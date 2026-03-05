La Capital | Ovación | fútbol argentino

Qué ver este fin de semana sin fútbol argentino por el paro de la AFA

La agenda deportiva no tendrá actividad del torneo Apertura, pero contará con otras competencias deportivas alrededor del mundo

5 de marzo 2026 · 16:46hs
El fin de semana sin fútbol argentino tendrá otros eventos de calibre internacional.

El fin de semana sin fútbol argentino tendrá otros eventos de calibre internacional.

El paro del fútbol argentino durante este fin de semana dejará un vacío para muchos fanáticos del deporte, sin partidos de Newell's y Central programados para los próximos días. La medida de fuerza afectará tanto al torneo Apertura como a todas las categorías del ascenso, por lo que los hinchas deberán buscar otro entretenimiento.

No obstante, la actividad continúa para los demás deportes y las distintas ligas del mundo, con apasionantes partidos, definiciones y comienzos que se llevarán la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo.

En el plano principal aparece la Fórmula 1, la cual regresará este fin de semana con el inicio de la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia. Franco Colapinto tendrá su primera temporada como piloto titular desde el comienzo en Alpine, en un año que trae consigo una nueva generación de monoplazas que revolucionó a la categoría. A su vez, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi debutarán en la F2 y F3 respectivamente.

Por otro lado, se disputarán las principales ligas del fútbol europeo, con la participación de varios jugadores argentinos. El partido más atractivo de este fin de semana lo tendrá la Serie A de Italia con el clásico entre Milán e Inter, cuando el conjunto rossonero busque acortar la distancia con el líder, su eterno rival.

En tanto, Capibaras XV buscará continuar a paso firme en su estreno en el Súper Rugby Américas y enfrentará a Pampas de Buenos Aires. El combinado santafesino acumula dos victorias en misma cantidad de partidos.

Fórmula 1

Viernes 6 de marzo

02:00 - Prácticas Libres 2

22:30 - Prácticas Libres 3

Sábado 7 de marzo

02:00 - Clasificación

Domingo 7 de marzo

01:00 - Gran Premio de Australia

FF1
Franco Colapinto se prepara para el estreno de la temporada 2026 en Australia.

Franco Colapinto se prepara para el estreno de la temporada 2026 en Australia.

>> Leer más: Cambio de horario para el partido del martes entre Newell's y Platense

La Liga de España

Viernes 6 de marzo

17:00 - Celta de Vigo vs. Real Madrid

Sábado 7 de marzo

10:00 - Villarreal vs. Elche

12:15 - Getafe vs. Real Betis

14:30 - Sevilla vs. Rayo Vallecano

17:00 - Valencia vs. Alavés

Domingo 7 de marzo

10:00 - Osasuna vs. Mallorca

12:15 - Levante vs. Girona

14:30 - Atlético Madrid vs. Real Sociedad

17:00 - Athletic Bilbao vs. Barcelona

2026-01-11 barcelona
Barcelona se mantiene como líder de la Liga de España.

Barcelona se mantiene como líder de la Liga de España.

Serie A de Italia

Viernes 6 de marzo

16:45 - Napoli vs. Torino

Sábado 7 de marzo

11:00 - Cagliari vs. Como

14:00 - Atalanta vs. Udinese

16:45 - Juventus vs. Pisa

Domingo 7 de marzo

08:30 - Lecce vs. Cremonese

11:00 - Fiorentina vs. Parma

11:00 - Bologna vs. Hellas Verona

14:00 - Genoa vs. Roma

16:45 - Milan vs. Inter

Inter vs Milan 2026
El clásico de Milán será el plato fuerte del fin de semana en el fútbol europeo.

El clásico de Milán será el plato fuerte del fin de semana en el fútbol europeo.

FA Cup de Inglaterra

Viernes 6 de marzo

17:00 - Wolverhampton vs. Liverpool

Sábado 7 de marzo

09:15 - Mansfield vs. Arsenal

14:45 - Wrexham vs. Chelsea

17:00 - Newcastle vs. Manchester City

>> Leer más: A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto

Domingo 8 de marzo

09:00 - Fulham vs. Southampton

10:30 - Port Vale vs. Sunderland

13:30 - Leeds vs. Norwich

FA Cup Inglaterra
La Premier League no tendrá actividad este fin de semana, ya que se disputará la FA Cup.

