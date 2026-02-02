Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas en vivo

Convocan a interesados a postularse. El evento gastronómico se realizará el 4 de abril en La Rural. Esperan más de 12 mil asistentes.

Buenos Aires será escenario del Sushi World Cup 2026 , una competencia gastronómica de gran escala que se realizará el 4 de abril en La Rural . En una única jornada , 40 equipos de sushi seleccionados de distintos países de Latinoamérica elaborarán más de 50.000 piezas en vivo ante el público.

La propuesta combina competencia, producción gastronómica en tiempo real y contenidos vinculados a la cultura japonesa , con una audiencia estimada de más de 12.000 personas. Se trata de la primera edición del evento en la región y tendrá como sede inaugural a la capital argentina.

El formato del Sushi World Cup 2026 está pensado como una experiencia abierta y dinámica, donde la cocina sucede a la vista de los asistentes . Quienes adquieran entradas con sushi incluido podrán degustar 10 piezas elaboradas en el momento por los equipos participantes , además de recorrer el predio y acceder al resto de las propuestas.

Durante la jornada habrá stands gastronómicos de cocina japonesa y asiática, espacios de marcas y activaciones, regalería y productos asociados a la cultura japonesa, y un escenario central con contenidos en vivo, desafíos y presentaciones.

La organización apunta a atraer tanto a fanáticos del sushi como a público general que busca una salida distinta, con eje en lo sensorial y en la producción artesanal en gran escala.

>> Leer más: La calidad ante todo: ¿qué hay detrás del negocio del sushi en Rosario?

Convocatoria a equipos

La convocatoria para participar del certamen está abierta a equipos de sushi de toda Latinoamérica, conformados por tres integrantes. Un jurado especializado de la región será el encargado de seleccionar a los 40 equipos que competirán en esta primera edición.

La postulación debe realizarse a través del formulario oficial: https://docs.google.com/forms/d/102UVu77HvxvLOtu7pNr0paDqx9yiWJNJOjO_TjRBXY0/viewform

Los equipos seleccionados competirán en seis categorías: veggie, langostinos, trucha, pesca blanca, nigiri y sushi creativo.

La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de febrero y los equipos seleccionados serán notificados a partir del 1 de marzo, según informaron desde la organización.

El Sushi World Cup 2026 nace con una proyección regional y la intención de replicar el formato en otros países de Latinoamérica en futuras ediciones. La elección de Buenos Aires como sede inaugural busca posicionar a la ciudad como un polo gastronómico de alcance internacional para este tipo de eventos. Las entradas ya se encuentran a la venta.