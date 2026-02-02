Argentina será sede de la primera Sushi World Cup: 40 equipos y 50.000 piezas en vivo

Buenos Aires será escenario del Sushi World Cup 2026, una competencia gastronómica de gran escala que se realizará el 4 de abril en La Rural. En una única jornada, 40 equipos de sushi seleccionados de distintos países de Latinoamérica elaborarán más de 50.000 piezas en vivo ante el público.
La propuesta combina competencia, producción gastronómica en tiempo real y contenidos vinculados a la cultura japonesa, con una audiencia estimada de más de 12.000 personas. Se trata de la primera edición del evento en la región y tendrá como sede inaugural a la capital argentina.
Cocina en vivo y experiencia para el público
El formato del Sushi World Cup 2026 está pensado como una experiencia abierta y dinámica, donde la cocina sucede a la vista de los asistentes. Quienes adquieran entradas con sushi incluido podrán degustar 10 piezas elaboradas en el momento por los equipos participantes, además de recorrer el predio y acceder al resto de las propuestas.
Durante la jornada habrá stands gastronómicos de cocina japonesa y asiática, espacios de marcas y activaciones, regalería y productos asociados a la cultura japonesa, y un escenario central con contenidos en vivo, desafíos y presentaciones.
La organización apunta a atraer tanto a fanáticos del sushi como a público general que busca una salida distinta, con eje en lo sensorial y en la producción artesanal en gran escala.
Convocatoria a equipos
La convocatoria para participar del certamen está abierta a equipos de sushi de toda Latinoamérica, conformados por tres integrantes. Un jurado especializado de la región será el encargado de seleccionar a los 40 equipos que competirán en esta primera edición.
La postulación debe realizarse a través del formulario oficial: https://docs.google.com/forms/d/102UVu77HvxvLOtu7pNr0paDqx9yiWJNJOjO_TjRBXY0/viewform
Los equipos seleccionados competirán en seis categorías: veggie, langostinos, trucha, pesca blanca, nigiri y sushi creativo.
La inscripción permanecerá abierta hasta el 15 de febrero y los equipos seleccionados serán notificados a partir del 1 de marzo, según informaron desde la organización.
El Sushi World Cup 2026 nace con una proyección regional y la intención de replicar el formato en otros países de Latinoamérica en futuras ediciones. La elección de Buenos Aires como sede inaugural busca posicionar a la ciudad como un polo gastronómico de alcance internacional para este tipo de eventos. Las entradas ya se encuentran a la venta.