La Premier League no tendrá actividad este fin de semana, ya que se disputará la FA Cup.

Bundesliga de Alemania

Viernes 6 de marzo

16:30 - Bayern Munich vs. Borussia Mönchengladbach

Sábado 7 de marzo

11:30 - Heidenheim vs. Hoffenheim

11:30 - Wolfsburgo vs. Hamburgo

11:30 - Leipzig vs. Ausburgo

11:30 - Mainz vs. Stuttgart

11:30 - Friburgo vs. Bayer Leverkusen

14:30 - Colonia vs. Borussia Dortmund

Domingo 8 de marzo

11:30 - St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt

13:30 - Union Berlín vs. Werder Bremen

Ligue 1 de Francia

Viernes 6 de marzo

16:45 - PSG vs. Mónaco

Sábado 7 de marzo

13:00 - Nantes vs. Angers

15:00 - Auxerre vs. Estrasburgo

17:05 - Toulouse vs. Olympique Marsella

Domingo 8 de marzo

11:00 - Lens vs. Metz

13:15 - Niza vs. Rennes

13:15 - Brest vs. Le Havre

13:15 - Lille vs. Lorient

16:45 - Lyon vs. Paris FC

Súper Rugby Américas

Viernes 6 de marzo

18:55 - Pampas vs. Capibaras XV

IMG-20260302-WA0011
Felipe Contepomi en el entrenamiento de Capibaras XV, que se prepara para enfrentar a Pampas en cancha del CASI.

Felipe Contepomi en el entrenamiento de Capibaras XV, que se prepara para enfrentar a Pampas en cancha del CASI.

21:00 - Tarucas vs. Dogos XV

Domingo 8 de marzo

15:00 - Cobras XV vs. Yacare XV

MLS de Estados Unidos

Sábado 7 de marzo

18:30 - DC United vs. Inter Miami

Fórmula 2

Viernes 6 de marzo

00:55 - Clasificación

Sábado 7 de marzo

00:10 - Sprint

21:25 - Feature race

Mattia Colnaghi Nicolas Varrone
Mattia Colnaghi (F3) y Nicolás Varrone (F2) buscan seguir los pasos de Franco Colapinto hacia la F1.

Mattia Colnaghi (F3) y Nicolás Varrone (F2) buscan seguir los pasos de Franco Colapinto hacia la F1.

Fórmula 3

Viernes 6 de marzo

00:00 - Clasificación

21:15 - Sprint

Sábado 7 de marzo

18:50 - Feature race

* Horarios en Argentina

Noticias relacionadas
Central tendrá las bajas de Franco Ibarra y Ángel Di María ante Argentinos Juniors.

Central tendrá tres bajas ante Argentinos: Almirón reacomoda el equipo tras el clásico

Faustino Oro estaba en búsqueda de la tercera norma de GM, el último requisito que necesitaba para ser reconocido con este galardón

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Los dirigentes de la AFA plantearon un cambio rotundo en la clasificación a la Copa Libertadores.

Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

En la previa al GP de Australia, Franco Colapinto se mostró distendido y atento a los fanáticos.

Las locuras de Colapinto en Australia: bromas, risas y mate de sobra

Ver comentarios

Las más leídas

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Gabriel Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Lo último

Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero

Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos del hogar

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos del hogar

Qué ver este fin de semana sin fútbol argentino por el paro de la AFA

Qué ver este fin de semana sin fútbol argentino por el paro de la AFA

Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Firmó con Neuquén un acuerdo de colaboración productiva. Puertos, ingenieros, créditos y adhesión al Rigi, algunas de las cartas que llevó la provincia

Santa Fe va por su lugar en Vaca Muerta: busca que sus industrias se sumen al boom petrolero

Por Gonzalo Santamaría
Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos del hogar
Economía

Rosario: estiman que una familia necesita más de $3,5 millones para cubrir gastos del hogar

Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región
la ciudad

El programa espacial de la Unión Europea resaltó a Rosario por la sequía que vive la región

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina
La Ciudad

Piden ayuda en la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona norte rosarina

Vacuna antigripal: el próximo 10 de marzo comienza la campaña de inmunización
La Ciudad

