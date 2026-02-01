La Capital | La Ciudad | El tiempo

El tiempo en Rosario: sin lluvias a la vista, la semana arranca con 36º de máxima

La máxima llegaría a 36º, con el registro más alto de una semana que igualmente recién daría tregua con el calor el sábado

1 de febrero 2026 · 23:23hs
Celina Mutti Lovera / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes en Rosario una temperatura máxima de 36º, en un semana en la que se prolongará el calor y subirá también la mínima.

La madrugada del lunes llega con vientos moderados del norte, un registro de 23º y cielo algo nublado cambiando a parcialmente nublado en la mañana, ya con los termómetros subiendo a 27º. Para la tarde se espera cielo mayormente nublado y una máxima de 36º, bajando a 28º en la noche.

El martes tendría fuertes ráfagas de viento en la madrugada, y se espera un leve descenso de la temperatura, con 33º de máxima y 21º de mínima. El cielo estaría mayormente nublado.

El miércoles habría nubosidad variable, una máxima de 35º y una mínima de 24º.

Para el jueves se esperan temperaturas entre 35º y 25º, con cielo parcialmente nublado.

El viernes podría tener una máxima de 35º y una mínima trepando hasta los 28º, aunque hay algunas chances de tormentas aisladas matinales y chaparrones vespertinos con fuertes ráfagas.

El sábado habría un pequeño respiro del calor agobiante: 30º de máxima y 20º de mínima.

