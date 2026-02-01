El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

La máxima llegaría a 36º, con el registro más alto de una semana que igualmente recién daría tregua con el calor el sábado

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 36º, en un semana en la que se prolongará el calor y subirá también la mínima.

La madrugada del lunes llega con vientos moderados del norte, un registro de 23º y cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros subiendo a 27º. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado y una máxima de 36º, bajando a 28º en la noche.

El martes tendría fuertes ráfagas de viento en la madrugada, y se espera un leve descenso de la temperatura, con 33º de máxima y 21º de mínima. El cielo estaría mayormente nublado.

El miércoles habría nubosidad variable, una máxima de 35º y una mínima de 24º.

Para el jueves se esperan temperaturas entre 35º y 25º, con cielo parcialmente nublado.

El viernes podría tener una máxima de 35º y una mínima trepando hasta los 28º, aunque hay algunas chances de tormentas aisladas matinales y chaparrones vespertinos con fuertes ráfagas.

El sábado habría un pequeño respiro del calor agobiante: 30º de máxima y 20º de mínima.