5: el escaso ataque de Boca pasó por su sector. No pudo frenar a Zeballos. En ataque, no tuvo final.

Saúl Salcedo 4,5: al principio, no lo exigieron. Luego del discutido penal que le sancionaron, no estuvo tan seguro.

Nicolás Goitea 4,5: no tuvo ninguna clase de trabajo con Zufiaurre. En la 2ª etapa, no fue tan confiable.

Martín Luciano 5: Gelini no lo complicó. Hasta el final, trató de pasar al ataque, aunque le faltó resolución.

Jerónimo Gómez Mattar 4: discontinuó y hasta por momentos impreciso en los toques para distribuir juego.

Rodrigo Herrera 3,5: no le dio consistencia a la mitad de cancha, pese al escaso juego xeneize.

Facundo Guch 5: las escasísimas jugadas de gol nacieron de su pegada. Pese a lo intermitente, buscó ir siempre hacia adelante. Perdió la pelota en el gol.

Walter Núñez 3,5: unos pocos intentos para trasladarla y despegarse de sus marcadores en el rol de enlace.

Luciano Herrera 4: con pelota dominada, corrió sin rumbo ni un destino que sirviera. Encima, entró poco en acción.

Matías Cóccaro 3,5: falto de aceleración y sin la fortaleza para prevalecer en el cuerpo a cuerpo.

>>Leer más: La gran polémica de Boca y Newell's: ¿fue penal de Saúl Salcedo a Ángel Romero?

Ingresaron en Newell's

David Sotelo 4: a poco de ingresar, llegó el 0-2 y tanto a él como al equipo le costó la elaboración.

Michael Hoyos 4: le costó ser el destinatario de la pelota. Esfuerzo y no más.

Franco García 3,5: pocos intentos para desbordar por derecha, sin conseguir nada.

Juan Ignacio Ramírez 4: intentó meterse en el circuito ofensivo, pero no tuvo ninguna que le quedara cerca del arco.

Valentino Acuña -: el desarrollo ya era desfavorable para la Lepra y no tuvo chance de hacer nada el poco tiempo que jugó.

Los DT

Favio Orsi y Sergio Gómez 3,5: Newell's se mantuvo erguido hasta la mitad de la primera etapa, sin que se le aproximen. Cuando, con poco, le fueron llegando, se complicó. El gol de Blanco lo dejó sin respuestas y el de Paredes, de penal, fue decisivo. La Lepra sigue con pocos recursos de mitad de cancha hacia adelante.