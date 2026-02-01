La Capital | Información General | Punta del Este

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

Juan Elmo Moyano fue embestido por un conductor que habría conducido alcoholizado. Lo conocían como “El Mito”. Tenía 78 años

1 de febrero 2026 · 16:13hs
Punta del Este. El joven alcoholizado despistó en Claudio Williman y Capricornio

Punta del Este. El joven alcoholizado despistó en Claudio Williman y Capricornio, se subió a la vereda y mató a un turista argentino que caminaba en la Rambla.

El mundo del rugby argentino enfrenta la pérdida de Juan Elmo Moyano, figura histórica y ex médico de Los Pumas, quien falleció tras ser atropellado en Punta del Este. El accidente ocurrió cuando un joven conductor perdió el control de su auto y subió a la vereda, provocando heridas fatales en Moyano, quien tenía 78 años y recorría a pie la rambla de Playa Mansa. El hecho no solo deja un vacío en el ámbito deportivo, sino que ya tuvo repercusiones locales: la justicia uruguaya formalizó cargos contra el responsable, dictando severas restricciones mientras avanza el proceso penal.

El siniestro sucedió alrededor de las 10:55 del jueves, según detalles de la Jefatura de Policía de Maldonado. El automóvil despistó en la Rambla Claudia Williman, esquina Capricornio, donde subió a la acera y atrapó a Moyano debajo del vehículo. Personal de la Unidad de Respuesta Policial Móvil de Zona Operacional II (URPM II) y de una emergencia médica trabajaron en el rescate y traslado del ex galeno del seleccionado argentino de rugby, quien presentaba fracturas en cadera y brazo izquierdo, además de un traumatismo craneal con pérdida de conocimiento. Moyano fue derivado con urgencia a un sanatorio de Maldonado, donde falleció en horas de la tarde.

Las autoridades identificaron al conductor como Horacio Guillot Navarro, de 22 años y sin antecedentes. La jueza penal de 11° turno, Sylvana Karina García Noroya, dispuso la formalización de Guillot Navarro, acusado de la presunta comisión de Homicidio Culposo en calidad de autor. Entre las medidas cautelares, el joven deberá fijar domicilio sin posibilidad de modificarlo sin autorización judicial, cumplir arresto domiciliario nocturno entre las 22 y las 6, y no podrá conducir vehículos motorizados durante 120 días. En las pruebas realizadas tras el accidente, reportadas por el periodista Marcelo Gallardo, se detectó que el conductor presentaba 1,38 g/l de alcohol en sangre, según indicó el portal local Punta News.

La noticia de su muerte fue confirmada por el club Deportiva Francesa, entidad a la que Moyano estuvo vinculado en distintos roles a lo largo de su vida tanto como jugador, entrenador, dirigente y médico.

El mencionado club expresó en redes sociales su pesar y resaltó su legado: “Llegó al club luego de jugar en SITAS y Los Matreros y fue integrante del plantel superior. Se desempeñó como médico, entrenador y dirigente, llegando a presidente. También fue médico de selecciones de la URBA y la UAR, llegando a ser médico de Los Pumas durante los 80 y principios de los 90”.

El comunicado publicado en Instagram enfatizó el impacto de Moyano entre generaciones de la institución: “Nos formó y nos transmitió el cariño por nuestros colores; nos enseñó a representar al club tanto en el país como en el exterior”.

Además, Deportiva Francesa subrayó su faceta humana, el rol de embajador y su pasión por fortalecer vínculos a través del rugby: “Siempre tenía amigotes y compañeros de historias en todos ellos. Y cuando nos tocaba recibirlos, estaba muy pendiente de hasta el más mínimo detalle para agasajarlos como se merecen, en nuestros almuerzos de cortesía”.

Apasionado por el legado humano del deporte, Moyano organizó múltiples giras del club en Argentina y el mundo, siendo un referente en la relación con otras instituciones. Hasta el momento de su muerte, integraba la comisión directiva de Deportiva Francesa.

Noticias relacionadas
La Anmat prohibió la comercialización de una marca de aceite oliva

Anmat prohibió una marca de aceite de oliva por ser riesgosa para la salud

La UTA y empresas del Área Metropolitana de Buenos Aires se reúnen este viernes en la Secretaría de Trabajo

Para evitar un paro de colectivos: la UTA y empresas de transporte se reúnen este viernes

Los pasaportes emitidos antes de la entrada en vigencia de la medida siguen vigentes hasta su vencimiento

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

Narela Barreto es la joven argentina que fue halalda sin vida en Los Ángeles 

El hermano de Narela Barreto, la argentina asesinada en Los Ángeles: "Pasó en la calle"

Ver comentarios

Las más leídas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Lo último

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años

Así surge de los números oficiales del Registro Civil de la provincia. Especialistas advierten que la caída ya no es coyuntural, sino un cambio profundo que impactará en la educación, el mercado laboral y la estructura económica santafesina.

