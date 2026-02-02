La Capital | La Ciudad | Festival Faro

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

En su cuarta edición, el encuentro creció en convocatoria y oferta. Durante las tres noches, 160 artistas pasaron por los escenarios del parque Urquiza

2 de febrero 2026 · 10:58hs
El Festival Faro movilizó a 120 mil personas que se acercaron a los escenarios del parque Urquiza.

El Festival Faro movilizó a 120 mil personas que se acercaron a los escenarios del parque Urquiza.

En su cuarta edición, el Festival Faro no sólo creció en propuestas sino también en convocatoria. Más de 120 mil personas pasaron por el parque Urquiza durante los tres días del encuentro. Por los dos escenarios -el del Anfiteatro y del montado atrás del Planetario- pasaron unos 160 artistas que demostraron el inmenso aporte que Rosario hace a la escena musical del país.

El festival culminó el domingo, después de tres noches en las cuales el parque Urquiza se convirtió en el punto de encuentro de adultos, jóvenes e infancias que compartieron propuestas lúdicas, musicales, artísticas y de gastronomía.

Para el secretario de Cultura y Educación, Federico Valentini, el balance fue positivo. "Es un festival que se consolida en la convocatoria y también en la calidad de la experiencia. Han venido vecinas y vecinos de todos los barrios de la ciudad, también tuvimos mucha participación de gente de otras localidades que han llegado al festival para poder disfrutarlo. Más de 120 mil personas transitaron por estos tres días, artistas de la ciudad que han tenido participaciones excepcionales en el escenario, así que muy contentos y conformes con la decisión de la Municipalidad de Rosario de invertir en cultura, y seguiremos apostando a esto porque queremos que FARO sea uno de los festivales más importantes del país”.

El número de asistentes no es estimado, ya que el público debía registrarse y obtener un Qr para ingresar al festival. Este dispositivo permitió conocer también que más del 10% de la concurrencia eran personas que visitaban la ciudad, lo que muestra como las propuestas cultuales favorecen el movimiento turístico y demuestra el posicionamiento del festival en el calendario cultural.

Como en sus ediciones anteriores, el festival pudo integrar propuestas para todas las edades. El Museo de Ciencias permaneció abierto durante toda la noche, hubo juegos de agua y un sector destinado a que los más pequeños aprendan a andar en bicicleta. También un gran espacio para realizar pic nics y muchos puntos para tomar selfies que se sumaron a las propuestas musicales.

El escenario del parque fue uno de los puntos de encuentro con mayor convocatoria, facilitado por la amplitud del predio que rodeó al escenario. Por su parte, el escenario del Anfiteatro Municipal se mostró en varias oportunidades colmado, tanto que el público se mantuvo de pie para facilitar que más personas disfruten de los espectáculos, como sucedió la noche del sábado durante la actuación de Baglietto-Vitale.

Gastronómicos, conformes

El evento contó además con actores comerciales, entre ellos del rubro gastronómico, que tuvo un buen funcionamiento, con resultados que superaron las expectativas del sector. “Esta es una edición especial, porque ampliamos la convocatoria y ya hay participación de algunas empresas en lo que tiene que ver con lo gastronómico. Año a año va creciendo notablemente el festival. Hasta el momento ha sido próspero, exitoso en cuanto a lo que es venta, convocatoria, buena aceptación, diversidad de la propuesta gastronómica y de bebidas”, expresó el secretario de la Cámara de Food Trucks de Rosario, Mariano Frías, durante las primeras horas de la última jornada.

Otro sector comercial que formó parte de la iniciativa fue la feria de diseño local, que también tuvo un balance satisfactorio. Agostina es la creadora de Menine Lua, una de las 20 marcas que tuvieron su espacio en el festival: “Es la primera vez que participo en el festival, la verdad es que quedé sorprendida de la cantidad de gente. Me encantó todo, la infraestructura, la organización de la feria, la seguridad, la predisposición, hermoso todo”.

