La dupla técnica de Newell's fue contundente: "No hay excusas y el sábado hay que ganar"

Tras perder con Boca, los DT de Newell's, Orsi y Gómez, coincidieron en que el equipo necesita trabajo y debe ganar rápido. El sábado viene Defensa al Coloso

1 de febrero 2026 · 22:29hs
Martín Luciano saca el lateral para Newells. Favio Orsi y Sergio Gómez dan indicaciones. La dupla no arrancó bien. 

Tras la dura derrota de Newell's ante Boca por 2 a 0, la dupla técnica rojinegra analizó el desarrollo del partido jugado en La Bombonera. Uno de los entrenadores, Sergio Gómez, manifestó: "Las sensaciones son de bronca, tenés la posesión, la perdemos y te hacen un gol. No hay excusas y el sábado hay que ganar (Newell's recibe a Defensa en el Coloso, a las 22.15). Estamos convencidos de lo que armamos".

Mientras que Favio Orsi indicó que "hasta el primer gol de Boca fue parejo. Tuvimos una situación y no la aprovechamos. Estamos en un momento donde un error es gol. Tenemos cinco días para trabajar y esperemos cambiarlo".

A su turno, Orsi aclaró que "va de la mano el resultado con el funcionamiento. Hay que generar confianza. Contra Independiente merecíamos más. Nos quitaron la pelota en el primer gol, con la pelota en movimiento".

"Hay necesidad y obligación"

Gómez reconoció la dura realidad leprosa. "Hay necesidad y obligación, no se gana desde Atlético Tucumán (de local el 12 de septiembre pasado) y hay que trabajar para esto. Es un equipo nuevo y falta trabajo", reiteró.

En tanto, Orsi aclaró: "Estamos trabajando en la agresividad para definir la jugada y ser un equipo sólido que ante un error no quede expuesto ante el rival. Boca tampoco generó, la de (Luciano) Herrera fue la más clara nuestra. Seguimos buscando para reforzar".

La polémica del penal contra Newell's

Mientras tanto, Gómez opinó sobre el penal para Boca. "Me da la sensación que es una jugada de juego que pasa todo el tiempo. Se toman pero es una jugada normal. Si fuera en la mitad de cancha no pasaba nada", dijo.

Por último, Orsi expresó que "Al Colo Ramírez lo habilitaron ayer (sábado), si se van 17 jugadores y llegan 10 se necesita tiempo. Es un grupo que necesita trabajo".

