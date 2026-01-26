¿Cuáles son los chequeos del corazón que pueden salvar vidas de niños y adolescentes?

Dos especialistas de Grupo Oroño dan detalles sobre los exámenes necesarios para practicar deportes sin riesgos. Qué es la consulta predeportiva

Los niños y niñas que practican deportes deben ser evaluados por especialistas antes de iniciar la actividad física

En el mundo del deporte infanto juvenil, donde la pasión y la dedicación abundan, la salud de nuestros jóvenes atletas es de fundamental importancia para garantizarles un ambiente seguro donde puedan explotar sus potencialidades de forma plena. Los doctores Juan Pablo Arguello, cardiólogo infantil , y Regina Vaieretti, deportóloga infantil de Grupo Oroño, explican por qué los estudios cardiológicos predeportivos en niños y adolescentes son cruciales para asegurar que los pequeños atletas compitan de manera segura y saludable.

“Los estudios cardiológicos predeportivos no solo es una medida de precaución sino una herramienta esencial para prevenir posibles problemas de salud que pueden surgir durante la práctica deportiva, como arritmias, cardiopatías congénitas y la tan temida muerte súbita ”, señalan los especialistas.

Es un interrogatorio y evaluación física, realizada por un pediatra especialista en deporte infanto juvenil. En la misma, se evalúa al deportista globalmente, con el fin de identificar alteraciones tanto físicas como en la dieta y hábitos de sueño que sean factores de riesgo para potenciales lesiones, expresan los médicos.

"A su vez, es evaluado por un cardiólogo infanto juvenil, quien indicará estudios complementarios como el electrocardiograma (que registra la actividad eléctrica del corazón y permite detectar arritmias), el ecocardiograma doppler (evalúa la estructura y el funcionamiento del corazón y el flujo de la sangre) y la ergometría o prueba de esfuerzo (analiza la respuesta del corazón durante el ejercicio)".

Estos estudios ayudan a descartar cardiopatías congénitas, enfermedades preexistentes y a disminuir el riesgo de muerte súbita en el deporte. “La realización de estos tres estudios rápidos y disponibles en simultáneo permite disminuir marcadamente las tasas de muerte súbita durante el ejercicio como así también detectar anomalías congénitas y adquiridas solapadas hasta entonces”, resaltan los doctores.

Por especialistas

"Es fundamental que tanto la consulta como la realización de los estudios sean realizadas por personal médico altamente capacitado en pacientes pediátricos e infanto juveniles y con experiencia en deportistas tanto recreativos como de alto rendimiento".

Los expertos recuerdan que todo niño, niña o adolescente que realice práctica deportiva regular o que se exponga a un esfuerzo físico exhaustivo debe realizarse los exámenes predeportivos.