La Chancha es una marca de accesorios únicos creados con materiales de descarte urbano y también tuvo su lugar en la feria: “Estuvo buena la posibilidad de mostrar mi trabajo, venir al espacio público. La recepción de la gente siempre es muy buena, me sentí muy bien atendida, muy cuidada”, destacó Silvina, referente de la marca.

De la feria participó además la tienda de la Universidad Nacional de Rosario, que ofrece merchandising de diseño de la UNR. Respecto al balance, Jose Luis detalló: “Es el segundo año que venimos como institución. Nosotros estamos acostumbrados al público universitario y trabajadores de la universidad. Acá el público es mucho más amplio, más de la ciudad, hay mucha gente joven, así que tenemos una muy buena vista a todo ese público que le gusta mucho las cosas que hacemos. Y respecto a la venta se vende, así que muy contentos”.

El festival contó este año con el acompañamiento de la Universidad Nacional de Rosario y Lotería de Santa Fe y con el auspicio de Alto Rosario, Cerveza Santa Fe, Fernet Branca, AMR Salud, Mercado de Productores Rosario, Colegio de Agrimensores de la Provincia de Santa Fe, departamento Sur y Lincon. En esta edición se sumaron espacios de sponsors con distintas propuestas para el público.

Alto Rosario se sumó al festival con un stand que incluyó un photo opportunity que recreaba un escenario invertido, con una puesta en escena 'patas para arriba', invitando al público a interactuar y llevarse un recuerdo del festival. AMR Salud, el sistema de medicina privada de Red AMR, llegó a FARO brindando repelente para la gente que llegó al festival, y ofreciendo el sorteo de una bicicleta. .

El Colegio de Agrimensores estuvo presente en el festival con la entrega de abanicos y vasos reciclables. Por su parte, la empresa Lincon brindó conectividad en todo el predio, facilitando la organización del evento, además de sortear 100 meses de internet gratis.

Un festival para toda la familia

Las percepciones del público marcan el termómetro de lo que se vivió en el parque, que se convirtió en un gran predio sutilmente intervenido para lograr la combinación perfecta entre naturaleza, arte y cultura. “Lo que funcionó muy bien y que traemos por primera vez al festival son obras de artistas emergentes, de la convocatoria del CEC. Fueron espacios muy visitados y muy bien recibidos por el público, una experiencia nueva para artistas emergentes, para ellos llevar la obra a un espacio público, a un evento masivo, fue una experiencia a nivel montaje, adaptación de obra. Y el público recibió muy bien la propuesta en esta situación nueva de encontrarse con una obra en el festival. Este año también pensamos en diferentes modos de recorridos y otras propuestas en relación a cómo habitar el espacio, y la verdad es que también va funcionando cada vez mejor”, afirmó Florencia Luchessi, una de las integrantes del equipo de organización del festival.

Las infancias también tienen su espacio ya consolidado en el festival, siendo uno de los grandes protagonistas del evento, no solo por los sectores pensados para ese público, sino porque la propuesta de FARO contempla la posibilidad de que nadie quede afuera de la experiencia. “Los espacios para infancias como siempre fueron muy visitados y muy bien recibidos, llenos de niñas y niños todo el tiempo. La verdad que la recepción del público super bien, el público siempre está bien predispuesto y muy agradecido con las propuestas”, destacó Luchessi.

Las propuestas incluyeron una lona gigante para picnics colectivos: “Uno de los dispositivos nuevos de este año fue el gran picnic, una lona de 25 metros por 15 para que la gente se siente a cenar, estuvo todo el tiempo llena, así que ya estamos pensando para el año que viene en hacerla un poco más grande”, afirmó la organizadora.

Noticias relacionadas
El Festival Faro arrancó con un homenaje a Charly García en el Anfiteatro Municipal.

