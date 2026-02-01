Un exministro de Defensa israelí compara el supremacismo judío del gobierno de Netanyahu con el nazismo

El exministro Moshe Yaalon advirtió que la política de limpieza étnica ejecutada en Gaza representa una amenaza moral equiparable a los regímenes totalitarios del siglo XX.

El propio ejército de Israel admitió el jueves pasado que 70.000 palestinos murieron durante la guerra en Gaza.

Moshe Yaalon, exjefe del Estado Mayor y exministro de Defensa israelí, denunció que la "supremacía judía" del gobierno actual evoca la teoría racial nazi. Lo hizo tras un ataque de colonos en Hebrón sin detenidos, y advirtió de "limpieza étnica" en Gaza.

Moshe Yaalon no es un activista de izquierdas ni un académico ajeno al poder. Pasó 30 años en el Ejército israelí, llegó a comandar la unidad de élite Sayeret Matkal y fue jefe del Estado Mayor. También ejerció como ministro de Defensa bajo Netanyahu . Su trayectoria hace que sus palabras tengan peso, aunque incomoden.

El martes pasado, Yaalon asistió a un acto por el Día Internacional de Conmemoración del Holocausto. Al volver a casa recibió un mensaje: colonos judíos habían atacado a palestinos en Masafer Yatta, sur de Hebrón. Robaron ganado, quemaron propiedades y bloquearon ambulancias. Tres palestinos acabaron hospitalizados, uno con fractura de cráneo. No hubo arrestos.

Yaalon lo relató en X este sábado. Su mensaje se volvió viral. Escribió que la ideología de "supremacía judía" dominante en el Gobierno israelí le recuerda a la doctrina racial nazi , aunque "la comparación está prohibida". Contactó con responsables de seguridad de la zona. Le aseguraron que las Fuerzas de Defensa se ocupaban del asunto. Pero ningún terrorista judío fue detenido.

El problema tiene nombres y apellidos

Según Yaalon, la impunidad no es casualidad. La Policía está bajo el control de Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad Nacional, al que describe como "un criminal convicto, un kahanista racista y fascista".

El ministro de Defensa, Israel Katz, prohibió las detenciones administrativas para "terroristas judíos", aunque las mantiene para palestinos. Y Bezalel Smotrich, ministro adjunto de Defensa y colono, impulsa asentamientos ilegales y los equipa con todoterrenos para "hacerles la vida imposible a los palestinos hasta despojarlos de sus tierras".

Ex jefe del ejército y Ministro de Defensa israelí Moshe Yaalon dice "La ideología de la supremacía judía, que se ha vuelto dominante en el gobierno israelí, recuerda a la teoría racial nazi, ¡pero la comparación está prohibida!. Leibowitz tenía razón y yo estaba equivocado"

Yaalon ya había usado el término "limpieza étnica" en noviembre de 2024. Entonces denunció que el Gobierno llevaba a Israel hacia la "ocupación, anexión y limpieza étnica de Gaza" para repoblarla con asentamientos judíos. Ahora vuelve a insistir: "Pregúntense de nuevo por qué acusé al Gobierno de limpieza étnica".

En su mensaje citó al profesor Yeshayahu Leibowitz, que advirtió del proceso de "animalización" que llevaría a Israel a convertirse en "judeo-nazis" bajo el control sobre otro pueblo. Yaalon reconoce: "Hasta el día de hoy, el profesor Leibowitz tenía razón y yo estaba equivocado".

moshe El exministro de Defensa de Israel Moshe Yaalon.

Comandó divisiones en Judea y Samaria, conoció las advertencias, intentó combatir el terrorismo sin perder la humanidad. Nunca creyó en la paz mediante concesiones unilaterales, pero sí entendió el peligro de la supremacía judía.

Su conclusión es clara: "El Gobierno de los mesiánicos, los evasores y los corruptos debe ser reemplazado antes de la destrucción". No habla de política electoral. Habla de supervivencia.

El ejército israelí admite que hay 70.000 muertos en Gaza

Estas contundente declaraciones del exministro Yaalon se dan en momentos en que el propio ejército israelí reconoció en una sesión informativa con periodistas que aproximadamente 70.000 palestinos murieron durante la guerra en Gaza y que las cifras del Ministerio de Salud controlado en el enclave por Hamas son en gran medida precisas, según informan medios locales.

El periódico israelí Yedioth Ahronoth citó este jueves a oficiales militares que declararon: “Estimamos que unos 70.000 gazatíes murieron en la guerra, sin incluir a los desaparecidos”. Kan 11, la emisora pública del país, atribuyó la información al Coordinador de Asuntos Gubernamentales en los Territorios (COGAT) y afirmó que se está trabajando para analizar cuántos de los muertos eran civiles y cuántos militantes.

El miércoles, el Ministerio de Salud palestino informó que un total de 71.667 palestinos murieron en Gaza desde el inicio de la guerra, al tiempo que 171.343 resultaron heridos. Esa cifra incluye a los 492 palestinos muertos en ataques israelíes desde que comenzó el alto el fuego a medios de octubre. El ministerio, que no distingue entre civiles y combatientes, ha publicado periódicamente listas de las personas fallecidas en ataques israelíes en Gaza.

Al principio de la guerra, Israel puso en duda el número de palestinos que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) habían matado en sus ataques, y acusó repetidamente al Ministerio de Salud, que afirma estar controlado por Hamas, de inflar las cifras.

Un portavoz de las FDI se negó a confirmar la información proporcionada a los periodistas israelíes.

“Las FDI aclaran que los detalles publicados no reflejan los datos oficiales”, declaró el portavoz. “Cualquier publicación o informe sobre este asunto se publicará a través de los canales oficiales y ordenados”. El portavoz no respondió si las FDI tenían datos sobre el número de palestinos muertos en Gaza ni si dicha información se publicaría alguna vez.

“No tenemos más comentarios aparte de la información que ya proporcionamos”, añadió.

Aunque las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) nunca han reconocido públicamente el número de muertos en Gaza, altos funcionarios han hecho referencia a la cifra en conversaciones privadas. En agosto pasado, en una grabación de audio publicada por el Canal 12 de noticias de Israel, el exjefe de inteligencia de las FDI, mayor general Aharon Haliva, declaró: “Que ya haya 50.000 muertos en Gaza es necesario para las generaciones futuras”. No se supo cuándo habló Haliva, pero el número de muertos en Gaza superó los 50.000 en marzo de 2025.

En septiembre, el exjefe del Estado Mayor de las FDI, teniente general Herzi Halevi, declaró: “Hay 2,2 millones de personas en Gaza. Hoy en día, más del 10 % de los muertos o heridos en Gaza son más de 200.000. Esta no es una guerra pacífica”. La cifra coincidía estrechamente con las cifras de víctimas del Ministerio de Salud en aquel momento, que indicaban que las fuerzas israelíes habían matado a casi 65.000 palestinos y herido a más de 164.000.