Vacuna antigripal: el próximo 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newells v. Guillermo May

Otro revés judicial: el TAS ratificó el fallo de la Fifa en el caso Newell's v. Guillermo May

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

Quini 6: un solo ganador en La Segunda se lleva 780 millones de pesos

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newells para cubrir la baja de Gabriel Arias

Un experimentado arquero fue ofrecido a Newell's para cubrir la baja de Gabriel Arias

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Investigan la muerte de una joven en un hostel del centro de Rosario

Ovación
Newells recibió otro no por parte de la Aprevide para llevar visitantes a La Fortaleza

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's recibió otro no por parte de la Aprevide para llevar visitantes a La Fortaleza

Newells recibió otro no por parte de la Aprevide para llevar visitantes a La Fortaleza

Newell's recibió otro no por parte de la Aprevide para llevar visitantes a La Fortaleza

Central tendrá tres bajas ante Argentinos: Almirón reacomoda el equipo tras el clásico

Central tendrá tres bajas ante Argentinos: Almirón reacomoda el equipo tras el clásico

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Faustino Oro perdió en la final: no logró convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia

Policiales
Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero
Policiales

Un tiratiros aceptó condena por atacar una casa con quince disparos y balear un patrullero

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

TikTok fue la clave para una denuncia colectiva por filmaciones sexuales de menores

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

Las balaceras del Colombianito: denunciaron un nuevo plan mafioso en Rosario

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

A dos años de la saga de crímenes de cuatro trabajadores: qué pasó y cómo está la causa

La Ciudad
Mariano Romero: La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad
La Ciudad

Mariano Romero: "La Municipalidad está más preocupada en administrarse a sí mismo que en gobernar la ciudad"

Vacuna antigripal: el próximo 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Vacuna antigripal: el próximo 10 de marzo comienza la campaña de inmunización

Schmuck: Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos

Schmuck: "Rosario se levanta con orden y un Estado del lado de los vecinos"

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: Donde había balas, ahora hay máquinas

Javkin anunció obras en diez barrios de Rosario: "Donde había balas, ahora hay máquinas"

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar
La Ciudad

Rosario y la UNR convocan a estudiantes a participar en ayuda escolar

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo
Economía

Santa Fe lanza un plan para que empleados públicos cancelen deudas del sueldo

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal
La Región

Choque frontal entre dos camiones en Zavalla: uno se incendió y hay una víctima mortal

Construimos algo hermoso, dijo el hermano de Messi tras el debut de Leones FC

Por Lucas Vitantonio
Ovación

"Construimos algo hermoso", dijo el hermano de Messi tras el debut de Leones FC

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central se puso otra vez en movimiento y lo hizo con el ánimo en su punto más alto

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con ráfagas y posibles lluvias todo el día

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia
Ovación

A la cama con Colapinto: arranca la temporada de la F1 en Australia

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre
Economía

Coparticipación: por la crisis, Santa Fe recibió 8 % menos en el primer bimestre

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán
POLICIALES

Hallan varias armas de alto poder de fuego enterradas en un predio de Roldán

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio
POLICIALES

Juicio por jurados: prisión perpetua para dos acusados de un femicidio

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos
Policiales

Tres jóvenes quedaron presos por balear a un hombre con tres disparos

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial
la ciudad

La regulación de las bolsitas de nicotina llegó a la Legislatura provincial

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi
La Ciudad

En menos de 24 horas volvieron a vandalizar la escuela donde fue Messi

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Por Pablo Mihal
Ovación

Tenis: comienza el Interclubes, el torneo por equipos más grande del país

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro
La Ciudad

Aguas Santafesinas lanzó la licitación para renovar la red en la zona centro

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas
politica

Ley de glaciares: mineras y ambientalistas tendrán dos audiencias públicas

La provincia acusa versiones malintencionadas y ratifica aumentos a policías
La Ciudad

La provincia acusa versiones "malintencionadas" y ratifica aumentos a policías

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida
La Ciudad

Choque en la autopista a Buenos Aires: rescataron a una pareja herida

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual
Policiales

Denuncian a dos ciudadanos chinos por filmar a menores con presunta carga sexual

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo
Economía

IDM abrió retiros voluntarios y temen despidos en la planta de San Lorenzo