La natalidad cayó en picada en Santa Fe: nacieron 14.000 bebés menos en los últimos seis años
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe
Policiales

Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Por Azul Martínez Lo Re
Negocios

Paradores en las islas: el trabajo de sostener un negocio al otro lado del río

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho
Información General

Punta del Este: murió un histórico médico de Los Pumas tras ser atropellado por un conductor borracho

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo
información General

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Se viene más calor: el domingo inicio un aumento constante de temperaturas

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Dos rosarinos murieron en un vuelco fatal en la ruta 9 a la altura de Ramallo

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Novedad en Central: Campaz sería preservado y los titulares de Almirón para recibir a River

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

Festival Faro encendió el verano y va por un cierre fuerte en su cuarta edición

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

La familia de uno de los menores acusados por el crimen de Jeremías Monzón reveló detalles de la causa

Ovación
Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal
OVACIÓN

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Rosario Challenger: tres tenistas de la región buscan un lugar en el cuadro principal

Leyendas de pasión: Central y Newells se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Leyendas de pasión: Central y Newell's se sacan chispas contra los poderosos equipos porteños

Newells busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Newell's busca dar el gran golpe en la Bombonera ante un Boca irregular

Policiales
Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico
Policiales

Cómo evoluciona la nena baleada en barrio Tablada: qué dice el parte médico

Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Nunca hubo tantos presos en Argentina: el ranking por provincias y la situación de Santa Fe

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

Una nena de 5 años resultó gravemente herida en una balacera en barrio Tablada

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

Desbaratan una banda de narcos que operaba en el norte de la provincia de Santa Fe

La Ciudad
Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste tras una denuncia de vecinos
La Ciudad

Rescataron a nueve cachorros en una vivienda de la zona sudoeste tras una denuncia de vecinos

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Febrero arranca con alerta amarilla por calor en Rosario

Rolando Maggi: Sin el tren no hubiera existido Fisherton

Rolando Maggi: "Sin el tren no hubiera existido Fisherton"

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

Fisherton, historia e identidad urbana de un barrio en plena transformación

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto
La Ciudad

Un motociclista fue hospitalizado tras derrapar y prenderse fuego su moto

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales durante este verano
La Ciudad

Más de 120 mil rosarinos ya fueron a piletas y polideportivos municipales durante este verano

El Banco Central admitió que el proceso de desinflación enfrenta riesgos
Economía

El Banco Central admitió que el "proceso de desinflación" enfrenta riesgos

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que son muchos más

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Causa fentanilo: piden investigar 159 casos, pero desde Rosario advierten que "son muchos más"

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Sólo en enero más de 52 mil visitantes pasaron por La Florida y más de la mitad son fieles a la playa local

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley de municipios: Unidos se toma una semana más para cocinar acuerdos

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU
Política

La Argentina podría recibir deportados de otras nacionalidades desde EEUU

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales
Información General

Actualizaron el diseño del DNI y el pasaporte: qué pasa con los documentos actuales

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, o incluso antes
La Ciudad

El nuevo Parque de España estará listo para principios de 2027, "o incluso antes"

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia
La Ciudad

Santa Fe enviará cincuenta brigadistas para combatir los incendios en la Patagonia

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa
Economía

Alertan por el cierre de exportaciones santafesinas de biodiesel a Europa

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón
Política

Patricia Bullrich recibió a familiares de Jeremías Monzón

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado
LA CIUDAD

Incendios de pastizales: los bomberos tuvieron más salidas que en enero del año pasado

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea
Policiales

Apuñalaron a un hombre en la Plaza 25 de Mayo en una presunta pelea

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca
POLICIALES

Feroz pelea entre el encargado de un súper chino y un ladrón, que terminó grave en el Heca

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento
Policiales

Crimen en barrio de la Carne: quién era la víctima y qué se sabe hasta el momento

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín
LA REGION

Murió la motociclista de 16 años que chocó con un camión en Puerto San Martín

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero
Economía

Litoral Gas anunció un nuevo aumento de tarifas a partir de febrero

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios
La Ciudad

Tras un enero récord, siguen los cruces a la isla desde La Fluvial: precios y horarios

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024
Policiales

Capturaron a un preso que se había fugado de la seccional 5ª en agosto de 2024