Festival Faro: a pesar del calor, el parque Urquiza recibió a miles de asistentes

Los brigadistas informaron que la magnitud y la intensidad del fuego, así como las dificultades del terreno, plantean un escenario muy complicado

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

El calor seguirá varios días en Rosario

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Rubén y Rodolfo Di Vito: Papá fundó la vinería en diciembre de 1965 y fue la primera del país

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Lo último

Un ex-Central confesó que tiene miedo por las políticas migratorias en Estados Unidos

Un ex-Central confesó que tiene "miedo" por las políticas migratorias en Estados Unidos

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

Enero con récord negativo para el cine en Argentina: fue el mes con menos público en 30 años

La draga Ortelius de Jan De Nul Group inició tareas de mantenimiento en el astillero Tandanor

La draga Ortelius de Jan De Nul Group inició tareas de mantenimiento en el astillero Tandanor

Reforma laboral: la postura de Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

El gobernador Maximiliano Pullaro dice que la provincia se banca la ley incluso baja de recaudación por achique de Ganancias. La apuesta pyme y una diferencia

Reforma laboral: la postura de Santa Fe contra la corriente, el reclamo y la gran duda

Por Facundo Borrego
Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril
La Ciudad

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: La situación es compleja
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro
LA REGION

Un enjambre de avispas causó la muerte de un hombre en San Carlos Centro

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada
POLICIALES

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Rosario tendrá tres meses con temperaturas más altas de lo normal

Orsi y Gómez tras la caída de Newells: No hay excusas y el sábado hay que ganar

Orsi y Gómez tras la caída de Newell's: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Quini 6: solamente 9 apostadores se reparten el pozo del Siempre Sale

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Copa Argentina: sede, día, hora y rival confirmado para el estreno de Central

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Ovación
El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño
Ovación

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

El insólito pedido de un histórico arquero del fútbol brasileño: frenó el partido para ir al baño

Saúl Salcedo y la bronca por la derrota de Newells: El árbitro cobró un penal que no existió

Saúl Salcedo y la bronca por la derrota de Newell's: "El árbitro cobró un penal que no existió"

Di María analizó el duelo con River: El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo

Di María analizó el duelo con River: "El empate es justo, defendimos bien y pudimos ganarlo"

Policiales
Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura
Policiales

Un policía fue trasladado en grave estado al Heca tras un confuso episodio frente a Jefatura

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

La Ciudad
Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: La situación es compleja
La Ciudad

Treinta brigadistas santafesinos ya combaten los incendios en Chubut: "La situación es compleja"

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Calor y lluvia en Rosario: qué anticipa el pronóstico para febrero, marzo y abril

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

Festival Faro: más de 120 mil personas disfrutaron de la propuesta cultural

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

La primera vinería del país abrió en Rosario hace 60 años

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima
La Ciudad

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas
Información General

Punta del Este: un conductor borracho chocó y mató a un médico de Los Pumas

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano
Información General

Documentos de EEUU vinculan a Jeffrey Epstein con Roberto Giordano

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Récord de presos en el país: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Por Pablo Mihal
Ovación

Quini 6 Rosario Challenger: de los rosarinos, solo sigue en carrera Luciano Ambrogi

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Por Walter Palena

Ovación

Ajedrez: Faustino Oro termina el Tata Steel con un balance positivo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada
Policiales

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero
Información General

La ola de frío de Estados Unidos llegó hasta Miami, con térmicas bajo cero

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump
Política

Milei viajará otra vez a Estados Unidos para encontrarse con Trump

Trump aseguró que está dialogando con los más altos mandos de Cuba
El Mundo

Trump aseguró que está dialogando con los "más altos mandos" de Cuba

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste
La Ciudad

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo
El Mundo

Exfuncionario israelí compara el supremacismo judío con el nazismo

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición
La Ciudad

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Por Gonzalo Santamaría
La ciudad

La única unidad que mide el peso de biofármacos para tratar tumores es de Rosario

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

Por Claudio Berón

Policiales

Imputarán por un caso de abuso sexual a un fiscal del MPA de Vera

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente
LA CIUDAD

A 140 años del primer tren entre Rosario y Retiro, hoy el servicio es casi inexistente

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales
La Ciudad

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales