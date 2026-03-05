Qué ver este fin de semana sin fútbol argentino por el paro de la AFA La agenda deportiva no tendrá actividad del torneo Apertura, pero contará con otras competencias deportivas alrededor del mundo 5 de marzo 2026 · 16:46hs

El fin de semana sin fútbol argentino tendrá otros eventos de calibre internacional.

El paro del fútbol argentino durante este fin de semana dejará un vacío para muchos fanáticos del deporte, sin partidos de Newell's y Central programados para los próximos días. La medida de fuerza afectará tanto al torneo Apertura como a todas las categorías del ascenso, por lo que los hinchas deberán buscar otro entretenimiento.

No obstante, la actividad continúa para los demás deportes y las distintas ligas del mundo, con apasionantes partidos, definiciones y comienzos que se llevarán la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo.

En el plano principal aparece la Fórmula 1, la cual regresará este fin de semana con el inicio de la temporada 2026 en el Gran Premio de Australia. Franco Colapinto tendrá su primera temporada como piloto titular desde el comienzo en Alpine, en un año que trae consigo una nueva generación de monoplazas que revolucionó a la categoría. A su vez, Nicolás Varrone y Mattia Colnaghi debutarán en la F2 y F3 respectivamente.

Por otro lado, se disputarán las principales ligas del fútbol europeo, con la participación de varios jugadores argentinos. El partido más atractivo de este fin de semana lo tendrá la Serie A de Italia con el clásico entre Milán e Inter, cuando el conjunto rossonero busque acortar la distancia con el líder, su eterno rival.

En tanto, Capibaras XV buscará continuar a paso firme en su estreno en el Súper Rugby Américas y enfrentará a Pampas de Buenos Aires. El combinado santafesino acumula dos victorias en misma cantidad de partidos. Fórmula 1 Viernes 6 de marzo 02:00 - Prácticas Libres 2 22:30 - Prácticas Libres 3 Sábado 7 de marzo 02:00 - Clasificación Domingo 7 de marzo 01:00 - Gran Premio de Australia FF1 Franco Colapinto se prepara para el estreno de la temporada 2026 en Australia. >> Leer más: Cambio de horario para el partido del martes entre Newell's y Platense La Liga de España Viernes 6 de marzo 17:00 - Celta de Vigo vs. Real Madrid Sábado 7 de marzo 10:00 - Villarreal vs. Elche 12:15 - Getafe vs. Real Betis 14:30 - Sevilla vs. Rayo Vallecano 17:00 - Valencia vs. Alavés Domingo 7 de marzo 10:00 - Osasuna vs. Mallorca 12:15 - Levante vs. Girona 14:30 - Atlético Madrid vs. Real Sociedad 17:00 - Athletic Bilbao vs. Barcelona 2026-01-11 barcelona Barcelona se mantiene como líder de la Liga de España. Serie A de Italia Viernes 6 de marzo 16:45 - Napoli vs. Torino Sábado 7 de marzo 11:00 - Cagliari vs. Como 14:00 - Atalanta vs. Udinese 16:45 - Juventus vs. Pisa Domingo 7 de marzo 08:30 - Lecce vs. Cremonese 11:00 - Fiorentina vs. Parma 11:00 - Bologna vs. Hellas Verona 14:00 - Genoa vs. Roma 16:45 - Milan vs. Inter Inter vs Milan 2026 El clásico de Milán será el plato fuerte del fin de semana en el fútbol europeo. FA Cup de Inglaterra Viernes 6 de marzo 17:00 - Wolverhampton vs. Liverpool Sábado 7 de marzo 09:15 - Mansfield vs. Arsenal 14:45 - Wrexham vs. Chelsea 17:00 - Newcastle vs. Manchester City >> Leer más: A Central, la hoja de ruta en el torneo Apertura lo está llevando por el camino correcto Domingo 8 de marzo 09:00 - Fulham vs. Southampton 10:30 - Port Vale vs. Sunderland 13:30 - Leeds vs. Norwich FA Cup Inglaterra La Premier League no tendrá actividad este fin de semana, ya que se disputará la FA Cup. Bundesliga de Alemania Viernes 6 de marzo 16:30 - Bayern Munich vs. Borussia Mönchengladbach Sábado 7 de marzo 11:30 - Heidenheim vs. Hoffenheim 11:30 - Wolfsburgo vs. Hamburgo 11:30 - Leipzig vs. Ausburgo 11:30 - Mainz vs. Stuttgart 11:30 - Friburgo vs. Bayer Leverkusen 14:30 - Colonia vs. Borussia Dortmund Domingo 8 de marzo 11:30 - St. Pauli vs. Eintracht Frankfurt 13:30 - Union Berlín vs. Werder Bremen Ligue 1 de Francia Viernes 6 de marzo 16:45 - PSG vs. Mónaco Sábado 7 de marzo 13:00 - Nantes vs. Angers 15:00 - Auxerre vs. Estrasburgo 17:05 - Toulouse vs. Olympique Marsella Domingo 8 de marzo 11:00 - Lens vs. Metz 13:15 - Niza vs. Rennes 13:15 - Brest vs. Le Havre 13:15 - Lille vs. Lorient 16:45 - Lyon vs. Paris FC Súper Rugby Américas Viernes 6 de marzo 18:55 - Pampas vs. Capibaras XV IMG-20260302-WA0011 Felipe Contepomi en el entrenamiento de Capibaras XV, que se prepara para enfrentar a Pampas en cancha del CASI. 21:00 - Tarucas vs. Dogos XV Domingo 8 de marzo 15:00 - Cobras XV vs. Yacare XV MLS de Estados Unidos Sábado 7 de marzo 18:30 - DC United vs. Inter Miami Fórmula 2 Viernes 6 de marzo 00:55 - Clasificación Sábado 7 de marzo 00:10 - Sprint 21:25 - Feature race Mattia Colnaghi Nicolas Varrone Mattia Colnaghi (F3) y Nicolás Varrone (F2) buscan seguir los pasos de Franco Colapinto hacia la F1. Fórmula 3 Viernes 6 de marzo 00:00 - Clasificación 21:15 - Sprint Sábado 7 de marzo 18:50 - Feature race * Horarios en Argentina