Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

Juan Elmo Moyano fue embestido por un conductor que habría conducido alcoholizado. Lo conocían como “El Mito”. Tenía 78 años

Punta del Este. El joven alcoholizado despistó en Claudio Williman y Capricornio, se subió a la vereda y mató a un turista argentino que caminaba en la Rambla.

El mundo del rugby argentino enfrenta la pérdida de Juan Elmo Moyano , figura histórica y ex médico de Los Pumas , quien falleció tras ser atropellado en Punta del Este . El accidente ocurrió cuando un joven conductor perdió el control de su auto y subió a la vereda, provocando heridas fatales en Moyano, quien tenía 78 años y recorría a pie la rambla de Playa Mansa. El hecho no solo deja un vacío en el ámbito deportivo, sino que ya tuvo repercusiones locales: la justicia uruguaya formalizó cargos contra el responsable, dictando severas restricciones mientras avanza el proceso penal.

El siniestro sucedió alrededor de las 10:55 del jueves, según detalles de la Jefatura de Policía de Maldonado . El automóvil despistó en la Rambla Claudia Williman, esquina Capricornio, donde subió a la acera y atrapó a Moyano debajo del vehículo. Personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona Operacional II (URPM II) y de una emergencia médica trabajaron en el rescate y traslado del ex galeno del seleccionado argentino de rugby, quien presentaba fracturas en cadera y brazo izquierdo , además de un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento . Moyano fue derivado con urgencia a un sanatorio de Maldonado, donde falleció en horas de la tarde.

Las autoridades identificaron al conductor como Horacio Guillot Navarro , de 22 años y sin antecedentes. La jueza penal de 11° turno, Sylvana Karina García Noroya , dispuso la formalización de Guillot Navarro, acusado de la presunta comisión de Homicidio Culposo en calidad de autor . Entre las medidas cautelares, el joven deberá fijar domicilio sin posibilidad de modificarlo sin autorización judicial, cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 22 y las 6, y no podrá conducir vehículos motorizados durante 120 días. En las pruebas realizadas tras el accidente, reportadas por el periodista Marcelo Gallardo, se detectó que el conductor presentaba 1,38 g/l de alcohol en sangre , según indicó el portal local Punta News.

La noticia de su muerte fue confirmada por el club Deportiva Francesa , entidad a la que Moyano estuvo vinculado en distintos roles a lo largo de su vida tanto como jugador, entrenador, dirigente y médico.

El mencionado club expresó en redes sociales su pesar y resaltó su legado: “Llegó al club luego de jugar en SITAS y Los Matreros y fue integrante del plantel superior. Se desempeñó como médico, entrenador y dirigente, llegando a presidente. También fue médico de selecciones de la URBA y la UAR, llegando a ser médico de Los Pumas durante los 80 y principios de los 90”.

El comunicado publicado en Instagram enfatizó el impacto de Moyano entre generaciones de la institución: “Nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior”.

Además, Deportiva Francesa subrayó su faceta humana, el rol de embajador y su pasión por fortalecer vínculos a través del rugby: “Siempre tenía amigotes y compañeros de historias en todos ellos. Y cuando nos tocaba recibirlos, estaba muy pendiente de hasta el más mínimo detalle para agasajarlos como se merecen, en nuestros almuerzos de cortesía”.

Apasionado por el legado humano del deporte, Moyano organizó múltiples giras del club en Argentina y el mundo, siendo un referente en la relación con otras instituciones. Hasta el momento de su muerte, integraba la comisión directiva de Deportiva Francesa.