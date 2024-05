"Vamos a descontar el día parado, no hay vuelta atrás", confirmó el gobernador Pullaro

El gobierno ratificó que no pagará el día de huelga a docentes, estatales y médicos. "Estamos ofreciendo un aumento salarial haciendo un esfuerzo máximo", dijo el mandatario.

"Vamos a descontar el día parado, no habrá vuelta atrás", ratificó el gobernador Maximiliano Pullaro . Al respecto, aseguró que la provincia de Santa Fe "está ofreciendo un aumento salarial haciendo un esfuerzo máximo, por encima de la recaudación".

Según sostuvo, lo que están haciendo es poner a disposición, principalmente en aquellos lugares donde no hay sistema biométrico de control de ausentismo o no funcionaron, puedan manifestar mediante la declaración jurada que prestaron tareas el 8 de mayo pasado . "Se complementa con los sistemas manuales", aclaró.

Aún no se sabe a cuántos trabajadores se les descontará el día por el paro. "Estamos en pleno procedimiento de lo que son las novedades al sistema de liquidación de haberes", indicó.

Rechazo de los gremios

Los gremios de la docencia pública (Amsafe) y privada (Sadop), los estatales nucleados en ATE y UPCN y los profesionales de la salud aglutinados en Siprus llevaron adelante dos jornadas de paro al considerar "insuficiente" la nueva oferta salarial propuesta por el gobierno provincial, que consiste en un 5% de incremento en abril y otra cifra idéntica en mayo.

Los sindicatos le solicitaron una propuesta más acorde a las necesidades de los trabajadores ante la pérdida del poder adquisitivo por el contexto inflacionario que atraviesa el país.

Descuento con aviso

Como había anticipado, el gobierno provincial ratificó que se les descontará el día a quienes hayan parado. "A nuestro gobierno le ha tocado asumir en una instancia muy compleja. Con una paritaria que heredamos altísima, de cumplimiento muy difícil. sin perjuicio de ellos nosotros avanzamos en el cumplimiento", aseguró la semana pasada el ministro de Gobierno Fabián Bastia, en conferencia de prensa.

Y al respecto, había adelantado: "Vamos a descontar el día a quienes no vayan a su puesto de trabajo. No se trata del gobierno, se trata de los ciudadanos de la provincia que, como todos, hacen enormes esfuerzos para mantener a la provincia. No es justo que en esta instancia, todos los gremios públicos convoquen a un paro".