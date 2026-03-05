Qué ver este fin de semana sin fútbol argentino por el paro de la AFA
La agenda deportiva no tendrá actividad del torneo Apertura, pero contará con otras competencias deportivas alrededor del mundo
5 de marzo 2026·16:46hs
El paro del fútbol argentino durante este fin de semana dejará un vacío para muchos fanáticos del deporte, sin partidos de Newell's y Central programados para los próximos días. La medida de fuerza afectará tanto al torneo Apertura como a todas las categorías del ascenso, por lo que los hinchas deberán buscar otro entretenimiento.
No obstante, la actividad continúa para los demás deportes y las distintas ligas del mundo, con apasionantes partidos, definiciones y comienzos que se llevarán la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo.
En el plano principal aparece la Fórmula 1, la cual regresará este fin de semana con el inicio de la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia. Franco Colapinto tendrá su primera temporada como piloto titular desde el comienzo en Alpine, en un año que trae consigo una nueva generación de monoplazas que revolucionó a la categoría. A su vez, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi debutarán en la F2 y F3 respectivamente.
Por otro lado, se disputarán las principales ligas del fútbol europeo, con la participación de varios jugadores argentinos. El partido más atractivo de este fin de semana lo tendrá la Serie A de Italia con el clásico entre Milán e Inter, cuando el conjunto rossonero busque acortar la distancia con el líder, su eterno rival.
En tanto, Capibaras XV buscará continuar a paso firme en su estreno en el Súper Rugby Américas y enfrentará a Pampas de Buenos Aires. El combinado santafesino acumula dos victorias en misma cantidad de partidos.