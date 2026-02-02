El uno x uno: Ángel Di María, de nuevo el mejor de Central en el 0-0 ante River

Ángel Di María fue de nuevo el más claro de Central, alimentado a sus compañeros. El ingreso de Gaspar Duarte le permitió encontrar un socio

Los once de Central, en el trascendental partido ante River. En el uno x uno canalla, el mejor fue...

El uno x uno de Central ante River dejó como el más destacado de nuevo a su figura excluyente, Ángel Di María. Dentro de un partido de dientes apretados y sin tantas situaciones, el veterano campeón mundial canalla se destacó. Estos fueron los puntajes de Ovación en el Gigante de Arroyito.

Jeremías Ledesma 6: Apareció cuando el equipo lo necesitó. Sacó dos zapatazos de Juanfer Quintero y uno de Colidio en el primer tiempo.

Emanuel Coronel 6: Fue de menor a mayor. En el primer tiempo fue superado por Colidio. Y en complemento con sus corridas, el Canalla llegó con peligro.

Facundo Mallo 5: Estuvo perdido en la defensa, ganó y perdió con Driussi. Y se complicó en la salida.

Ignacio Ovando 6: El pibe fue usina de la defensa en todos los cruces. Otra buena presentación.

Alexis Soto 5: El lateral izquierdo pocas veces se mandó por ese sector. Mediocre noche.

Enzo Giménez 5: El paraguayo estuvo muy flojo en su sector en la primera mitad y recién el complemento levantó por su entrega.

Franco Ibarra 5,5: No hizo pie en la primera mitad pero en segundo levantó y el equipo jugo de otra manera.

Vicente Pizarro 4,5: Fue el más flojo del equipo. No defendió, jugó muy desordenado y perdió con el mediocampo de River.

Ángel Di María 7: Fue el mejor del partido. Cuando aparecía con sus gambetas, el Canalla contó con las mejores situaciones para ganar.

Enzo Copetti 4: tuvo una noche muy pobre, chocó con la defensa visitante y por eso Almirón lo sacó en el complemento.

Alejo Veliz 5: El flaco tuvo un partido discreto, contó con una de las más claras del partido pero el cabezazo, su fuerte, fue muy débil.

>>Leer más: Central y River lo intentaron hasta el final pero no pudieron romper el cero en el Gigante

Los que entraron en Central

Gaspar Duarte 6: El pibe ingresó muy bien, fue el socio ideal para Di María y con sus corridas complicó a la defensa millonaria.

El DT

Jorge Almirón 5,5: su dibujo táctico del primer tiempo no funcionó, pero pudo revertir ese panorama con el ingreso de Duarte y el equipo fue otro. No hizo ningún otro cambio.