Ola de calor: cinco consejos para cuidar la salud neurológica

El cerebro también sufre las altas temperaturas. Quiénes deben estar más atentos. Qué hacer cuando hay mareos y niebla mental por calor

26 de enero 2026 · 15:46hs
Durante las olas de calor hay que ser cuidadosos evitar problemas de salud

Durante las olas de calor hay que ser cuidadosos evitar problemas de salud, que pueden ser graves  

Las altas temperaturas llevan días sin darle descanso a los rosarinos. Más allá de las molestias obvias, la ola de calor puede generar problemas a nivel neurológico. Durante el verano, sobre todo cuando pasa muchos días sofocantes, los más afectados suelen ser los niños, los adultos mayores y quienes tienen antecedentes de problemas cerebrales aunque cualquiera puede sufrir efectos indeseados. ¿Cuáles son los consejos indispensables para evitar descomposturas, y hasta internaciones?

En verano, la vida al aire libre y los viajes son más frecuentes, sin embargo, estas actividades se ven alteradas por el calor extremo, la deshidratación y la alteración de los hábitos diarios pueden impactar de manera directa en el funcionamiento del cerebro, especialmente en personas con antecedentes neurológicos, adultos mayores y niños.

La deshidratación, por ejemplo, afecta gravemente al cerebro, que es 85% agua, causando "niebla mental", dificultad de concentración, fatiga, dolores de cabeza y alteración en el rendimiento cognitivo, entre otras consecuencias.

Tanto niños como adultos son susceptibles a golpes de calor. Los chicos (especialmente menores de 5 años) tienen una termorregulación inmadura y pierden líquidos con mayor rapidez, mientras los adultos mayores tienen sed disminuida y mayor riesgo asociados a enfermedades crónicas o medicamentos, lo que los hace más vulnerables, requiriendo hidratación constante y ropa adecuada, y evitando horas de calor intenso para prevenirlo.

“En esta época del año es frecuente que se subestimen síntomas como mareos, dolores de cabeza, confusión o fatiga. Muchas veces están vinculados al calor o a la falta de hidratación y requieren atención”, destacó Máximo Zimerman, especialista en neurología y director Médico de Alcla.

>>Leer Más: Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

calor.png
Para quienes puedan, el Paraná ofrece un respiro en Rosario ante el calor extremo

Para quienes puedan, el Paraná ofrece un respiro en Rosario ante el calor extremo

Estos son los cinco consejos indispensables

Hidratación: el cerebro es uno de los órganos más sensibles a los cambios de temperatura y a la deshidratación. La deshidratación afecta gravemente al cerebro, que es 85% agua, causando "niebla mental", dificultad de concentración, fatiga, dolores de cabeza y alteración en el rendimiento cognitivo (memoria, atención, toma de decisiones) al ralentizar la comunicación neuronal y alterar su forma y actividad, pudiendo llevar a problemas graves si es severa. Por esta razón, es fundamental tomar agua de manera frecuente, incluso sin sentir sed, evitar la exposición al sol en horas pico y sostener rutinas de descanso.

Actividades recreativas: en momentos donde hay más tiempo para el ocio, los juegos de mesa, la lectura y los encuentros sociales favorecen la estimulación cognitiva y el bienestar emocional. Es importante pensar actividades para ancianos, que sean refrescantes y seguras, enfocándose en la hidratación y evitando horas picos de sol. La natación, el aquagym, los paseos tranquilos en parques al atardecer son buenas recomendaciones.

Actividad física: hacer ejercicio con calor aumenta el riesgo de sobrecalentamiento, deshidratación y golpes de calor, especialmente para adultos, ya que el cuerpo lucha por regular su temperatura. La recomendación es entrenar temprano/tarde, elegir lugares frescos o climatizados, beber mucha agua, usar ropa ligera y adaptar la intensidad, evitando las horas centrales del día, donde el sol es más fuerte y el riesgo es mayor. Se recomiendan caminatas y ejercicios moderados, adaptados a cada persona, para favorecer la salud cerebral.

3409632.jpg.thumb.jpg
Por las altas temperaturas que se vienen, recomiendan tomar abundante agua durante todo el día

Por las altas temperaturas que se vienen, recomiendan tomar abundante agua durante todo el día

Alimentación: se sugiere una alimentación saludable para el cerebro. Esta se basa en nutrientes clave como omega-3 (pescado azul, nueces, semillas de lino), antioxidantes (arándanos, frutas y verduras coloridas, chocolate negro) y vitaminas del grupo B (huevos, legumbres, carne roja), además de carbohidratos complejos (cereales integrales) y proteínas para energía y neurotransmisores, mientras se mantiene la hidratación con agua y se limitan alimentos procesados para proteger contra inflamación y deterioro cognitivo.

Descanso y rutinas: dormir bien y mantener horarios regulares, aun en vacaciones, es esencial para la memoria, la atención y el estado de ánimo. El descanso adecuado permite que el cerebro se recupere y procese la información del día.

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia
La Ciudad

Calor sofocante y alerta naranja en Rosario: cuándo llega la lluvia

