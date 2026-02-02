La Capital | Policiales | zona sur

Crimen en zona sur: un muchacho de 19 años murió baleado en barrio Tablada

El incidente sucedió alrededor de la 1 de este lunes en Ayacucho al 4000. La víctima fue llevada al hospital por familiares, pero falleció minutos después

2 de febrero 2026 · 07:50hs
Crimen en zona sur. Un joven de 19 años fue baleado en barrio Tablada y sus familiares lo llevaron al Hospital Provincial

Crimen en zona sur. Un joven de 19 años fue baleado en barrio Tablada y sus familiares lo llevaron al Hospital Provincial

Un muchacho de 19 años murió en los primeros minutos de este lunes tras ser baleado en Ayacucho al 4000, barrio Tablada, en la zona sur de Rosario. La víctima fue identificada como Ezequiel Hernán Espinoza, quien fue trasladado por familiares al Hospital Provincial, donde llegó prácticamente sin vida.

La secuencia que derivó en la muerte del muchacho no estaba del todo clara en este momento. La Policía fue notificada el caso a través de una llamada a la central de emergencias 911 que alertaba sobre un episodio de abuso de armas con una persona herida en ese sector.

Al llegar al lugar, los agentes del Comando Radioeléctrico se encontraron con un grupo de vecinos reunidos en torno a un automóvil Volkswagen Trend, con un joven herido de bala en su interior. En ese momento, una de las personas que estaban allí les anunció a los policías que los familiares del herido harían, ante la premura del caso, el traslado a un hospital en ese mismo auto.

Fuentes oficiales indicaron que los policías realizaron al acompañamiento del vehículo que iba con la persona herida y sus familiares hasta el Hospital Provincial. Minutos después del arribo, se confirmó que la víctima había fallecido. Hasta el momento, la Policía no pudo establecer las circunstancias en las que Espinoza recibió el disparo de arma de fuego.

El caso fue notificado al fiscal de la Unidad de Violencias Lesivas Alejandro Ferlazzo y también comenzó a trabajar en el asunto la Policía de Investigaciones.

