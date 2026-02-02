La Capital | Policiales | Detenidos

Detenidos por evadir un control: intento de soborno a policías y alcoholemia positiva

Dos hombres de 27 y 29 años fueron perseguidos por la Policía desde Pellegrini y Belgrano hasta Necochea y 9 de Julio

2 de febrero 2026 · 09:33hs
Dos hombres de 27 y 29 años que iban a bordo de un automóvil intentaron evadir un control policial en la zona de Pellegrini y avenida Belgrano, pero fueron alcanzados y detenidos por la policía en pleno barrio Martin, donde además intentaron sobornar a los efectivos. Para agravar aún más la situación, luego se comprobó que el hombre que conducía el auto estaba ebrio: el examen de alcoholemia dio 1,44 gramos del alcohol por litro de sangre.

Todo sucedió el domingo en las primeras horas de la mañana. Según fuentes policiales, la secuencia se inició cuando efectivos del Grupo Táctico Multipropósito realizaban un operativo de identificación de rutina en la zona del Puerto de Rosario, en Pellegrini y avenida Belgrano.

Según indicaron los voceros, en esas circunstancias los agentes detectaron al conductor de un Volkswagen Suran de color blanco que se desplazaba a alta velocidad. Por ese motivo, los policías decidieron hacer detener el vehículo e identificar a los ocupantes. De acuerdo con el parte policial, los efectivos realizaron señas con las manos para que el conductor pare, pero no solo no hizo caso a la orden, sino que le imprimió mayor velocidad al rodado, pasando a muy poca distancia de uno de los policías.

Persecución y detención en barrio Martin

Ante esa situación, un móvil policial salió a perseguir a los sospechosos, que fueron alcanzados en Necochea y 9 de Julio, frente al Colegio Nacional Nº1, en barrio Martin. De acuerdo con la información oficial, fue en ese lugar en que los ocupantes del auto intentaron sobornar al personal policial. Luego, al observar que el conductor desprendía olor a alcohol, se convocó a personal de la Dirección de Tránsito para la realización de un test de alcoholemia, que dio positivo en el caso del conductor con 1,44 G/L de alcohol en sangre.

Así las cosas se dispuso la remisión del vehículo al corralón municipal, mientras que los dos hombres, identificados como Genaro V., de 29 años, y Juan A., de 27 quedaron a demorados en la seccional 2ª imputados de desobediencia, intento de cohecho y conducción peligrosa.

Por Nachi Saieg
